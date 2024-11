1/7 Der Geschenkeeinkauf für Weihnachten sollte am besten schon Wochen im Voraus erledigt sein – damit man nicht kurz vor den Festtagen noch in Stress gerät. Foto: Getty Images

Vanessa Büchel

Die Adventszeit ist etwas Herrliches: Wir dekorieren unser Zuhause, zünden Kerzen an und backen Guetsli; die Strassen sind erleuchtet, überall duftet es nach Zimt und auf den Weihnachtsmärkten geniessen wir Glühwein. Es ist eine Zeit der Besinnlichkeit, in der wir entspannte Momente geniessen.

Doch nicht immer und für alle ist die Adventszeit von Gemütlichkeit gezeichnet. Wer das mit dem Geschenkeeinkauf nicht rechtzeitig hinter sich bringt, der gerät alle Jahre wieder ins Trudeln. Man sollte sich nicht noch den Kopf darüber zerbrechen müssen, was man denn nun Mama, der Schwester oder besten Freundin schenkt. Will man die Besinnlichkeit wahren, beginnt man am besten schon einen Monat im Voraus mit der Planung, legt sich eine Liste an, wem man etwas schenken möchte, und überlegt sich auch schon, was es sein soll.

Mit der Einkaufsliste kann man sich dann auf den Weg zum Shopping machen. Klar, es gibt hierzulande viele Einkaufszentren. Doch ein kleiner Städtetrip bringt Abwechslung in den grauen Novemberalltag und ausserdem eine noch grössere Auswahl an Geschenken.

1 Paris

Paris ist zu jeder Jahreszeit romantisch. Die Avenue des Champs-Élysées erstrahlt im weihnachtlichen Glanz, der Eiffelturm erinnert an eine überdimensionale Wunderkerze, überall finden sich Weihnachtsmärkte. Aber besinnen wir uns zurück auf das Wesentliche: Der Geschenkkauf ist in der Stadt der Liebe sicherlich kein günstiges Unterfangen. Grosse Luxusmarken sind hier zu Hause. Die Galeries Lafayette sind Anlaufstelle fürs grosse Portemonnaie, wer ein kleineres Budget hat, findet aber auch günstige Shops, wie etwa im Szeneviertel Marais. Dort gibt es herzige Boutiquen, die aussergewöhnliche Einzelstücke ausliegen haben. An der Rue de Rivoli reihen sich ausserdem leistbare Geschäfte wie Zara oder H&M. Auch das Einkaufszentrum Westfield Forum des Halles ist ein Besuch wert.

2 London

In London schlagen die Herzen von Shoppingbegeisterten höher. Denn in keiner anderen Stadt ist die Auswahl in jedem Preissegment so gross wie in der britischen Metropole. Egal, ob Luxus oder Alternativ – hier wird jeder fündig. Und das gilt auch für Sachen Weihnachtsgeschenke. Top-Adresse fürs Einkaufen in London ist sicherlich die Oxford Street mit ihrer gigantischen Auswahl an Marken: Hier tummeln sich Primark, Topshop, aber auch Designer wie Louis Vuitton. In der Shoppingmall Harrods kann man viel Zeit vertrödeln. Wer nach Vintage-Sachen sucht, der fährt am besten zum Camden Market. In der Adventszeit sollte man auch den Weihnachtsmärkten eine Chance geben, wo man beim Aussuchen von Handgefertigtem einen Glühwein geniessen kann.

3 Prag

Einige mögen diese Stadt für Weihnachtsshopping nicht auf dem Schirm haben, dabei lohnt sich eine Reise nach Prag in der Adventszeit aber allemal. Denn findet man hier beleuchtete Paläste und Türme, verwinkelte Gassen mit feierlichem Schmuck, sowie gleich mehrere Weihnachtsmärkte vor. In einer solchen Atmosphäre macht es umso mehr Spass, den Geschenkeeinkauf zu erledigen. Zu den Klassikern der tschechischen Hauptstadt zählen Kristall und Holzspielzeug, aber auch im Bereich Mode, Bücher oder Musik findet man einiges. Rund um den Wenzelsplatz kann man gut shoppen. Wer auf der Suche nach Luxusdesignern ist, der findet diese Marken entlang der Pariser Strasse.

4 Kopenhagen

Auch an Kopenhagen denken die meisten wohl nicht gleich, wenn man von Weihnachtsshopping spricht. Doch die dänische Hauptstadt ist definitiv ein Shoppingparadies – dort befindet sich übrigens auch die längste und älteste Einkaufsstrasse der Welt. Auf der Promenade Strøget finden sich Shops aus allen Preissegmenten; von luxuriösen Marken über grössere Kaufhäuser bis hin zu günstigen Modeketten. Im Szeneviertel Latinerkvarter reihen sich individuelle Boutiquen mit aussergewöhnlichen Geschenken Tür an Tür. Romantische Gassen mit kleinen Boutiquen halten die Læderstræde oder der Stadtteil Østerbro bereit. Aber Augen auf und geniessen: Die Strassen Kopenhagens sind prachtvoll dekoriert. Besonders märchenhaft wird es im stadteigenen Vergnügungspark Tivoli, wo die Weihnachtsbeleuchtung die ganze Stadt aufleuchten lässt.

5 Mailand

In Mailand ist das ganze Jahr etwas los – aber die beste Zeit, die trendige Stadt Italiens zu entdecken, ist über Weihnachten. Weihnachten beginnt in Mailand offiziell am 7. Dezember, am Tag des Sant’Ambrogio, des Schutzpatrons der Stadt. Seit 500 Jahren nehmen sich die Mailänder vier Tage frei, um Weihnachten richtig einzuläuten. Der Name des Marktes «Oh Bej! Oh Bej!» heisst im Mailänder Dialekt so viel wie «Wie Schön! Wie schön!» und geht auf die freudige Reaktion von Kindern ein, wenn sie die schönen Geschenke sehen.

Hier findet man Geschenke für jedes Budget: Kunstvoll gedruckte Bücher, handgemachte Spielsachen, schöne Gestecke, Kunsthandwerk aus Kupfer, Messing und Holz, sowie die traditionellen Ketten aus geräucherten Kastanien.

Aber auch abseits des Weihnachtsmarkts, ist Mailand das Paradies für Trendbewusste: Schuhe, Taschen, Delikatessen und alles was das italienische Shoppingherz begehrt. Die Einkaufsgalerie Galleria Vittorio Emanuele bietet für jeden Designerliebhaber das perfekte Shoppingerlebnis. Aber nicht nur Luxus wartet hier! Die Stadt ist voll mit italienischen Boutiquen, Läden und Weihnachtsmärkten, wo sich neben dem Glühwein schlürfen auch einige Last-Minute-Geschenke ergattern lassen.