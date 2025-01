Musik, gutes Essen, schönes Wetter und eine grossartige Aussicht aufs Meer: Die Musikkreuzfahrt von Marti-Reisen bietet gute Erholung. Foto: ZVG

Auf einen Blick Die erste Musikkreuzfahrt von Marti-Reisen lockte 2003 überraschend viele Gäste an

Die Kombination aus Carreise, Kreuzfahrt und musikalischer Vielfalt überzeugt

Wenn am 4. Oktober die Costa Fascinosa den Hafen von Genua (I) Richtung Süden verlässt, fällt an Bord des Kreuzfahrtschiffs der Startschuss zu einer besonderen Reise: Die bekannte Marti-Musikkreuzfahrt feiert dann während acht Tagen auf See ihr 20. Jubiläum. Es ist ein Reise-Klassiker, der sein Publikum seit 2003 mit seinem Mix aus Seereise und Musik für jeden Geschmack begeistert.

«Das Ganze war einst als Feier für das 100-Jahr-Jubiläum der Firma gedacht und ist mittlerweile ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Tradition geworden», sagt Michelle Marti, Co-CEO des Familienunternehmens aus Kallnach BE. Für sie ist es ein Beweis dafür, «dass sich Innovation und Herzblut immer auszahlen».

Seit 122 Jahren gehört Marti zu den traditionsreichsten Reiseanbietern der Schweiz, führt Carreisen an die schönsten Orte in ganz Europa durch und deckt verschiedene Reisethemen ab. Zum Portfolio gehören Rundreisen, Wander- und Badeferien, Velo- und Flugreisen sowie Fluss- und Kreuzfahrten. Das Erfolgsrezept? «Authentische, optimal auf die Destination abgestimmte Reiseprogramme, sorgfältige Planung und Organisation sowie qualifizierte und erfahrene Mitarbeitende», sagt Michelle Marti.

Als das Hotel schwimmen lernte

Ein Erfolg, den das Unternehmen anlässlich seines 100-jährigen Bestehens im Jahr 2003 gross feiern wollte. Die Car-Spezialisten aus dem Berner Seeland entschieden sich, mit einer musikalischen Reise für 600 Personen neue Wege zu gehen. Das war ein ambitioniertes Ziel, das dem Team die Gelegenheit bot, ungewöhnliche Lösungen zu entwickeln, die bis heute prägend sind.

Ein Schiff einzig und allein für die Marti-Musikkreuzfahrt: die Costa Atlantica im Hafen. Foto: ZVG

Die innovative Idee brachte aber auch die Herausforderung mit sich, ein Hotel für eine so grosse Gruppe zu finden. Diese Hürde wurde schliesslich durch eine überraschende Wendung gemeistert: Eine bestehende Partnerschaft mit Costa Kreuzfahrten eröffnete die Möglichkeit, ein schwimmendes Hotel in das Programm aufzunehmen. Das italienische Unternehmen stellte 300 Kabinen auf der Costa Atlantica für die Gäste aus der Schweiz bereit.

Die Nachfrage sprengte alle Erwartungen

Doch was dann geschah, überwältigte im Hause Marti alle Beteiligten – und bestätigte zugleich die Weitsicht der Idee. Weil die Nachfrage alle Erwartungen förmlich sprengte, war ein beeindruckender Einsatz des ganzen Teams gefragt, um dem Ansturm gerecht zu werden. «Als wir in Kallnach am musikalischen Rahmenprogramm für die Jubiläumsreise feilten, wurden wir von Anmeldungen interessierter Kundinnen und Kunden förmlich überschwemmt», erzählt Michelle Marti. «Die 300 Kabinen waren im Nu ausgebucht, und praktisch im Wochentakt wurde das Kontingent erhöht, um der riesigen Nachfrage gerecht zu werden.»

Zwei Mal Musik auf dem Wasser Die Musikkreuzfahrten von Marti-Reisen sind etwas ganz Ausserordentliches. Dieses Jahr bietet das traditionelle Familienunternehmen mit Sitz in Kallnach BE zwei solcher Reisen an. Zum einen die 1. Marti-Musikflusskreuzfahrt unter dem Motto Melodien auf der Donau. Vom 4. bis 11. Mai auf dem Fluss von Wien über Bratislava bis Budapest – begleitet von Musikerinnen und Musikern der Volksmusik-Szene. Vom 4. bis 11. Oktober folgt dann die grosse Jubiläums-Musikkreuzfahrt auf dem Mittelmeer. Auf der Costa Fascinosa gehts von Genua aus über Messina (Sizilien), Valetta (Malta), Salerno (Italien), Rom über Ajaccio (Korsika) zurück nach Genua. Bei beiden Kreuzfahrten erfolgt die An- und Rückreise mit dem Car.

