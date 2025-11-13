Der urbane MINI Aceman steht für Spontaneität und Abenteuerlust. Welche Zürcherin oder Zürcher kann mit diesen Attributen mithalten? Wir machten in der Limmatstadt den 48-Stunden-Test.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von MINI

Das Angebot ist verlockend: «Bist du spontan und hast Lust auf einen Roadtrip voller Überraschungen?» Mit dieser Frage haben wir uns in Zürich beim beliebten und belebten Lochergut hingestellt – und uns auf die Suche nach Menschen gemacht, die darauf mit einem klaren «Ja» antworten.

Eine Herausforderung, denn dieses Abenteuer startet gleich am nächsten Morgen. Wer mitmachen will, muss somit aus dem Bauch heraus entscheiden können. Aber wir haben Glück – dank Fabio. Der 25-Jährige ist sofort Feuer und Flamme für die Idee und lässt sich nicht zweimal bitten: Er setzt sich in den vollelektrischen MINI Aceman.

Doch der Content Creator in einer Werbeagentur hat noch Fragen: «Was machen wir, wohin gehts, was läuft?» Der Clou des Abenteuers: Antworten gibt es bewusst keine. Dafür eine Reihe Couverts mit Hinweisen auf den Roadtrip.

Was hat die Hula-Figur zu bedeuten?

Am nächsten Morgen geht es für Fabio los. Zusammen mit seinem Kollegen Lars öffnet er den ersten Umschlag. Die beiden finden darin eine hawaiianische Hula-Figur. Wohin soll es gehen, was im Zusammenhang mit Hawaii stehen könnte? Und für welche kulinarische Pause steht die Gabel, die die beiden nach dem ersten Abenteuer im zweiten Couvert finden?

Mehr dazu und zum Fahrziel der unterhaltsamen Überraschungsfahrt der beiden erfährst du im Video!

Stell dir deinen 48-Stunden-Roadtrip zusammen

Und nun bist du an der Reihe für eine 48h-Stunden-Probefahrt im MINI Aceman: Wie schnell entschlossen bist du? Beweis es, indem du auf den Button in der Box klickst: Der Elektro-Crossover verbindet das typische Go-Kart-Feeling der Marke mit dem robusten, erhöhten Auftritt eines SUV. Besonderes Detail: Der MINI Aceman verfügt über verschiedene Experience Modes, die den Innenraum visuell und akustisch an die Stimmung anpassen – passend zum gerade gewählten Roadtrip.

Hier gehts zur 48-Stunden-Testfahrt Entdecke die Zukunft der urbanen Mobilität: Der MINI Aceman ist der perfekte Begleiter für urbane Menschen, die sich nicht scheuen, ihre abenteuerlustige Seite zu zeigen – mit mehr Adrenalin, modernstem In-Car Entertainment und jeder Menge Platz für alles, was Spass macht. Kurz: Die Highlights des vollelektrischen MINI Aceman passen nicht in eine «normale» Probefahrt. Deshalb laden wir dich zu einem exklusiven 48-Stunden-Test ein. Anschnallen und wegdüsen: Via Button geht es los! Entdecke die Zukunft der urbanen Mobilität: Der MINI Aceman ist der perfekte Begleiter für urbane Menschen, die sich nicht scheuen, ihre abenteuerlustige Seite zu zeigen – mit mehr Adrenalin, modernstem In-Car Entertainment und jeder Menge Platz für alles, was Spass macht. Kurz: Die Highlights des vollelektrischen MINI Aceman passen nicht in eine «normale» Probefahrt. Deshalb laden wir dich zu einem exklusiven 48-Stunden-Test ein. Anschnallen und wegdüsen: Via Button geht es los! Zur Probefahrt