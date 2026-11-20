In den italienischen Alpen wollen Forschende zwei Kilometer tief in die Erde bohren, um erstmals zusammenhängendes Gestein aus dem Erdmantel zu erreichen. Gelingt die Bohrung, könnte sie einen völlig neuen Blick ins Innere unseres Planeten ermöglichen.

Darum gehts In den italienischen Alpen wollen Forschende erstmals zwei Kilometer tief bis zum Erdmantel bohren

Die Alpenbildung schob Mantelgestein nach oben, sodass es im Piemont nahe der Oberfläche liegt

Die Gesteinsproben sollen Annahmen über den Erdmantel prüfen, der Bohrbeginn steht noch nicht fest

Nikolina Pantic Redaktorin News

In den italienischen Alpen planen Forschende eine spektakuläre Bohrung. Zwei Kilometer tief wollen Forscher in die Erde vordringen, in der Hoffnung, erstmals zusammenhängendes Gestein aus dem Erdmantel zu erreichen. Ein Durchbruch für die Wissenschaft. Bis die Bohrmaschinen tatsächlich anrücken, dürfte es allerdings noch einige Jahre dauern.

Zwei Kilometer klingt nach wenig. Auch wenn man bedenkt, dass bereits 12 Kilometer tiefe Bohrungen gemacht wurden. Normalerweise liegt der zusammenhängende Erdmantel erst ab einer Tiefe von rund 30 Kilometern. In der Ivrea-Verbano-Zone im italienischen Piemont ist das anders. Dort beginnt er bereits in zwei Kilometern Tiefe.

Das Gebiet könnte wertvolle Einblicke ins Erdinnere liefern. «Die tiefste Bohrung in der kontinentalen Kruste ist 12 Kilometer. Tiefer ist man nicht gekommen», erklärt Jörg Hermann (60), Professor für Petrologie an der Universität Bern.

Über 100 Forschende beteiligt

Hermann ist einer von über 100 Forschenden, die sich beim interdisziplinären Projekt Dive beteiligen. Das Projekt setzt sich zum Ziel, die kontinentale Unterkruste und ihren Übergang zum Erdmantel mittels Bohrungen zu erforschen.

Der Ort ist kein Zufall. Während der Erdmantel an anderen Orten tief unter der Erdoberfläche schlummert, ist er in der Ivrea-Verbano-Zone in einer Tiefe von zwei Kilometern erreichbar, wie das Fachmagazin «Rendiconti Lincei» schreibt.

Der Grund dafür liegt laut dem Magazin in der Entstehung der Alpen: Beim Zusammenstoss zweier Erdplatten wurden Gesteinsschichten aus dem Erdinnern nach oben geschoben. Dadurch liegt die Grenze zwischen Erdkruste und Erdmantel hier ungewöhnlich nahe an der Oberfläche.

Einfach bohren? Nicht ganz

Könnte dieses Projekt unser bisheriges Bild vom Aufbau der Erde grundlegend verändern? «Das würde ich nicht sagen. Dafür haben wir zu viele Daten von Gesteinen aus dem Erdmantel. Aber die Bohrung könnte Antwort auf viele konkrete Probleme geben», erklärt der Professor. Weshalb ist Bohren eine solche Herkulesaufgabe?

«Direkt zum Erdmantel kommt man nicht. Unter den Kontinenten liegt er rund 30 Kilometer tief, unter den Ozeanen bereits nach sieben bis acht Kilometern.» Und weiter: «Das Problem ist das Verhalten der Gesteine. Je tiefer man bohrt, desto wärmer wird es und desto weicher werden die Gesteine», erklärt er.

«Wir haben nicht überhaupt keine Ahnung»

Die Wissenschaft versucht schon seit 1960, an die Grenze zwischen Erdkruste und Erdmantel zu gelangen, wie aus dem Fachmagazin hervorgeht. Und obwohl die Menschheit noch nie dort war, weiss man schon einiges über sie. «Wir haben nicht überhaupt keine Ahnung», stellt der Professor klar.

Aber: «Die Interpretationen von physikalischen Messungen beruhen auf Annahmen darüber, wie Mantelgesteine aussehen. Sobald man diese Gesteine sieht, kann man die Annahmen überprüfen.» Durch plattentektonische Prozesse kann es laut Hermann geschehen, dass Teile des Erdmantels an die Oberfläche gelangen.

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Grosses Interesse vorhanden

Weshalb interessiert man sich für Gestein, das in solch einer Tiefe schlummert? «Mantelgesteine sind das grösste Reservoir für Chrom und Nickel», erklärt Hermann. Doch die Gesteine könnten noch aus einem anderen Grund interessant sein: «Bei der Reaktion mit Wasser entsteht Wasserstoff, eine mögliche Quelle für grüne Energie.»

Wann die Forscher mit der Tiefenbohrung beginnen, steht noch nicht endgültig fest. Bei einer Informationsveranstaltung am 16. November im italienischen Varallo wurde ein vorläufiger Zeitplan vorgestellt: Ab 2027 sollen die Finanzierung und die technische Planung vorangetrieben werden. Die eigentliche Bohrung ist derzeit für 2029 vorgesehen. Bis dahin braucht es also noch etwas Geduld – doch womöglich wird dann genau hier ein Stück wissenschaftliche Geschichte geschrieben.