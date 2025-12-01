Die Kolonialarchitektur, die Küche, die Vibes, die Düfte und Farben und die Nähe zu paradiesisch weissen Stränden – das alles macht Cartagena in Kolumbien zu einem Hotspot Südamerikas. Ein Reiseziel mit Must-see-Potenzial.

Darum gehts Cartagena bietet klassische Erlebnisse in stylischen Hotels und romantischer Altstadt

Manuela Enggist

Schlafen

Amarla

Eine Übernachtung im «Amarla» ist ein klassisches Cartagena-Erlebnis: stylish und romantisch. Das Hotel befindet sich in einem Gebäude aus dem 17. Jahrhundert und liegt im Herzen der Altstadt. Ein Highlight: der Pool auf der Dachterrasse.

Casa San Agustín

Die grosszügigen Zimmer mit ihren Himmelbetten laden zum Träumen. Genau wie der L-förmige Pool. Alles in authentischem Kolonialstil. Tipp: im «Alma» einen Tisch draussen reservieren, um die Pferdekutschen beobachten zu können.

Schlemmen

Carmen

Im «Carmen» werden Feinschmecker gleichermassen glücklich und satt. Die Gerichte vereinen die Aromen des Landes, weswegen das Restaurant nur mit den besten Produzenten, Landwirten und Fischern, die es in Kolumbien gibt, arbeitet.



Celele

Die Köche des «Celele» besuchen indigene Gemeinschaften, um ihre Rezepte aus erster Hand zu lernen und die Zutaten vor Ort zu kaufen. So stehen auf der Speisekarte Gerichte wie Krabben-Empanadas und in Kokosmilch geschmortes Ziegenfleisch.





Sightseeing

Altstadt

Die Altstadt von Cartagena ist eine der bezauberndsten Attraktionen in Kolumbien. Man kann (und sollte!) Tage damit verbringen, durch die bunten Strassen zu schlendern, die Architektur zu bewundern und all die hippen Restaurants auszuprobieren.



Providencia

Providencia im Karibischen Meer ist mit einem kurzen Flug von Cartagena zu erreichen ist. Bald ist die tropische Insel kein Geheimtipp mehr, weil sich vor allem ihr Ruf, ein wahres Taucher- und Schnorchelparadies zu sein, immer weiter verbreitet.

Sitzen bleiben

Café del Mural

Die starke kulturelle Identität, die bunte Strassenkunst sowie die hippen Restaurants machen das Getsemaní zum angesagtesten Quartier der Stadt. Am besten setzt man sich ins farbenfrohe Café del Mural, um das Ambiente aufzusaugen.

Plaza de Santo Domingo

Es ist der perfekte Ort, um die Atmosphäre der Stadt kennenzulernen. Auf der Plaza de Santo Domingo kommen Einheimische zusammen, um an Tischen unter freiem Himmel ein Glas Wein und Strassenmusik zu geniessen.

Shoppen

Casa Chiqui

In diesem Laden in der Altstadt finden sich kuratierte Stücke wie Hängelampen und handgewebte Kissen aus kolumbianischen Manufakturen. Aber auch Stücke aus Indonesien und Indien, die die Ladenbesitzerin von ihren Reisen heimbringt. Mehr dazu hier.



El Centro Artesano

Das El Centro Artesano in der Nähe der Plaza de Santo Domingo ist eine Fundgrube für handgefertigte Krea-tionen von indigenen Gemeinschaften aus ganz Kolumbien. Hier gibt es alles – von Wayuu-Taschen bis zu Werregue-Wohnaccessoires.



Schlaflos

Alquímico

Sie ist eine der beliebtesten Cocktail-Bars der Stadt! Hier begibt man sich auf eine Reise durch die Regionen Kolumbiens. Cocktail-Klassiker bekommen dank der Verwendung lokaler Aromen und Früchte einen kolumbianischen Twist.



Barra 7

Eine winzige Bar, die es in sich hat. Bei einem Zwischenstopp für den vermeintlich schnellen Drink bleibt man hier schon mal hängen. Vor allem wegen des kostenlosen Popcorn, der coolen Playlist und den leckeren Mezcal-Drinks.