Darum gehts
- Echtes Opossum entdeckt im Souvenirshop des Flughafens, mitten in Australien
- Das Tier versteckte sich zwischen Plüsch-Dingos und wurde gefilmt
- Flughafenpersonal fing Opossum ein, genaue Herkunft bleibt ungeklärt
Jetzt bloss nicht bewegen! Das dürfte ein Fuchskusu gedacht haben, als es sich zwischen lauter Plüschtieren versteckt hatte. Das Beuteltier hatte sich in einem Souvenirladen am Flughafen Hobart in Australien verirrt.
Der ungewöhnliche Besucher fiel erst auf, als er sich bewegte. Während eine Reisende durch die Regale stöberte, fiel ihr das besonders «lebensechte» Exemplar auf.
«Eine Passagierin meldete es einer Mitarbeiterin im Dienst, die ihren Augen kaum trauen konnte», sagt Liam Bloomfield, Ladenbetreiber, zur Nachrichtenagentur AP. Die Mitarbeiterin habe sofort die Leitung alarmiert: «Wir haben ein Tier im Laden.»
Es wurde nervös und suchte das Weite
Bei dem tierischen Eindringling handelt es sich um ein in Australien heimisches Beuteltier. Offenbar hatte sich das neugierige Possum unbemerkt in den Laden geschlichen und es sich mitten zwischen Plüsch-Dingos, Bilbys und Tasmanischen Teufeln gemütlich gemacht.
Nach der Entdeckung wurde das Tier zum kleinen Star, eine Angestellte zückte ihr Handy und filmte den pelzigen Besucher. Doch der Rummel wurde dem Fuchskusu offenbar zu viel: Es wurde nervös und suchte das Weite. Schliesslich gelang es dem Flughafenpersonal, den tierischen blinden Passagier unversehrt einzufangen und vom Gelände zu bringen.
Wie das Tier überhaupt in den gesicherten Bereich gelangen konnte, bleibt unklar. Bloomfield hat eine Vermutung: «Ich stelle mir vor, es hat einige der Plüschtiere gesehen, die im Regal zum Verkauf standen, und beschlossen, sich dort einzunisten.»