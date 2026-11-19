Bei zweistelligen Minusgraden läuft Stephanie Case allen davon. Die kanadische Ultraläuferin bezwingt als erste Frau die 100-Meilen-Distanz des Antarctic Ice Ultra. Sie ist nicht die Einzige, die Geschichte schreibt.

Als erste Frau bezwingt sie 160 Kilometer durch die Antarktis

Als erste Frau bezwingt sie 160 Kilometer durch die Antarktis

Darum gehts Stephanie Case beendet als erste Frau die 100 Meilen des Antarctic Ice Ultra in der Ostantarktis

Die Kanadierin wird in 17:31:39 Stunden Zweite hinter dem Sieger Yusheng Ni aus China

Im 24-Stunden-Rennen, Halbmarathon und 50-Meilen-Lauf nahmen nur Frauen am Wettbewerb teil

Nikolina Pantic Redaktorin News

Die kanadische Ultraläuferin Stephanie Case rennt. Eigentlich nichts Aussergewöhnliches. Doch die 44-Jährige hat gerade den Frauenrekord beim 160,9 Kilometer langen Antarctic Ice Ultra in der Ostantarktis aufgestellt, wie der Organisator bestätigt.

Damit stellt sie nicht nur einen neuen Rekord auf. Sie bricht auch in eine Männerdomäne ein. Bislang hatten ausschliesslich Männer die 100-Meilen-Kategorie des Rennens bewältigt. «Es fühlt sich richtig gut an, hier auch Frauen mehr Sichtbarkeit zu verschaffen», sagt Case in einem auf Instagram veröffentlichten Video im Ziel.

Kanadierin setzt Rekord und landet auf Podest

Der Chinese Yusheng Ni (56) sicherte sich mit einer Zeit von 17:02:24 Stunden den ersten Platz. Knapp eine halbe Stunde nach dem Sieger überquerte auch die Kanadierin die Ziellinie.

Case ist nicht nur die einzige Frau, die das Rennen jemals beendet hat. Sie hat dies in einer Rekordzeit von 17:31:39 Stunden gemacht und belegt den zweiten Platz.

Wer den Antarctic Ice Ultra meistern will, muss bei Extremtemperaturen ausharren. Ein drohender Sturm sorgte dafür, dass das Rennen bereits um ein Uhr morgens startete. 4,2 Kilometer, 38 Runden bei peitschendem Wind und gefühlten minus 35 Grad. In Runde acht friert Cases Sturmhaube ein. Atmen ging nur schwer.

Geschichte vom «frauenlosen Kontinent»

Die Antarktis war für Frauen lange eine Tabuzone. James Robert Reedy (1910–1999), Offizier der U.S. Navy, sprach gar vom «frauenlosen weissen Kontinent des Friedens», wie ihn ein Artikel der Universität Cambridge zitiert. Forscherinnen waren in der Antarktis lange von den Feldstudien ausgeschlossen.

Die Kanadierin bricht das Eis der Geschichte. Case ist Mutter einer zweijährigen Tochter, Menschenrechtsanwältin und Gründerin der gemeinnützigen Organisation «Free to run».

Ihre Botschaft bei der Ankunft im Ziel ist klar: «Menschen sagen oft: ‹Geniesse die Zeit, bevor du Kinder hast, denn danach wirst du keine Abenteuer mehr erleben können.› Aber das stimmt einfach nicht.»

Und weiter: «Ich freue mich riesig darauf, meiner Tochter, die gerade zwei Jahre alt geworden ist, davon zu erzählen. Ich hoffe, dass es auch anderen Müttern, die ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie sich Zeit für sich selbst nehmen und ihre eigenen Träume verfolgen, Mut macht.»

«Grösste Geschichte des Events verpasst»

Doch die Kanadierin ist nicht ganz zufrieden – jedenfalls mit der Berichterstattung. «Sie haben die grösste Geschichte des Events verpasst», sagt sie in ihrem Instagram-Video. Case weist darauf hin, dass Frauen in allen Disziplinen schneller waren als die männlichen Teilnehmer.

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Case schreibt in der Antarktis nicht alleine Geschichte: Im 24-Stunden-Rennen, dem Halbmarathon und dem 50-Meilen-Run haben gar nur Frauen teilgenommen. Die Antarktis mag zwar einer der kältesten Orte der Welt sein. Für die Männer im Ultralauf dürfte es nach diesem Rennen aber noch etwas frostiger geworden sein.