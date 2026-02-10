Ferien mit der gesamten Familie brauchen besondere Voraussetzungen: Kinder wollen Neues entdecken, sich sicher fühlen und viele Spielmöglichkeiten geniessen. Wir stellen Destinationen vor, die sich besonders für Familien mit Kindern eignen.

Darum gehts Schweiz bietet familienfreundliche Ferien mit dem Label «Family Destination»

Auch Südschweden, die deutsche Nordsee und Österreich eignen sich für Familienferien

Italien brilliert mit einem guten Zugnetz und

Christian Bauer Reise-Journalist

1 Schweiz – denn das Gute liegt so nah

Kinder brauchen nicht die grosse weite Welt, um erfüllte Ferien zu geniessen. Zeit mit den Eltern, kleine Abenteuer in der Natur und die Möglichkeit, Neues zu lernen, sind die Zutaten für glückliche Familienferien – all das gibt es in allen Regionen der Schweiz. Um für Familien einen Überblick über das grosse heimatliche Ferienangebot zu geben, hat Schweiz Tourismus das Label «Family Destination» ins Leben gerufen. Mit dem Gütesiegel werden Regionen ausgezeichnet, die ein besonderes Augenmerk auf die Bedürfnisse von Kindern und ihren Eltern (oder anderen Begleitpersonen) legen. Dies beinhaltet ausgewiesene Familienhotels, kindgerechte Themenwege, angepasste Pauschalangebote und vieles mehr. Derzeit sind 25 Regionen als «Family Destinations» ausgezeichnet. Darunter sind so bekannte Allstars wie Zermatt VS, Ascona-Locarno TI oder Davos GR. Aber auch kleinere Geheimtipps finden sich unter den familienfreundlichen Regionen wie Sörenberg LU, Wildhaus SG oder Braunwald GL. Also: Warum nicht mal in der Heimat bleiben? Weitere Informationen gibt es auf der Seite von Schweiz Tourismus.

2 Die deutsche Nordsee – glücklich wie ein Wattwurm

Wattwürmer sind drollige Tierchen: Sie fressen den Meeresboden und machen Haufen wie sandige Spaghetti, die das gesamte Wattenmeer bedecken. Und bei Ebbe im grauen Schlick herumstapfen, den ganzen Körper vollgeschmiert, auf die Suche nach den «sandkackenden» Wattwürmern, das ist ein Riesenspass für Kinder (und Erwachsene ebenso) – mehr Aktivitäten braucht es kaum, um Kinder zu beschäftigen und neues Wissen zu vermitteln. Die deutsche Nordsee, vor dessen Küste das Unesco-geschützte Wattenmeer liegt, ist eine ideale Familiendestination. Nicht nur bietet das Meer, die Schutzgebiete mit den wiederkehrenden Zugvögeln und die Dünenlandschaft ein intensives «Draussen-Erlebnis», hier geht es ruhig und überschaubar zu. Unser Tipp sind die sieben ostfriesischen Inseln, die sich wie eine Perlenkette vor der Nordseeküste aufreihen. Alle Inseln mit ihrer überschaubaren Grösse, den weiten Stränden und kinderfreundlichen Ferienwohnungen eignen sich perfekt für Sommerferien mit der Familie. Insbesondere mit kleineren Kindern geeignet ist die Insel Juist. Weil es keine Autos gibt, trotten Pferdekutschen als Busse und Taxis über die Insel. Wie herzig ist das denn?

3 Südschweden – bei Michel aus Lönneberga

Der Michel aus Lönneberga ist ein kleiner Rabauke: Er spielt den Erwachsenen Streiche und sorgt für heilloses Durcheinander. Genau deshalb lieben Kindergarten- und Primarschulkinder den Romanhelden der schwedischen Kinderbuchautorin Astrid Lindgren (1907 – 2002) so sehr. Und wo könnte man als Familie schönere Ferien verbringen, als im Heimatland von Michel, Karlsson vom Dach und Pippi Langstrumpf, die alle aus der Feder der berühmten Literatin stammen? In Lindgrens Geburtsort Vimmerby in der Region Småland befindet sich die Astrid Lindgren Welt, ein Freizeitpark, der den Büchern nachempfunden ist und in dem man all den beliebten Romanfiguren begegnet. Highlights sind die Theateraufführungen, die auf den Kinderbüchern beruhen. Und auch sonst hat man im Småland ein Herz für die Kleinen. Beispielsweise verwandelt sich das malerische Schloss Kalmar in der Sommerzeit zu einem Abenteuerspielplatz für Kinder: Hier verbringt der Nachwuchs einen Tag als Prinzessin oder Ritter, trainiert für Ritterkämpfe oder misst sich mit Drachen. Ein Riesenspass. Und dann ist da natürlich die unberührte schwedische Natur: Hunderte kleiner Seen, auf denen man mit dem Kanu herumpaddeln, und ausgedehnte Wälder, in denen man auf die Suche nach Beeren und Pilzen gehen kann.

4 Italien – günstig mit Interrail an die Sonne

Keine Region der Welt bietet ein solch dichtes Schienennetz wie Europa. Nicht nur sind die grossen Zentren mittlerweile mit Schnellzügen verbunden, auch kleinere Orte sind oft mit der Bahn erreichbar. Plus: Bahnfahren mit der Familie ist günstiger als gedacht. Ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis bieten die Interrail-Pässe, bei denen pro Erwachsenem zwei Kinder bis elf Jahre kostenlos mitfahren dürfen. Und wohin soll es mit dem Zug gehen? Unser Tipp ist Italien, das ein ausgezeichnetes Schnellzugsystem besitzt. An einem Reisetag schafft man es von der Schweiz bis zu den Stränden im Süden. Überhaupt ist der Stiefelabsatz, also die Regionen Apulien oder Kalabrien, ideal für Familienferien. Denn ohne internationalen Massentourismus geht es hier noch ruhig zu, die Strände sind nicht überlaufen und das Preisniveau niedriger. Und zudem ist Italien nicht nur für sein Dolce Vita und die beglückenden Gaumenfreuden bekannt: Kaum ein Land Europas ist so kinderfreundlich wie Bella Italia.

5 Österreich – bei Kühen, Ziegen und Schweinchen

Es gibt viele Gründe, mal kurz über die Grenze nach Österreich zu reisen. Da sind zum einen die herzliche Gastfreundschaft und das gute Preis-Leistungs-Verhältnis in Hotels, Ferienwohnungen und Co. Dazu kommen die Bergwelten, die den Schweizer Alpen in nichts nachstehen, und Kulturstädte wie Wien oder Salzburg. Und auch für Familien bietet die Alpenrepublik viele spezialisierte Angebote. Ein Trend, der nicht nur in Österreich immer beliebter wird, sind Ferien auf einem speziellen Kinderbauernhof. Dabei handelt es sich um aktive Bauernhöfe, die neben ihrem Betrieb besondere Angebote für Familien anbieten. Nebst der Unterkunft beinhalten die Angebote meist auch die «Mithilfe» bei der Tierfütterung und Pflege – eine kuschelige Zeit mit Kühen, Eseln und Co. Kinderbauernhöfe finden sich in allen Landesteilen. Eine Übersicht gibt es unter www.bauernhofurlaub-oesterreich.at.