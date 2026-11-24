Zwei Schweizer haben ihre Heimat hinter sich gelassen und ein aussergewöhnliches Ziel vor Augen: In drei Jahren wollen sie den indischen Bundesstaat Goa erreichen. Im Gespräch mit Blick erzählen sie, wie sie ihre Reise finanzieren und welches Land sie bisher am meisten überrascht hat.

Darum gehts Zwei Schweizer wollen mit zwei Leiterwagen in drei Jahren zu Fuss nach Goa in Indien

Sie leben von Ersparnissen und versuchen, sich mit Social Media und einem Onlineshop zu finanzieren

Ein Land punktet besonders mit Gastfreundschaft

Nikolina Pantic Redaktorin News

Wenn der Alltag zu viel wird, hilft nur noch eines: alles hinter sich lassen und losziehen. Michael B. (36) und Nicky S. (38) haben genau das getan. Mit zwei Leiterwagen sind sie unterwegs Richtung Indien. Auf ihrer Website und auf ihrem Instagram-Kanal «In die weite Welt hinein» dokumentieren sie ihre Reise.

In drei Jahren wollen sie zu Fuss den indischen Bundesstaat Goa erreichen. Ein Zurück gibt es für sie nicht: «Wir haben alles verkauft, was wir besitzen, und alles aufgelöst», erzählen sie im Gespräch mit Blick.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Vom «Bünzli-Leben» in die weite Welt

Bauernhof und ein grosser Garten – Reisen standen nicht auf dem Programm. «Die letzten Jahre haben wir ein Bünzli-Leben geführt», erklärt Nicky S. «Dann ist unser Hund Dario an Krebs gestorben. Sein Tod hat uns sehr getroffen und uns nochmal bewusst gemacht, wie wertvoll das Leben ist», sagt der 38-Jährige.

Damit begann ein Abenteuer, das sie so nicht geplant hatten. «In Nicaragua wurden wir von den Taxifahrern abgezogen», erzählt Nicky S. Und weiter: «Wir sind dann bei 45 Grad durch das Land gelaufen und haben gemerkt, es ist nicht so gefährlich, wie man immer sagt.»

Ohne Vorbereitung auf Weltreise

Die grosse Planung überspringen die Reiselustigen. «Vorbereitet haben wir uns eigentlich nicht. Wir haben zwei, dreimal eine Tageswanderung gemacht», sagt Michael B. «Gerade am Anfang hatten wir natürlich Blasen und Fussprobleme», ergänzt Nicky S.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Meistens schlafen sie im Zelt oder bei wildfremden Menschen, die sie unterwegs kennenlernen. Zum Beispiel bei Heidi in Deutschland. «In ihrer Jugend hätte sie so gute Erfahrungen in der Türkei gemacht. Sie möchte einfach etwas zurückgeben. Darum hat sie uns dann eingeladen zu ihrem Zuhause und hat für uns gekocht», erzählt Nicky S.

Die Gastfreundschaft unterwegs öffnet nicht nur Türen zu fremden Wohnzimmern, sondern auch den Blick auf andere Kulturen.

Dieses Land überraschte sie am meisten

Ihre Reise führt sie in Länder, die sie sonst wohl nie besucht hätten. Besonders überrascht hat sie Serbien, gerade weil sie dorthin mit den grössten Vorurteilen gereist waren. «In Serbien wirst du zum Familienmitglied. Du wirst komplett anders behandelt», erzählt Michael B. Die Begegnungen hinterliessen Eindruck: «Wir haben dort so viele tolle Erfahrungen gemacht, dass wir Serbien ins Herz geschlossen haben.»

Wer ihre Reise verfolgt, bekommt auch die weniger schönen Seiten zu sehen. So filmen sie abseits des pulsierenden Belgrads herumliegenden Abfall – ein Problem, das Serbien belastet. Laut offiziellen Statistiken gibt es im Land mehr als 2500 illegale Abfalldeponien. Trotzdem überwiegen für die beiden die positiven Erlebnisse: «Klar, ist uns unterwegs viel Abfall aufgefallen. Insgesamt hat uns Serbien aber unglaublich positiv überrascht.»

Wie finanziert man eine dreijährige Reise?

Wer so lange unterwegs ist, braucht Geld. Vor allem Nicky S. musste sich erst daran gewöhnen, kein regelmässiges Einkommen mehr zu haben: «Der erste Monat war schwierig zum Aushalten.»

Dabei arbeiteten beide gerne. Nicky S. ist gelernter Koch, Michael B. war zehn Jahre lang leitender Grafiker. Heute leben sie vor allem von ihren Ersparnissen. Ergänzend versuchen sie, sich mit ihrem Social-Media-Kanal und einem Online-Shop zu finanzieren.

Postkarten als Spende

Auf ihrer Website zeigen die beiden nicht nur ihren aktuellen Standort, sondern sammeln auch Spenden. Wer sie unterstützen möchte, kann sich ein Stück Reise nach Hause holen – oder, wie Michael B. es ausdrückt: «Du kannst uns subventionieren mit Postkarten.»

Ihr nächstes grosses Ziel ist die türkische Grossstadt Istanbul. Bis dahin laufen sie ihre täglichen 20 Kilometer. Wo ihre Reise sie überall hinführen wird, zeigt sich noch. «Der Weg ist ja eigentlich auch das Ziel. Einfach mal drauf los» ist das Credo von Michael B. So ist ihre einzige Konstante momentan: Laufen und Postkarten aus der weiten Welt in die Schweiz senden.