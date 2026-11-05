Nicht die Schweiz, sondern ihre Nachbarländer haben bei den Skigebieten die Nase vorn. Das zeigt ein neues weltweites Ranking. Doch ganz einpacken müssen wir nicht.

Darum gehts Val d’Isère führt das weltweite Snomad-Ranking an, vor Livigno und Val Gardena aus Italien

Zermatt holt weltweit Gold als beste Snowboardregion, Laax holt für den besten Snowpark Gold

Schweizer Skigebiete holen europaweit neun Podestplätze, davon fünf Goldmedaillen im Snomad-Vergleich

Nikolina Pantic Redaktorin News

Frankreich, Italien und Österreich sind auf der Überholspur. Beim neuen Ski-Vergleich der Plattform Snomad spielt die europäische Konkurrenz ganz vorne mit. In insgesamt 20 Kategorien werden die besten Skigebiete gekürt. Und Europa räumt kräftig ab: Von den 60 Podestplätzen gehen satte 41 an europäische Destinationen. Das sind rund zwei Drittel.

Doch die Schweiz muss sich keineswegs verstecken. Während die Nachbarländer die Ranglisten dominieren, schaffen es zwei Schweizer Skigebiete in den Unterkategorien sogar ganz nach oben aufs Podest und holen Gold.

Zu den Snomad-Awards Die Snomad-Auszeichnungen küren Skigebiete anhand der Bewertungen von Skifahrerinnen und Snowboardern. Grundlage dafür sind die Rezensionen der Besucherinnen und Besucher. Die Ergebnisse werden in 20 Kategorien unterteilt und in weltweiten, europäischen und nordamerikanischen Ranglisten veröffentlicht. Die Auszeichnungen 2026 basieren auf 153'854 Bewertungen aus der Skisaison 2025/26. Die Ranglisten berücksichtigen die Durchschnittsbewertungen, eine Mindestpunktzahl sowie die Anzahl der abgegebenen Bewertungen. Snomad ist eine Informationsplattform, die auf persönlichen Erfahrungsberichten von Skifahrerinnen und Snowboardern über verschiedene Skigebiete basiert. Die Snomad-Auszeichnungen küren Skigebiete anhand der Bewertungen von Skifahrerinnen und Snowboardern. Grundlage dafür sind die Rezensionen der Besucherinnen und Besucher. Die Ergebnisse werden in 20 Kategorien unterteilt und in weltweiten, europäischen und nordamerikanischen Ranglisten veröffentlicht. Die Auszeichnungen 2026 basieren auf 153'854 Bewertungen aus der Skisaison 2025/26. Die Ranglisten berücksichtigen die Durchschnittsbewertungen, eine Mindestpunktzahl sowie die Anzahl der abgegebenen Bewertungen. Snomad ist eine Informationsplattform, die auf persönlichen Erfahrungsberichten von Skifahrerinnen und Snowboardern über verschiedene Skigebiete basiert. Mehr

Das europäische Super-Trio

Als bestes Skigebiet hat das französische Val d’Isère abgesahnt. Mit 4,62 von 5 möglichen Punkten ist dieses Skigebiet laut dem Snomad-Ranking die Nonplusultra-Region. «Ein fantastischer Ort mit sehr freundlichen Menschen, tollem Nachtleben und atemberaubenden Pisten und Aussichten», berichtet ein britischer Tourist.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Auf Platz zwei und drei sind die italienischen Perlen Livigno mit 4,56 Punkten und Val Gardena mit 4,53 Punkten. Wackelt nun der Ruf der Schweiz als beliebte Skiregion?

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Diese Schweizer Skigebiete räumen Gold ab

Zermatt VS hat allen Grund, stolz zu sein: Das Skigebiet schnappt sich im weltweiten Ranking den Spitzenplatz als beste Snowboardregion. Auch Laax GR räumt Gold ab und holt sich die Auszeichnung für den besten Snowpark.

In zwei weiteren Kategorien schrammen die Schweizer Skigebiete nur knapp an Gold vorbei. Dank seiner innovativen Hotelunterkünfte sichert sich Laax in der Kategorie «Beste Unterkunft» weltweit den zweiten Platz. Auch erfahrene Skifahrerinnen und Snowboarder kommen in der Schweiz voll auf ihre Kosten: Verbier VS schafft es in der Kategorie «Beste Region für Experten» auf den dritten Platz.

Die Schweizer Berge sollte man nicht voreilig abschreiben. Schliesslich gilt die Schweiz als Skination: Rund 3,5 Millionen Menschen fahren hierzulande Ski oder Snowboard, wie die Beratungsstelle für Unfallverhütung berichtet.

Auch die Logiernächte sprechen für sich: Mit 18,7 Millionen erreichte die Schweiz in der Saison 2025/26 laut Bundesamt für Statistik einen historischen Höchststand. Im Wintersport kennen sich Herr und Frau Schweizer also aus.

Mehr Podestplätze im europaweiten Vergleich

Im europäischen Vergleich sahnt die Schweiz noch mehr Plätze ab. Ganze neun Podestplätze werden von Laax, Nendaz VS, Verbier, Arosa Lenzerheide GR und Zermatt belegt. Gold gibt es gleich fünf Mal!

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die besten Abfahrten abseits der offiziellen Pisten bietet Verbier, gefolgt von Nendaz auf Platz zwei. Bei den gut präparierten Pisten sichert sich hingegen Arosa Lenzerheide den dritten Platz.

Buckelpisten-Fans zieht es nach Verbier: Das Walliser Skigebiet sichert sich europaweit Rang 1. Fazit: Trotz starker Nachbarn bleibt die Schweiz eine Macht im Wintersport.