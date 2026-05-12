Vorhang auf für Blick Outdoor! Nach sechs Jahren 26 Summits entsteht nun eine umfassende Outdoor-Welt. Entdecke Touren, Challenges und Experten-Tipps – zum Wandern bis zum Skifahren. Ein Ort für alle, die auf der Suche nach wirklich brauchbaren Tipps sind.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Blick startet mit Blick Outdoor einen erweiterten Kanal für Outdoor-Fans

Neben Themen zum Wandern sind auch Inhalte zum Skifahren und zu Wassersportarten geplant

Über 38'000 Teilnehmende bei 26 Summits seit Start vor sechs Jahren

Nikolina Pantic Redaktorin News

Seit sechs Jahren schnüren Tausende ihre Wanderschuhe für 26 Summits, die Wanderkampagne von Blick. Über 38’000 Teilnehmende haben dabei spielerisch die Schweiz zu Fuss entdeckt – bekannte Klassiker und versteckte Perlen. Im siebten Jahr folgt nun der nächste Schritt: höher hinaus mit Blick Outdoor.

Statt einer klassischen Wander-Challenge entwickelt sich das Angebot weiter zu einer umfassenden Plattform für alle Naturliebhaberinnen und Naturliebhaber auf Blick. Künftig erwarten dich noch mehr Touren, regelmässige Inspiration und neue Möglichkeiten, die Schweiz draussen zu erleben.

Willkommen in der neuen Outdoor-Welt

Wer das Wandern liebt, ist hier weiterhin genau richtig. Gleichzeitig öffnet sich die Plattform für alles, was draussen begeistert: von kompakten Challenges über fundierte Beiträge von Expertinnen und Experten bis hin zu persönlichen Erfahrungsberichten. Denn Outdoor ist mehr als nur Wandern. Auch Wasser- und Wintersport erhalten ihren Platz – mit Inhalten für Einsteigerinnen und Einsteiger ebenso wie für Ambitionierte.

Blick Outdoor versteht sich als Ort für alle, die sich in den Bergen zu Hause fühlen. Während du dich auf dein nächstes Abenteuer vorbereitest, bringt Blick die Bergwelt zu dir nach Hause: ehrlich getestet, nachvollziehbar erzählt und nah an dem, was die Community wirklich interessiert.

Ratschläge, die wirklich etwas taugen

Von originellen Ausflugsideen bis hin zu Tipps, die mehr bieten als gewöhnliche 08/15-Hacks und deine nächste Reise tatsächlich erleichtern: Die Outdoor-Welt zeigt dir, wohin sich ein Wochenendtrip wirklich lohnt, welche spontanen Bergtouren auch kurzfristig überzeugen und was tatsächlich in den Wanderrucksack gehört.

Im Zentrum stehen dabei genau jene Momente, in denen Orientierung gefragt ist: bei der Planung von Wochenenden, Ferien und Feiertagen, bei wetterabhängigen Entscheidungen oder wenn kurzfristig die Frage auftaucht, was sich gerade anbietet. Hier erwartet dich eine Einordnung dazu, welche Sportarten zu wem passen, welche Ausrüstung sinnvoll ist und welche praktischen Tipps draussen den Unterschied machen – ob beim Wandern, im Schnee oder am Wasser.

Das Erbe von 26 Summits wird weitergeführt

Von Familien auf der Suche nach einem Wochenendausflug bis hin zu Adrenalinfans mit dem nächsten Gipfelziel vor Augen – hier finden alle die passende Inspiration: konkret, getestet und auf den Punkt gebracht. Die Essenz der beliebten Wanderkampagne von Blick – die Schweiz über versteckte Perlen zu entdecken – bleibt auch in der neuen Welt von Blick Outdoor erhalten.

Die Community spielt dabei weiterhin eine zentrale Rolle. Leserinnen und Leser sind eingeladen, eigene Tipps zu teilen, Touren zu empfehlen oder neue Sportarten für sich zu entdecken. Sechs erfolgreiche Jahre 26 Summits waren erst der Anfang. Jetzt beginnt das nächste Kapitel draussen.

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