Ob Glühwein, Raclette oder Kunsthandwerk: Die Schweizer Weihnachtsmärkte ziehen die Besucher mit ihrem Angebot in der Adventszeit in Scharen an. Auch in der Romandie spielen sie eine immer grössere Rolle. Hier gehts zu den schönsten Weihnachtsmärkten der Westschweiz.

Der Weihnachtsmarkt in Montreux ist sehr hübsch und definitiv einen Besuch wert.

1 Weihnachtsmarkt in Montreux

Seit über 30 Jahren lockt der einzigartige Weihnachtsmarkt in Montreux Jung und Alt an den Genfersee. Neben einem umfangreichen Angebot zählen vor allem die Lage an der Seepromenade und die festliche Beleuchtung und Dekoration zu den Highlights des traditionellen Weihnachtsmarkts.

Das Programm ist auch sehr vielfältig. Livemusik, Lichtspektakel, das Holzfällerdorf, die Espace Gourmande und vieles mehr sorgen für ein einmaliges Erlebnis. Jede Woche verwandelt sich die Bar des Étoiles in eine echte Musikbühne. Zahlreiche Aussteller – über 150 Kunsthandwerker – sorgen für ein breites Angebot mit zahlreichen Geschenkideen. Kinder freuen sich besonders auf den Besuch beim Weihnachtsmann auf dem Gipfel der Rochers-de-Naye. Allein der Aufstieg mit der Zahnradbahn ist die Reise nach Montreux wert.

Foto: Getty Images

Weihnachtsmarkt in Montreux

20. November - 24. Dezember 2025

Anreise: Der Weihnachtsmarkt Montreux liegt in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs SBB. Es empfiehlt sich deshalb, mit der Bahn nach Montreux zu reisen.

Mehr Information hier

2 Weihnachtsmärkte in Lausanne – Bô Noël

Einen ganzen Monat lang tanzt die Stadt zur Musik des Markts, wo sich Jung und Alt in einer festlichen und geselligen Atmosphäre treffen. Dieses Jahr feiert der Weihnachtsmarkt in Lausanne das zehnjährige Jubiläum. Im Laufe der Jahre hat sich Bô Noël über die ganze Stadt ausgebreitet. Lokale Künstler und Kunsthandwerker geben während der Adventszeit in der ganzen Stadt ihre Arbeit preis. Daneben können Besucherinnen und Besucher sich durch lokale Köstlichkeiten probieren und lokales Design bestaunen.

Die Märkte verteilen sich auf drei Orte: Bô Noël befindet sich im Süden der Stadt und somit im Bahnhofsviertel. Das Kunstviertel Plateforme 10 ist das pulsierenden Herzen des Weihnachtsmarktes mit dem Riesenrad, einer 20 Meter langen Schlittelbahn und dem Waadtländer Iglu. Der Place des Pionnières lädt zum gemütlichen Schlendern durch die Kunsthandwerkstände ein und auf dem Marché des Papilles gibt es feines Essen zu geniessen.

Weihnachtsmarkt in Lausanne

21. November - 31. Dezember 2025

Anreise: Diverse Adressen in der Stadt, es empfiehlt sich deshalb, mit der Bahn nach Lausanne zu reisen.

Mehr Information hier

3 Marché de Noël in Genf

In Genf sorgt der Weihnachtsmarkt für heitere Stimmung und Genuss pur, der neben geschmackvollem Kunsthandwerk auch Spezialitäten aus der Region anbietet. Im Dezember verwandelt sich der Quai du Mont-Blanc zu einem märchenhaften Winterdorf mit einer Vielzahl von stimmungsvoll beleuchteten Chalets.

Das wunderschöne Karussell im Retrostil wird während des gesamten Weihnachtsmarktes Jung und Alt zum Träumen bringen. Noël au Quai bedeutet auch einen schönen Spaziergang am Ufer des Genfersees, der mit Weihnachtsbeleuchtung geschmückt ist, und natürlich ist das Chalet à Fondue da, wo man echtes Genfer Fondue geniessen kann. Auch sonst findest du viele leckere Streedfood-Stände, an denen du schlemmern kannst.

Weihnachtsmarkt in Genf

20. November – 24. Dezember 2025

Anreise: Der Genfer Weihnachtsmarkt findet auf dem Quai du Mont-Blanc statt, es empfiehlt sich deshalb, mit dem ÖV zu reisen.

Mehr Information hier

4 Weihnachtsmarkt in Villars-sur-Ollon

Der Weihnachtsmarkt in Villars sur Ollon zeichnet sich durch einen besonderen Charme aus. Weine aus Ollon heitern die Stimmung an, dazu gibt es herzhafte Speisen und geselligen Adventsgesang.

Foto: ZVG

Auf dem Markt im Zentrum der kleinen Stadt in den Waadtländer Alpen findet jeden Abend ein eigentliches Fest statt, mit vielen kostenlosen Konzerten und Attraktionen. Am Abend des 31. Dezembers bleiben einige Stände geöffnet und sind damit Teil des von Villars organisierten Festprogramms.

Weihnachtsmarkt in Villars-sur-Ollon

19. Dezember 2025 - 4. Januar 2026

Adresse: Place du Marché, Villars-sur-Ollon

Mehr Information hier

5 Weihnachtsmarkt in Yverdon-les-Bains

Während der Adventszeit wird das historische Zentrum von Yverdon-les-Bains in Licht gekleidet. Höhepunkt ist das Schloss am Pestalozziplatz, das dem ganzen Weihnachtsmarkt einen märchenhaften Zauber verleiht. Hier kann man sich mit regionalem Glühwein wärmen, durch die Marktstände spazieren, Kunsthandwerke der Region bewundern und Delikatessen probieren.

Foto: ZVG

Auch im Schloss selbst, von Wind, Wetter und Kälte geschützt, gibt es diverse Spezialitäten der Region und Pop-up-Restaurants.

Weihnachtsmarkt in Yverdon-les-Bains

29. November – 23. Dezember 2025

Adresse: Der Weihnachtsmarkt ist an drei Plätzen in der Altstadt verteilt: Place Pestalozzi, Caves du Château und Place de l’Ancienne Poste. Die Standorte befinden sich unweit vom Bahnhof, wo auch die Parkplätze sind.

Mehr Information hier