Weihnachten steht vor der Tür und wir sind jetzt schon in festlicher Stimmung. Doch wo lassen sich die besten Geschenke finden? Wir zeigen euch die schönsten Städte für einen erfolgreichen Weihnachtsbummel.

1 Lissabon

Die Stadt leuchtet zu Weihnachten förmlich auf. Der Duft von Kastanien erfüllt die Luft, der Klang der weihnachtlichen Konzerte lassen die Strassen fröhlich wirken und der Retrostil der vielen schönen alten familiengeführten Geschäfte laden zum Einkaufen nur so ein. Shoppen bei grossen Luxusdesigner bis zu individuellen Boutiquen portugisischer Künstler, lokale Produkte - von Seife bis Schuhe lässt sich hier für unter dem Weihnachtsbaum das perfekte Geschenk finden.

2 Helsinki

Obwohl die Temperaturen im Dezember hier auf Minus 10 Grad Celius fallen, ist die Stimmung dank festlicher Strassenbeleuchtungen warmherzig. Der Duft von heisser Schokolade und die herzlich dekorierten Schaufenster lassen fast das Eis schmelzen. Aber auch zum Shoppen ist man hier genau richtig! Skandinavische Designer dominieren mit kleinen charmanten Boutiquen neben traditionellen Vintage- und Antiquitätengeschäfte. Hier lässt sich bestimmt das perfekte Weihnachtsgeschenk finden!

3 Prag

Festliche Stimmung, funkelnde Sterne und duftender Glühwein- im Dezember herrscht in Prag eine weihnachtliche Atmosphäre. Touristen und Einheimische treffen sich zum Punsch in der Altstadt, schauen sich handgefertigte Schmuckstücke an oder geniessen die fröhliche Weihnachtsmusik. Feierlich geschmückte Gassen und Schaufenster in der Altstadt laden neben nicht einem, sondern gleich mehreren Weihnachtsmärkten nur so zum bummeln ein.

4 München

Besonders zur Adventszeit ladet die festliche Strassenbeleuchtung der noblen Einkaufsmeile Maximilianstrasse zum Weihnachts-Shopping ein. Aber die Stadt hat nicht nur Luxusläden zu bieten. Ein festlicher Hotspot ist der Marienplatz. Nicht nur, weil hier in der Weihnachtszeit der originale Christkindlmarkt für fröhliche Stimmung sorgt, sondern auch weil hier an den angrenzenden Strassen zahlreiche Einkaufshäuser jeden Wunsch von Parfüm bis Handtaschen und Kleidern erfüllt.

5 Wien

Die festlich geschmückten Strassen und dekorierten Schaufenster laden in der Hauptstadt Österreichs nur so zum Shoppen ein. Egal ob Luxusläden oder kleine unabhängige Boutiquen- hier findet man für Jung und Alt das richtige Geschenk. Die Stadt schimmert im Glanz des Kerzenlichtes, der Lebkuchenduft liegt in der Luft und der Glühwein wärmt die Herzen. Lichtergirlanden lassen die Innenstadt förmlich aufleuchten. Wien ist in den Wochen bis zum Weihnachtsfest eine Idylle der Romantik.

6 Paris

In der Stadt der Liebe leuchten die Herzen der Shopaholics förmlich auf. Die traditionellen Weihnachtsmärkte, die die Einkaufsmeile Champs Elysées schmücken, sind nur das Sahnehäubchen auf dem Kuchen. Faszinierende Schaufenster von Luxushäusern wie Louis Vuitton, Christian Dior und Chanel verleihen der Hauptstadt Frankreichs einen spektakulären Weihnachtsschimmer. Mit dieser Auswahl zwischen Luxus, Handwerksprodukten und französische Köstlichkeiten lohnt sich der Shoppingtrip definitiv.

7 Kopenhagen

Modern, aber mit einem Hauch Tradition- die Hauptstadt Dänemarks verbindet Neu und Alt. Boutiquen mit schönsten dänischem Design liegen neben Restaurants mit traditioneller skandinavischer Küche. Richtig märchenhaft wird es im Vergnügungspark Tivoli, dessen Weihnachtsbeleuchtung die ganze Stadt aufleuchten lässt. Weiter zu Fuss erreichbar sind festlich dekorierte Kaufhäuser wie Illum und Magasin, die reichlich Ideen für das perfekte Weihnachtsgeschenk bieten.

8 Mailand

Schuhe, Taschen, Delikatessen und alles, was das italienische Shoppingherz begehrt. Mailand ist das Paradies für Trendbewusste. Die Einkaufsgalerie Galleria Vittorio Emanuele bietet für jeden Designerliebhaber das perfekte Shoppingerlebnis. Aber nicht nur Luxus wartet hier! Die Stadt ist voll mit italienischen Boutiquen, Läden und Weihnachtsmärkten, wo sich neben dem Glühwein schlürfen auch einige Last-Minute-Geschenke ergattern lassen.

9 Stockholm

Egal ob traditionell oder modern- diese Stadt hat einiges zu bieten. In der Märchenstadt, in der es zu Weihnachten noch magischer wird, sollte man sich gut und warm einpacken. Währenddem man am Weihnachtsmarkt Glögg schlürft, fangen unsere Augen bereits die nächsten Schaufenster, die durch die schwedische Liebe zur Dekoration die Stadt stilvoll aufleuchten lässt. Die Tage sind hier zwar kurz, aber Schweden ist Experte darin, diese umso gemütlicher zu gestalten.

10 London

Wenn es ums Shoppen geht, steht die Hauptstadt Englands an der Spitze. Von Luxus bis High-Street, Designer oder Alternativ, hier findet jeder das perfekte Weihnachtsgeschenk. Kaufhäuser wie Selfridges und Harrods lassen die Stadt mit ihren spektakulären Schaufensterdekorationen aufleuchten. Für Shopaholics, die Einzigartiges suchen, lohnt sich der Besuch auf einem der Weihnachtsmärkte. Handgefertigter Schmuck und weiteres Hand-made laden neben dem Glühwein nur so ein.

