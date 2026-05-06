Feilst du an deiner Ausdauer, willst du deine Bestzeit knacken, oder bewegst du dich am liebsten in der Natur? Wir zeigen dir, welcher Laufschuh zu dir passt.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von ASICS

Einfach die alten Sneaker schnüren und losrennen? Das geht. Aber meistens nicht lange gut. Wer regelmässig läuft, merkt schnell, dass der Schuh das wichtigste Werkzeug ist. Um den Überblick zu behalten, hilft es, sich eine einfache Frage zu stellen: Was ist mein Ziel beim Laufen?

Run further: Der Weg ist das Ziel

Du hast die ersten zehn Kilometer in den Beinen und träumst nun vom Halbmarathon oder sogar von der vollen Distanz von 42 Kilometern? Wer sein Training auf die nächste Stufe hebt, mutet seinem Körper einiges zu. Je länger du auf den Beinen bist, desto wichtiger wird der Schutz vor Ermüdung.

Das Run-Further-Sortiment von ASICS wurde entwickelt, um dich bei dieser Steigerung zu begleiten. Das Herzstück ist die legendäre GEL-Technologie™: Sie wurde speziell entwickelt, um Stösse zu reduzieren und die Stossdämpfung bei jedem Aufprall zu erhöhen. In jedem Modell ist diese Technologie strategisch so platziert, dass sie dir maximalen Komfort gewährleistet, egal wie weit dich deine Füsse tragen. Dabei hast du die Wahl zwischen neutralen Schuhen für einen natürlichen Laufstil und stabilisierenden Modellen, die dir zusätzlichen Halt geben.

GT-2000 14: Mehr Komfort für Körper und Geist Der GT-2000 14 bietet dir grossartigen Support für einen komfortablen Lauf, der den Kopf freimacht. Er ist die bisher komfortabelste Ausführung dieses Laufschuhs und die ideale Wahl, wenn es dir beim täglichen Training auf zusätzlichen Halt ankommt. Seine 3D GUIDANCE SYSTEM Technologie unterstützt dich beim Auftreten und leitet dich ganz natürlich und mit besonders viel Stabilität voran. Dabei bietet dir der softe FF BLAST MAX Foam bei jedem Lauf noch mehr Komfort. Der GT-2000 14 bietet dir grossartigen Support für einen komfortablen Lauf, der den Kopf freimacht. Er ist die bisher komfortabelste Ausführung dieses Laufschuhs und die ideale Wahl, wenn es dir beim täglichen Training auf zusätzlichen Halt ankommt. Seine 3D GUIDANCE SYSTEM Technologie unterstützt dich beim Auftreten und leitet dich ganz natürlich und mit besonders viel Stabilität voran. Dabei bietet dir der softe FF BLAST MAX Foam bei jedem Lauf noch mehr Komfort. Jetzt entdecken

Run faster: Die Jagd nach der Bestzeit

Du liebst das Gefühl von Tempo und schielst bei jedem Lauf auf die Uhr? Wenn du schneller laufen möchtest, benötigst du einen Schuh, der dich nicht ausbremst. Hier geht es um Dynamik und die direkte Umsetzung deiner Kraft in Vortrieb.

Für den Weg zur neuen Bestzeit brauchst du einen Schuh, der leicht und langlebig ist, aber dennoch ausreichend Federung und Unterstützung besitzt. Das Ziel ist, dass du auf der gesamten Strecke bequem und stabil läufst – auch wenn der Puls steigt. Egal ob du an einem Leichtathletikwettkampf teilnimmst oder einen Schuh suchst, der auf den Extrakick beim Endspurt reagiert – das Run-Faster-Sortiment von ASICS hilft dir, mühelos in den höchsten Gang zu schalten und deine Ziele schneller zu erreichen.

