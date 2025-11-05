Planst du eine weihnachtliche Städtereise? Von Wien bis Tallinn, von Deutschland nach Frankreich – wir zeigen dir die 20 schönsten Weihnachtsmärkte Europas, die du in der Adventszeit nicht verpassen solltest.

1/24 Platz 1: Der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt von Tallinn ist alt und traditionsreich. Foto: Getty Images

Bettina Widmer Head of Vertical Hub

Wenn es draussen nach Glühwein, gebrannten Mandeln und frischem Tannengrün duftet, und die Hände und Füsse frieren, ist klar: Die schönste Zeit des Jahres hat begonnen. Weihnachtsmärkte verwandeln ganz Europa in ein funkelndes Wintermärchen – von historischen Altstädten bis zu verschneiten Dorfplätzen. Ob romantisch, festlich oder extravagant: Diese 20 Märkte sorgen für magische Momente und echte Vorfreude auf Weihnachten:

1 Tallinn, Estland

Auf den ersten Platz schafft es der Weihnachtsmarkt in Tallinn. Zu kaufen gibt es unter anderem handgemachte Geschenke und die für Estland typischen Weihnachtsspeisen wie Blutwurst und Sauerkraut. Mittelpunkt des Marktes ist ein grosser Weihnachtsbaum.

Wann: 21. November bis 28. Dezember 2025

2 Budapest, Ungarn

Zur Weihnachtszeit wird die Innenstadt von Budapest zum Winterwunderland. Es gibt gleich mehrere Weihnachtsmärkte, die nur wenige Gehminuten voneinander entfernt liegen. Der grösste ist der Budapester Weihnachtsmarkt auf dem Vörösmarty-Platz (Vörösmarty tér).

Wann: 14. November bis 31. Dezember 2025

3 Strassburg, Frankreich

Von diesem Markt haben Sie bestimmt schon gehört. Der Weihnachtsmarkt in Strassburg ist einer der ältesten Europas. Zum ersten Mal fand er im Jahr 1570 statt. 300 Holzhütten verteilen sich in der dekorierten Innenstadt und laden zum Bummeln und Geniessen ein.

Wann: 26. November bis 24. Dezember 2025.

4 Wien, Österreich

Von Mitte November bis Ende Dezember zieren mehrere Weihnachtsmärkte die schönsten Plätze Wiens. Es gibt Weihnachtsgeschenke, Kunsthandwerk, Süssigkeiten und viele kulinarische Köstlichkeiten.

Wann: 14. November bis 23. Dezember 2025

5 Erfurt, Deutschland

Dieser Weihnachtsmarkt befindet sich mitten in der mittelalterlichen Altstadt Erfurts. In kleinen Holzhäusern wird alles angeboten, was zum Advent und dem Weihnachtsfest gehört.

Wann: 25. November bis 22. Dezember 2025

6 Posen, Polen

Der Weihnachtsmarkt «Betlejem Poznanskie» findet auf dem Alten Markt im polnischen Posen statt. Hier findet man vor allem Volkskunst zu kaufen. Zeitgleich mit dem Markt findet ein Eisskulpturen-Festival statt. Dort zeigen Teilnehmer aus aller Welt Skulpturen aus Eisblöcken. Man kann den Künstlern bei der Arbeit zuschauen oder die Skulpturen bewundern, solange die Temperaturen unter null bleiben.

Wann: 21. November 2025 bis 6. Januar 2026

7 Brüssel, Belgien

Gleich mehrere Weihnachtsmärkte verwandeln die belgische Hauptstadt im Dezember in ein Winterwunderland. Ob traditionell, kunsthandwerklich, kulinarisch oder Vintage – hier findet sich für jeden etwas.

Wann: 28. November 2025 bis 4. Januar 2026

8 Aachen, Deutschland

Jedes Jahr verwandeln sich die Strassen rund um den Aachner Dom in ein Paradies aus Lichtern, Farben und Düften. Der Weihnachtsmarkt in Aachen ist in der ganzen Region bekannt.

Wann: 21. November bis 24. Dezember 2025

9 Prag, Tschechien

Dieser Weihnachtsmarkt zieht jedes Jahr Besucher aus aller Welt an, die sich vor der wunderschönen Kulisse der Prager Altstadt verzaubern lassen.

