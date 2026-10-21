Die Schweiz gilt unter Touristen als kleine Perle: teuer, aber unverwechselbar schön. Die meisten kehren mit schönen Erinnerungen heim. Nicht so Will Hurst (43). Der amerikanische Tourist ärgert sich nach seiner Schweiz-Reise gewaltig.

Dieser Tourist regt sich auf Instagram über die Schweiz auf

Dieser Tourist regt sich auf Instagram über die Schweiz auf

Darum gehts US-Tourist Will Hurst nennt die Schweiz ironisch «nervig»

Er lobt Seen, Berge, pünktliche Züge und Kühe mit Aussicht

Preise schocken; sein Video erntet Lob und Unverständnis

Nikolina Pantic Redaktorin News

Majestätische Eislandschaften am Aletschgletscher, malerische Ausblicke von der weltberühmten Kapellbrücke in Luzern: Die Schweiz begeistert mit ihrer Schönheit und zieht Jahr für Jahr Touristinnen und Touristen aus aller Welt an. Dass sie ein US-Magazin kürzlich gar zum besten Land der Welt kürte, kommt da wenig überraschend.

Doch offenbar haut die Schweizer Schönheit nicht alle aus den Socken: «Die Schweiz ist irgendwie nervig», sagt der amerikanische Tourist Will Hurst (43) nach seinem Besuch. Und er hat gleich mehrere Gründe dafür.

«Die Kühe dort haben eine bessere Aussicht»

Wer eine Schimpftirade über die Schweiz erwartet, wird enttäuscht. Denn Hurst ist begeistert und verpackt sein Lob in jede Menge Ironie: «Du steigst aus dem Zug, und vor dir liegt ein kristallblauer See, der aussieht, als wäre er mit Photoshop bearbeitet worden.»

Auch die Schweizer Pünktlichkeit bekommt ihr Fett weg: «Die Züge kommen auf die Minute genau, wie angekündigt, was schon fast ein bisschen unverschämt ist.» Selbst die Kühe bleiben nicht verschont: «Die Kühe dort haben eine bessere Aussicht als die meisten Menschen, und sie schauen dich an, als wüssten sie das ganz genau.»

Wenn sogar die Luft teuer ist

Auch ein wenig Kritik muss sein. Hurst geht auf den Preisschock ein, den viele Touristen beim Reisen in der Schweiz erleben. «Essen, Hotels, der öffentliche Verkehr, sogar Atmen», nennt er im Video als Beispiel.

«Du regst dich fürchterlich darüber auf, bis du anfängst, dich umzuschauen.» Sein Tipp lautet, sich etwas zu gedulden. Doch dann kommt der Wendepunkt. «Nach ein paar Tagen passiert dann etwas wirklich Schlimmes.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Das etwas andere Problem bei der Heimreise

Wer von der Schweiz nach Hause reist, sollte sich laut dem Touristen auf etwas gefasst machen, denn: «Deine Ansprüche werden neu definiert. Du siehst einen ganz normalen Berg und denkst dir: ‹Das soll alles sein?›»

Sein Besuch in der Schweiz hat ihn dermassen aus den Socken gehauen, dass er nun über ein neues Problem verfügt. «Ich bin nicht in die Schweiz gekommen, um schlechter darin zu werden, Dinge gut zu finden.»

Zwischen Lob und Nicht-Ironie-Versteher

Hursts Video trifft den Nerv von vielen Menschen, die sich über die gleichen Dinge «aufregen». Über 500 Kommentare zieren das Video. «Ich war schon über zehnmal dort, und es wird einfach nie langweilig», lobt ein User die Schweiz.

Doch nicht alle folgen seinem Humor. «Dass er es als aggressiv empfindet, wenn Züge pünktlich ankommen, deutet darauf hin, dass der Autor irgendein Problem hat. Und inwiefern soll Atmen teuer sein? Geh doch woanders hin, Kumpel. Die Schweiz ist ein grossartiges Land, in dem alles funktioniert», regt sich ein anderer auf.