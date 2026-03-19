Kurioser Fund am Flughafen in Australien: Ein echtes Fuchskusu tarnte sich am Mittwoch in einem Souvenirladen zwischen Plüschtieren. Das Tier wurde schliesslich entdeckt, als es sich plötzlich bewegte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Echtes Opossum entdeckt im Souvenirshop des Flughafens, mitten in Australien

Das Tier versteckte sich zwischen Plüsch-Dingos und wurde gefilmt

Flughafenpersonal fing Opossum ein, genaue Herkunft bleibt ungeklärt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Gina Grace Zurbrügg Redaktorin News

Jetzt bloss nicht bewegen! Das dürfte ein Fuchskusu gedacht haben, als es sich zwischen lauter Plüschtieren versteckt hatte. Das Beuteltier hatte sich in einem Souvenirladen am Flughafen Hobart in Australien verirrt.

Der ungewöhnliche Besucher fiel erst auf, als er sich bewegte. Während eine Reisende durch die Regale stöberte, fiel ihr das besonders «lebensechte» Exemplar auf.

«Eine Passagierin meldete es einer Mitarbeiterin im Dienst, die ihren Augen kaum trauen konnte», sagt Liam Bloomfield, Ladenbetreiber, zur Nachrichtenagentur AP. Die Mitarbeiterin habe sofort die Leitung alarmiert: «Wir haben ein Tier im Laden.»

Es wurde nervös und suchte das Weite

Bei dem tierischen Eindringling handelt es sich um ein in Australien heimisches Beuteltier. Offenbar hatte sich das neugierige Possum unbemerkt in den Laden geschlichen und es sich mitten zwischen Plüsch-Dingos, Bilbys und Tasmanischen Teufeln gemütlich gemacht.

Nach der Entdeckung wurde das Tier zum kleinen Star, eine Angestellte zückte ihr Handy und filmte den pelzigen Besucher. Doch der Rummel wurde dem Fuchskusu offenbar zu viel: Es wurde nervös und suchte das Weite. Schliesslich gelang es dem Flughafenpersonal, den tierischen blinden Passagier unversehrt einzufangen und vom Gelände zu bringen.

Wie das Tier überhaupt in den gesicherten Bereich gelangen konnte, bleibt unklar. Bloomfield hat eine Vermutung: «Ich stelle mir vor, es hat einige der Plüschtiere gesehen, die im Regal zum Verkauf standen, und beschlossen, sich dort einzunisten.»