Ferienzeit! Viele sind bereits unterwegs und geniessen Sonne, Strand oder Berge. Falls ihr eure Ferien später geplant habt, könnt ihr euch dennoch eine Entspannung gönnen, nicht weit von zu Hause weg. Wir haben sieben Ideen, wohin die Reise führen könnte.

Julia Schumacher

1 Städtetrip nach St. Gallen

In St. Gallen lässt es sich gut ein paar Tage gemütlich weilen. Entweder im eindrücklichen Rokokosaal der Stiftsbibliothek – Unesco-Weltkulturerbe und eine der grössten und ältesten Klosterbibliotheken weltweit – oder im Textilmuseum mit der aktuellen Ausstellung «Mise en Scène», die 120 Jahre Mode-, Fotografie- und Sozialgeschichte zeigt. In St. Gallen gibt es viele schmucke Cafés zum Einkehren oder man kann in der Altstadt auf Erker-Erkundungstour gehen. Um den Ferientagen in der Ostschweiz noch eine südliche Note zu verleihen, lohnt sich ein Abstecher ins nahe Arbon, das Städtchen mit mediterranem Flair direkt am Bodensee.

2 Beschwingt unterwegs auf der Herzschlaufe Napf

In drei Etappen rund um den Napf pedalen – dazu lädt die Herzschlaufe Napf ein. Unterwegs durch das Luzerner Hinterland, das luzernische Entlebuch und das Berner Emmental ist es ein besonderer Genuss, das in goldenes Licht getunkte Napfgebiet mit seiner lieblichen Landschaft und den hübschen Dörfchen auf zwei Rädern zu erkunden. Wer mag, kann dazu ein Elektrovelo mieten: für eine gelungene Kombination aus Sport und Entspannung inmitten eines noch richtig wilden, urchigen Stücks Schweiz. Wieder am Ausgangspunkt Willisau LU angekommen schliesst sich der Kreis – passenderweise können als Belohnung bei Hug die berühmten Willisauer Ringli degustiert werden.

3 Entspannung pur im Hotel Hof Weissbad

Wer ein paar erholsame Tage im idyllischen Appenzellerland verbringen will, ist im Hotel Hof Weissbad goldrichtig: Mit seinem grosszügigen Hallenbad und dem modernen Spa-Bereich ist es der ideale Ort, um so richtig die Seele baumeln zu lassen. Das Wasser des Bads entspringt direkt hinter dem Hotel und wird von einer Wärmepumpe auf angenehme 33 Grad aufgewärmt. Fürs kulinarische Wohl sorgen verschiedene hoteleigene Restaurants – von modern bis gemütlich-rustikal. Um die Entspannung mit etwas Bewegung an der Frühlingssonne zu ergänzen, fährt man am besten mit der nahen Luftseilbahn auf die Ebenalp, dem Tor zum Alpstein mit einer grossen Vielfalt an Wanderwegen. Zudem lohnt sich ein Stadtbummel im pittoresken Appenzell mit seinen kunstvoll bemalten Häusern.

4 Unterwegs auf dem Alpenpanoramaweg

Der Alpenpanoramaweg führt quer durch die Schweiz – vom Boden- bis an den Genfersee – und lädt Wanderbegeisterte ein, über Stock und Stein zu gehen und immer wieder wunderschöne Aussichten auf Alpengipfel, Jura und Mittelland zu geniessen. Für Wanderferien bieten sich die fünf Tagesetappen durchs Freiburgerland an: Guggisberg–Schwarzsee–Jaun–Gruyères–Les Paccots–Vevey, quer durch die Voralpen mit ihrer prächtigen Tier- und Pflanzenwelt und vorbei an vielen schönen Alphütten. Unterwegs gibt es diverse verlockende Möglichkeiten für eine Rast: zum Beispiel zum Verzehr einer traditionellen Meringue mit Doppelrahm als kleine Stärkung!

5 Abschalten im Berner Oberland – und zwar richtig

Wer die Alltagshektik hinter sich lassen und einfach mal nicht erreichbar sein will, der ist im Hotel Waldrand-Pochtenalp genau richtig. Mit dem Postauto gehts ab Kiental BE bergauf – auf der steilsten Postautostrecke Europas. Unterwegs verliert man den Empfang und findet dafür Entschleunigung pur: Man reist 100 Jahre in der Zeit zurück und kommt in einem charmanten Chalet mit wunderbar einfach und geschmackvoll eingerichteten Zimmern an. Tagsüber locken verschiedene Wanderwege und abends das Hotelrestaurant mit hausgemachten Köstlichkeiten.

6 Quer durch die Alpen im Glacier Express

Einfach mal einen ganzen Tag lang Zug fahren und eine eindrückliche Panoramasicht auf die Schweizer Alpen geniessen: Der Glacier Express macht es möglich! Acht Stunden dauert die Fahrt von St. Moritz nach Zermatt oder umgekehrt – durch die imposante Alpenkette, über 291 Brücken und durch 91 Tunnels. Die Strecke kann auch in mehreren Etappen zurückgelegt werden. Ein Halt in der ältesten Stadt der Schweiz zum Beispiel lohnt sich allemal: Die verwinkelten Gassen von Chur sind ideal für einen Stadtbummel mit Stil. Und der Churer Hausberg Brambrüesch lädt zu einer kleinen Wanderung nach Pradaschier/Churwalden GR ein, wo einem auf der Rodelbahn das Adrenalin durch die Venen saust!

7 Unterwegs auf der ViaSpluga

Der Kulturwanderweg ViaSpluga führt über 65 Kilometer auf dem historischen Alpentransitweg von Thusis GR über den Splügenpass nach Chiavenna in Italien. Auf der ViaSpluga ist man im wahrsten Sinne des Wortes auf den Spuren der Römer unterwegs, denn diese nutzten die Route schon damals als direkte Verbindung vom Süden in den Norden. Die Fernwanderung setzt sich aus vier Tagesetappen zusammen, die alle mit Highlights aufwarten: dem Traversinersteg, einer modernen Hängebrücke, die eher an eine schwebende Treppe erinnert; der imposanten Viamala-Schlucht, die vor Jahrtausenden von Gletschereis und Hinterrhein in den massiven Fels geschliffen wurde; oder der Kirche von Zillis mit ihren eindrücklichen romanischen Deckenmalereien.

Die 10 schönsten Wanderungen der Schweiz Um die Berge zu geniessen, muss man nicht immer weit reisen. Wenn die Sonne lacht, ist es Zeit, die Wanderstiefel zu schnüren. BLICK zeigt, wohin Ihre Füsse Sie diese Saison tragen könnten. Das sind die schönsten Wanderwege der Schweiz! Um die Berge zu geniessen, muss man nicht immer weit reisen. Wenn die Sonne lacht, ist es Zeit, die Wanderstiefel zu schnüren. BLICK zeigt, wohin Ihre Füsse Sie diese Saison tragen könnten. Das sind die schönsten Wanderwege der Schweiz! Zum Artikel Mehr