Wann: 29. November 2025 bis 6. Januar 2026

10 Cluj-Napoca, Rumänien

Auf Platz 10 des Rankings schafft es dieser Weihnachtsmarkt in Rumänien. Er lockt vor allem Familien an.

Wann: 21. November 2025 bis 1. Januar 2026

11 Montbéliard, Frankreich

Unser Nachbarland ist bekannt für wunderschöne Weihnachtsmärkte. Dazu gehört auch derjenige in Montbéliard. Jedes Jahr in der Adventszeit knüpft die Stadt an ihre württembergischen Traditionen an und organisiert einen aussergewöhnlichen Weihnachtsmarkt. Dann besucht knapp eine halbe Million Menschen die wunderschön beleuchteten und geschmückten Strassen und Stände in Montbéliard.

Wann: 22. November bis 24. Dezember 2025

12 Metz, Frankreich

Ab Mitte November verwandelt sich das französische Metz in eine Mischung aus Lichtern, Düften und geschmückten Tannen. Der Weihnachtsmarkt wird von einigen Aktionen begleitet. Am 3. und 4. Dezember wird auf dem Place de la Comédie zum Beispiel das Nikolausfest gefeiert.

Wann: 22. November bis 30. Dezember 2025

13 Leipzig, Deutschland

Der Leipziger Weihnachtsmarkt geht bis ins Jahr 1458 zurück. In der historischen Altstadt reihen sich 300 Stände aneinander. Er gilt als einer der grössten und schönsten Weihnachtsmärkte Deutschlands.

Wann: 25. November bis 23. Dezember 2025

14 Dresden, Deutschland

Auch dieser Weihnachtsmarkt ist einer der ältesten Deutschlands: Der Striezelmarkt in Dresden lockt jedes Jahr mit adventlichen Traditionen wie zum Beispiel das Stollenfest. Dabei wird ein Riesenstollen gebacken und in einer weihnachtlichen Zeremonie angeschnitten.

Wann: 26. November bis 24. Dezember 2025

15 Basel, Schweiz

Auch ein Schweizer Weihnachtsmarkt hat es in die Top 20 des europäischen Rankings geschafft. Der Basler Weihnachtsmarkt auf dem Barfüsserplatz und Münsterplatz gilt nicht nur als einer der schönsten der Schweiz, sondern auch von Europa. Jedes Jahr im Advent setzt die Stadt alles daran, mit der schönsten Weihnachtsdeko der Schweiz aufzuwarten.

Wann: 27. November bis 23. Dezember 2025

16 Köln, Deutschland

Köln kann nicht nur Karneval, sondern auch Advent. Der Duft von Apfelstrudel, Feuerzangenbowle und gebrannten Mandeln locken jedes Jahr mehrere Millionen Besucher an den Weihnachtsmarkt in die Stadt am Rhein.

Wann: 24. November bis 23. Dezember 2025

17 Nürnberg, Deutschland

Der Nürnberger Christkindlesmarkt ist einer der ältesten und traditionsreichsten Weihnachtsmärkten der Welt. Dort findet man traditionelle, oft handgemachte, Weihnachtsdekoration und süsse Leckereien wie Lebkuchen und Spekulatius.

Wann: 28. November bis 24. Dezember 2025

18 Amiens, Frankreich

Der grösste Weihnachtsmarkt in Nordfrankreich befindet sich in Amiens. In 130 Ständen, die sich über zwei Kilometer verteilen, bietet er ein passendes Weihnachtsgeschenk für jeden.

Wann: 1. November bis 30. Dezember 2025

19 Sevilla, Spanien

Er gehört zu den «sonnigsten Weihnachtsmärkten» Europas. Jedes Jahr wird er von Menschen aus der ganzen Welt besucht, die dort traditionelle, handgemachte Dekorationen und regionale kulinarische Köstlichkeiten kaufen.

Wann: Diverse Märkte vom November 2025 bis 7. Januar 2026

20 Chester, Vereinigtes Königreich

In der Innenstadt des englischen Chester reihen sich 70 Holzhüttchen aneinander. Es erwartet Sie ein historischer und magischer Weihnachtsmarkt, der sich im Ranking noch vor London und Manchester durchgesetzt hat.

Wann: 19. November bis 22. Dezember 2025