Wer 2026 reist, auswandert oder einfach nur neugierig ist, fragt sich schnell: Wo lebt es sich wirklich sicher? Ein aktuelles Ranking des Global Peace Index (Institut for Economics and Peace) zeigt, welche Länder weltweit besonders stabil, friedlich und sicher sind.

Die sichersten Länder der Welt 2026: Hier gehts zum Top 10 Ranking

Die sichersten Länder der Welt 2026: Hier gehts zum Top 10 Ranking

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Island bleibt 2026 das sicherste Land der Welt, laut Global Peace Index

Schweiz auf Platz drei dank Neutralität, starker Institutionen, tiefer Kriminalität

23 Indikatoren bewertet: Island überzeugt mit Vertrauen in Polizei, wenig Kriminalität

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Sicherheit gehört für viele Menschen zu den wichtigsten Kriterien bei der Wahl eines Reiseziels – oder sogar eines neuen Lebensmittelpunkts. Ob Ferien, Studium oder Auswanderung: Die Frage, wo man sich im Alltag wirklich frei und geschützt fühlt, gewinnt weltweit an Bedeutung. Genau hier setzt ein aktuelles Ranking an, das Länder rund um den Globus miteinander vergleicht. Es zeigt, welche Staaten mit stabilen Strukturen, niedriger Kriminalität und hoher Lebensqualität überzeugen – und wo man 2026 besonders unbesorgt unterwegs sein kann.

Island bleibt unangefochten an der Spitze

Seit Jahren gilt Island als sicherstes Land der Welt. Die Kriminalitätsrate ist extrem tief, das Vertrauen in die Polizei hoch – und selbst Polizisten tragen im Einsatz meist keine Waffen.

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Die sichersten Länder 2026 im Überblick

1:04 Schweiz auf dem Podest: Das sind die sichersten Länder zum Reisen

Hinter Island folgen weitere Länder, die regelmässig in Sicherheitsrankings ganz vorne liegen:

Neuseeland – stabil, isoliert, sehr geringe Korruption

Schweiz – Neutralität, starke Institutionen, tiefe Kriminalität

Slowenien – hohe Lebensqualität, sehr sicher im Alltag

Irland – freundlich, stabil und wirtschaftlich attraktiv

Österreich – kaum Gewaltkriminalität, lange Neutralitätstradition

Portugal – sichere Städte und entspannte Lebensweise

Singapur – extrem strenge Gesetze, sehr niedrige Kriminalität

Finnland – sozial stabil, sicher und gut organisiert

Japan – sehr sichere Städte und top Infrastruktur

Warum diese Länder so gut abschneiden

Der Global Peace Index bewertet 23 Indikatoren – darunter laufende Konflikte, Sicherheitslage im Alltag und Militarisierung. Besonders gut schneiden Länder ab, die politisch stabil sind, ein funktionierendes Rechtssystem haben und in denen soziale Ungleichheit gering ist.

Sicherheit wird immer wichtiger

Ob für Ferien, Studium oder Auswanderung – Sicherheit spielt 2026 eine zentrale Rolle bei der Wahl eines Reiseziels. Die Liste zeigt: Europa ist stark vertreten, aber auch Länder ausserhalb des Kontinents gehören zur absoluten Weltspitze.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.