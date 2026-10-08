Herbstzeit ist Wanderzeit. Zwischen dem Kauf der neusten Wanderschuhe und der verstaubten Regenjacke, die längst ausgedient hat, kursieren einige Mythen und Fakten zum Thema Outdoor-Ausrüstung. Michael Nicola Frey ist Outdoor-Experte bei Ochsner Sport und klärt auf.

Das sind die grössten Mythen beim Kauf der Outdoor-Ausrüstung

Das sind die grössten Mythen beim Kauf der Outdoor-Ausrüstung

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Wandern ist beliebt, Outdoor-Markt setzt 450 Mio Franken um.

Outdoor-Profi Frey empfiehlt Schuhberatung, Turnschuhe seien riskant.

Bei Sicherheit nicht sparen: Stöcke nützen, Baumwolle geht.

Nikolina Pantic Redaktorin News

Baumwolle ist beim Wandern tabu, Stöcke sind nur etwas für ältere Semester. Stimmt das wirklich? Wandern gehört laut dem Bundesamt für Sport zu den beliebtesten Sportarten der Schweiz, rund die Hälfte der Bevölkerung ist regelmässig unterwegs.

Entsprechend gross ist das Geschäft: 2023 setzte der Outdoor-Markt laut GfK Switzerland rund 450 Millionen Franken um. Etwa ein Fünftel des gesamten Sportartikelmarkts. Trotzdem halten sich hartnäckige Ausrüstungsmythen. Blick klärt sie mit Ochsner-Outdoor-Experte Michael Nicola Frey (44).

Blick: Die jüngere Generation hasst das Einkaufen in Läden. Muss man für den Kauf von Wanderschuhen wirklich im Geschäft antraben?

Michael Nicola Frey: Müssen ist ein bisschen ein starkes Wort. Jedoch macht die Beratung im stationären Geschäft beim Kauf von Wanderschuhen fast immer Sinn.

Weshalb?

Auch wenn die Online-Schuhberatungen sehr gut werden, lassen wir in den Ochsner-Sport-Stores die Kundschaft den Schuh anprobieren oder bieten eine dynamische Laufanalyse an. Durch eine gezielte Fussanalyse wird ermittelt, welcher Schuh am besten passt. Durch die Bedarfsabklärung geht die Verkaufsperson darauf ein, wo das Einsatzgebiet des Schuhs liegt.

Eignen sich Turnschuhe wirklich nicht zum Wandern?

Es ist wichtig, was man mit Wandern verbindet. Bei einem Lauf um den Pfäffikersee eignet sich ein Sneaker sicherlich. Wenn man wandern geht, braucht man eine andere Sohle, eine andere Machart des Schuhes. Es ist total fahrlässig, mit Turnschuhen zu wandern.

Zwei Paar Socken verhindern Blasen: wahr oder falsch?

Wir verkaufen gerne zwei Paar Socken zum Wandern. Aber aus rein technischer Sicht ist der Sinn der zwei Socken jener, dass die beiden aneinander reiben und somit die Gefahr von Blasen reduziert wird. Hochwertige, anatomisch geformte Wandersocken machen das Tragen von zwei separaten Socken meist überflüssig.

Die Auswahl bei den Wanderschuhen ist riesig. Wo fängt man an?

Der beste erste Schritt ist, Ochsner Sport zu besuchen (lacht). Spass beiseite. Wie machen Sie das denn, wenn Sie alles online kaufen?

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Mit einer Online-Recherche.

Sich im Alleingang einen Schuh auszusuchen, ist selten sinnvoll – ausgenommen bei einem Wiederkauf. Es stimmt, die Auswahl der Wanderschuhe ist gross. Es gibt den klassischen Weg der Bedarfsabklärung. Besonders bei den Wanderschuhen sehen wir, dass dieser Weg oft gewählt wird und die Rückmeldungen gut sind.

Stimmt bei Outdoor-Bekleidung: Je teurer, desto besser?

Pauschal würde ich dies nicht bestätigen, klar ist: Verfügt Outdoor-Bekleidung über viele Eigenschaften wie Membranen, Windschutz und Materialität, ist der Preis höher und aus meiner Sicht erklärbar.

Das ist Outdoor-Experte Michael Nicola Frey Michael Nicola Frey ist 44 Jahre Alt und verantwortlich für den Bereich Outdoor bei OCHSNER SPORT. Wenn es um Bekleidung für Outdoor-Sport geht, kennt sich der 44-jährige aus. Den Sportfachhandel OCHSNER SPORT gibt es seit 1928. Unter «Volks-Schuhhaus Ochsner» setzte Gottfried Ochsner den Meilenstein. Heute zählt der Fachhandel 100 Fillialen und bietet neben einem breiten Sortiment unter anderem auch diverse Serviceleistungen und kostenlose Running-Workshops. Michael Nicola Frey ist 44 Jahre Alt und verantwortlich für den Bereich Outdoor bei OCHSNER SPORT. Wenn es um Bekleidung für Outdoor-Sport geht, kennt sich der 44-jährige aus. Den Sportfachhandel OCHSNER SPORT gibt es seit 1928. Unter «Volks-Schuhhaus Ochsner» setzte Gottfried Ochsner den Meilenstein. Heute zählt der Fachhandel 100 Fillialen und bietet neben einem breiten Sortiment unter anderem auch diverse Serviceleistungen und kostenlose Running-Workshops. Mehr

Stimmt es, dass sich die Membranen abnutzen?

Membranen bleiben eigentlich lange robust. In der Outdoor-Branche ist Nachhaltigkeit wichtig, weshalb zentral ist, dass die Produkte langlebig sind.

Bei welcher Ausrüstung würden Sie niemals sparen?

Bei jedem Artikel, der die Gesundheit unterstützt, sollte der monetäre Trigger in den Hintergrund rücken. Sobald der Sicherheitsfaktor reinkommt, beispielsweise auch bei Wanderstöcken, dann würde ich nicht sparen.

Sind diese nicht etwas für ältere Herrschaften?

Logisch wird das Thema Trittsicherheit eher bei älteren Leuten besprochen. Wanderstöcke erhöhen aber auch in jüngeren Jahren diese Sicherheit. Ganz zu schweigen von den weiteren positiven Effekten wie Gelenkschonung, Entlastungen und Effizienzsteigerung.

Baumwolle hat beim Wandern nichts verloren – stimmt dieser alte Outdoor-Spruch noch?

Kann ich nicht bestätigen, da das in meiner Wahrnehmung individuell ist. Vermutlich fühlen sich viele Leute wohl in Baumwolle und die positiven Effekte überwiegen die negativen, womit die Wahl gerechtfertigt ist.

Wanderkleidung kann nicht stylisch sein. Mythos oder Wahrheit?

Sieht man sich die Gore-Tex-Dichte an der Zürcher Bahnhofsstrasse an, so glaube ich nicht, dass dieser Satz noch zeitgemäss ist. Die Antwort, weshalb das so ist, ist einfach. Das liegt am Marketing.

Wohin geht Ihre nächste Wanderung?

Die nächste Wanderung im klassischen Sinn führt mich hoffentlich nächste Woche ins bündnerische Hochtal Bargis.