Irgendwann wurden 600 Kabinen benötigt – mehr als die Hälfte der Kapazität des gesamten Schiffs. Das sorgte für neue Herausforderungen, denn die Reederei zeigte sich zunächst besorgt, dass eine so grosse Gruppe die Erfahrung für andere Individualreisende aus aller Welt beeinträchtigen könnte. «Verständlich», wie Michelle Marti rückblickend findet. «Man stelle sich vor: Ein Paar bucht eine ruhige Kreuzfahrt, freut sich auf sanfte Meeresbrisen und dezente Hintergrundmusik – und findet sich plötzlich inmitten von 1200 Schweizer Gästen wieder, begleitet von zehn Bands, die mit Schwyzerörgeli und einem Takt, der garantiert nicht im Reiseführer steht, die Stimmung anheizen. Da wären vermutlich weder das Paar noch unsere Gäste voll auf ihre Kosten gekommen.»

Mit 30 Reisecars nach Genua

Weil die Nachfrage aber auch in den folgenden Wochen nicht abebbte, musste eine Entscheidung her. Und die war mutig: weshalb nicht gleich das ganze Schiff chartern? Das Risiko hat sich gelohnt– und schliesslich starteten am 29. April 2003 über dreissig Reisecars ihre Fahrt von Kallnach nach Genua, wo noch am selben Tag die Costa Atlantica in See stach. 2150 Gäste genossen die Route mit den angesteuerten Reisezielen Neapel, Malta, Korfu, Venedig sowie die musikalische Vielfalt von Klassik über Rock bis hin zu Folklore an Bord.

An Bord wird auch oft das Tanzbein geschwungen. Foto: ZVG

Es sollte eine Kombination sein, die sowohl bei den Musikerinnen und Musikern als auch bei den Reisenden nachhaltig ins Schwarze traf. Samuel Zurbuchen vom Rimo-Quintett, der seit der ersten Kreuzfahrt immer mit an Bord musizierte und auch dieses Jahr wieder dabei ist, sagt: «Diese Musikkreuzfahrten sind ein einzigartiges Erlebnis, das Gäste, uns Musiker und die Reiseunternehmung zu einer grossen Familie verbindet. Als Musiker dabei zu sein, ist eine Ehre, denn diese Reisen vereinen Künstler verschiedenster Stilrichtungen und schaffen unvergessliche Freundschaften.» Seine Frau Franziska, die ihren Mann auf diesen Reisen immer begleitet, ergänzt: «Die Musikkreuzfahrten sind 2003 mit einem überwältigenden Erfolg gestartet. Heute sind sie eine feste Tradition mit einem Rundum-Sorglos-Paket: Top-Unterhaltung, den Luxus eines erstklassigen Schiffes und die Entdeckung der schönsten Orte Europas.»

Immer wieder ein Höhepunkt: der Besuch von Venedig. Foto: ZVG

«Die Rückmeldungen zur ersten Musikkreuzfahrt überwältigten uns komplett – wir wurden von Briefen, Anrufen und E-Mails förmlich überhäuft», fasst Michelle Marti zusammen. «Für uns war das eine schöne Bestätigung dafür, dass aus einer mutigen Idee ein unvergesslicher Meilenstein wurde.» Alle Gäste wollten zudem wissen, wann das nächste Schiff ablegen würde. So wurde die Musikkreuzfahrt fester Bestandteil des jährlichen Marti-Reise-Programms.

2025: 20 Jahre Marti-Musikkreuzfahrt

Fortan fand die Musikkreuzfahrt mit Ausnahme zweier Coronajahre ihre jährliche Fortsetzung. Und die Vorfreude auf die nächste Reise im Oktober sei bereits gross, sagt Michelle Marti. Die Jubiläumsfahrt wird wie bei der Premiere 2003 durch das Mittelmeer führen und auch erneut in Malta Halt machen, dazu kommen die Häfen Messina, Salerno, Civitavecchia/Rom und Ajaccio auf Korsika. Für die Musik werden insgesamt 16 Formationen sowie ein Oktoberfest auf hoher See sorgen.

Gut zu wissen: Attraktiv ist die Jubiläumsreise unter anderem für Familien. Aufgrund des Reisezeitpunkts während der Herbstferien in mehreren Kantonen bietet Marti attraktive Angebote, die besonders alleinerziehenden Eltern Vorteile verschaffen, das sind zum Beispiel Rabatte oder kindgerechte Programme an Bord.

Neue, kleinere Reise auf dem Fluss

Anlässlich des Jubiläums der Musikkreuzfahrt hat das Marti-Team übrigens wieder eine neue Idee ausgeheckt: Im Mai schlägt der Car-Anbieter mit der ersten Musikflussfahrt auf der Donau ein neues Kapitel auf. Es soll eine kleinere, intimere Variante der traditionellen Kreuzfahrt für 150 Gäste an Bord werden und in die Städte Wien, Bratislava und Budapest führen.

«Eine Alternative für alle, die die lebhafte Atmosphäre grosser Kreuzfahrtschiffe meiden möchten oder sich mit Seekrankheit schwertun», erklärt Michelle Marti die Vorteile des Spin-offs. Man wolle mit der Flussfahrt quasi das Beste aus zwei Welten kombinieren, fügt die Co-Chefin des Familienbetriebs an. «Den Charme einer entspannten Flusskreuzfahrt und die unvergleichliche musikalische Vielfalt, für die Marti-Reisen seit Jahren bekannt ist.» Denn für beste Unterhaltung ist auch auf der Donau gesorgt, unter anderem dank der bekannten österreichischen Band Grubentaler mit ihren zahlreichen Partyschlagern.