MAGIC SPEED 5: Dynamisches Laufgefühl Der MAGIC SPEED 5 sorgt für ein dynamisches Laufgefühl, damit du deine Läufe und Rennen mit mehr Schnelligkeit bewältigen kannst. Ausserdem ist er etwa 50 Gramm leichter als die Vorgängerversion. FF LEAP Dämpfung und FF BLAST PLUS wurden in die Mittelsohle integriert, um ein noch besseres Lauferlebnis und einen energiegeladenen Zehenabstoss zu ermöglichen. Der MAGIC SPEED 5 sorgt für ein dynamisches Laufgefühl, damit du deine Läufe und Rennen mit mehr Schnelligkeit bewältigen kannst. Ausserdem ist er etwa 50 Gramm leichter als die Vorgängerversion. FF LEAP Dämpfung und FF BLAST PLUS wurden in die Mittelsohle integriert, um ein noch besseres Lauferlebnis und einen energiegeladenen Zehenabstoss zu ermöglichen. Jetzt entdecken

Outdoor: Abenteuer abseits des Asphalts

Du tauschst den grauen Beton lieber gegen grüne Alpenwiesen, gelbe Wanderwege oder steiniges Gelände? Wandern ist die Schweizer Volkssportart Nummer eins, fordert aber deinen Körper auf ganz andere Weise. Da der Boden in der Natur uneben und wechselhaft ist, muss dein Körper ständig auf Veränderungen reagieren, und deine Muskeln und Gelenke arbeiten bei jedem Schritt anders.

Das Outdoor-Sortiment von ASICS bietet dir genau den Halt, den Grip und den Schutz, den du auf unwegsamem Terrain benötigst. Damit alle Vorlieben abgedeckt sind, reicht die Auswahl von besonders gut geschützten Modellen für felsige Pfade bis hin zu extrem leichten Schuhen für schnelle Waldläufe. So bleibst du trittsicher, egal was die Natur dir in den Weg legt.

TRABUCO 14 GTX: Für lange Wanderungen Der TRABUCO 14 GTX wurde entwickelt, damit du auch auf unvorhersehbaren Wanderwegen zuversichtlich laufen kannst. Dank der strategisch konstruierten GORE-TEX Invisible Fit-Technologie geniesst du zuverlässigen wasserdichten Schutz, der deine Füsse selbst auf nassen Pfaden trocken hält. Für den nötigen Halt sorgt die in der Aussensohle integrierte ASICSGRIP™ Technologie, die die Traktion im Gelände spürbar verbessert. Ein besonderes Komfort-Plus: Die zusätzliche 2 mm FF BLAST™ MAX Dämpfung. Dieser innovative Schaumstoff sorgt für ein ultrasoftes Gefühl beim Auftritt und ermöglicht gleichzeitig einen energiegeladenen Zehenabstoss bei jedem Schritt. Der TRABUCO 14 GTX wurde entwickelt, damit du auch auf unvorhersehbaren Wanderwegen zuversichtlich laufen kannst. Dank der strategisch konstruierten GORE-TEX Invisible Fit-Technologie geniesst du zuverlässigen wasserdichten Schutz, der deine Füsse selbst auf nassen Pfaden trocken hält. Für den nötigen Halt sorgt die in der Aussensohle integrierte ASICSGRIP™ Technologie, die die Traktion im Gelände spürbar verbessert. Ein besonderes Komfort-Plus: Die zusätzliche 2 mm FF BLAST™ MAX Dämpfung. Dieser innovative Schaumstoff sorgt für ein ultrasoftes Gefühl beim Auftritt und ermöglicht gleichzeitig einen energiegeladenen Zehenabstoss bei jedem Schritt. Jetzt entdecken

Dein Ziel bestimmt deinen Schuh

Es gibt nicht den einen besten Schuh für alle, es gibt nur den besten Schuh für dein nächstes Ziel. Wer regelmässig trainiert, profitiert übrigens von einem zweiten Paar. So bekommt deine Muskulatur unterschiedliche Reize, und das Material des Schuhs kann sich nach dem Lauf regenerieren.

Mehr Komfort für mehr Bewegung Bewegung ist der beste Treibstoff für Körper und Geist. ASICS entwickelt Laufschuhe, die dich auf jedem Schritt unterstützen – mit optimaler Dämpfung, Stabilität und Komfort. Wer sich regelmässig bewegt, stärkt nicht nur die Muskeln, sondern auch den Kopf. Hol dir mit ASICS den besten Support für deine Schritte – jetzt bei Berger Schuhe & Sport AG. Move your body, move your mind. Bewegung ist der beste Treibstoff für Körper und Geist. ASICS entwickelt Laufschuhe, die dich auf jedem Schritt unterstützen – mit optimaler Dämpfung, Stabilität und Komfort. Wer sich regelmässig bewegt, stärkt nicht nur die Muskeln, sondern auch den Kopf. Hol dir mit ASICS den besten Support für deine Schritte – jetzt bei Berger Schuhe & Sport AG. Move your body, move your mind. Jetzt ASICS erleben und shoppen