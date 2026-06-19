Darum gehts
- Island bleibt 2026 das sicherste Land der Welt, laut Global Peace Index
- Schweiz auf Platz drei dank Neutralität, starker Institutionen, tiefer Kriminalität
- 23 Indikatoren bewertet: Island überzeugt mit Vertrauen in Polizei, wenig Kriminalität
Sicherheit gehört für viele Menschen zu den wichtigsten Kriterien bei der Wahl eines Reiseziels – oder sogar eines neuen Lebensmittelpunkts. Ob Ferien, Studium oder Auswanderung: Die Frage, wo man sich im Alltag wirklich frei und geschützt fühlt, gewinnt weltweit an Bedeutung. Genau hier setzt ein aktuelles Ranking an, das Länder rund um den Globus miteinander vergleicht. Es zeigt, welche Staaten mit stabilen Strukturen, niedriger Kriminalität und hoher Lebensqualität überzeugen – und wo man 2026 besonders unbesorgt unterwegs sein kann.
Island bleibt unangefochten an der Spitze
Seit Jahren gilt Island als sicherstes Land der Welt. Die Kriminalitätsrate ist extrem tief, das Vertrauen in die Polizei hoch – und selbst Polizisten tragen im Einsatz meist keine Waffen.
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Die sichersten Länder 2026 im Überblick
Hinter Island folgen weitere Länder, die regelmässig in Sicherheitsrankings ganz vorne liegen:
Neuseeland – stabil, isoliert, sehr geringe Korruption
Schweiz – Neutralität, starke Institutionen, tiefe Kriminalität
Slowenien – hohe Lebensqualität, sehr sicher im Alltag
Irland – freundlich, stabil und wirtschaftlich attraktiv
Österreich – kaum Gewaltkriminalität, lange Neutralitätstradition
Portugal – sichere Städte und entspannte Lebensweise
Singapur – extrem strenge Gesetze, sehr niedrige Kriminalität
Finnland – sozial stabil, sicher und gut organisiert
Japan – sehr sichere Städte und top Infrastruktur
Warum diese Länder so gut abschneiden
Der Global Peace Index bewertet 23 Indikatoren – darunter laufende Konflikte, Sicherheitslage im Alltag und Militarisierung. Besonders gut schneiden Länder ab, die politisch stabil sind, ein funktionierendes Rechtssystem haben und in denen soziale Ungleichheit gering ist.
Sicherheit wird immer wichtiger
Ob für Ferien, Studium oder Auswanderung – Sicherheit spielt 2026 eine zentrale Rolle bei der Wahl eines Reiseziels. Die Liste zeigt: Europa ist stark vertreten, aber auch Länder ausserhalb des Kontinents gehören zur absoluten Weltspitze.
Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.