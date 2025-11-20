Bald sind wir mitten drin, in der schönsten Jahreszeit. Und kommen nicht drumherum, uns vom Charme der beleuchteten Strassen, den Weihnachtsmärkten und den vielen Düften verzaubern zu lassen. Hier unsere liebsten Erlebnisse im Advent.

1/11 GLÜH-VUE Rooftop-Weihnachtsmarkt bietet nicht nur erstklassigen Glühwein, sondern auch eine unvergleichliche Aussicht auf das winterliche Thun. Foto: krone-thun.ch

Darum gehts - Die Weihnachtszeit hält in der Schweiz Einzug, mit ihr viele tolle Events

- Mit Glühwein, Kerzenziehen oder Eislaufen können wir uns die Adventszeit gehörig versüssen

- Wir verraten, welche Orte im Advent besonders stimmungsvoll sind

Jacqueline Straubhaar

1 Kerzenziehen

Natürlich ist das Kerzenziehen in erster Linie bei Kindern beliebt., doch sollte man diese beruhigende und zugleich lustige Aktivität auch im Erwachsenenalter nicht unterschätzen und fix auf dem Vorweihnachtsprogramm stehen haben. Auch mit der Freundin oder den Arbeitskollegen machts Spass. Die Kerzenzieh-Angebote sind vielfältig. Ein Klassiker war immer das Kerzenziehen in Zürich, welches wegen Umbau diesen Winter jedoch auf dem Hechtplatz stattfindet. Ebenfalls ein Erlebnis ist das öffentliche Kerzenziehen bei der Kerzenfabrik Hongler in Altstätten SG. Hier bietet die Adventsausstellung zusätzliche Inspiration für die noch fehlenden Weihnachtsgeschenke. Und wer sich doch nicht getraut, in aller Öffentlichkeit seine eigene Kerze zu ziehen, findet hier auch tolles Do-it-yourself-Material für Selbstversuche zu Hause.

2 Glühwein trinken

Er gehört zur Vorweihnachtszeit dazu: der Glühwein. Seinen Ursprung soll gewürzter Wein in der Antike haben. Fakt ist, dass er heute nicht mehr aus den Weihnachtsmärkten wegzudenken ist. Mittlerweile ist der heisse Trank sogar salonfähig geworden, vorbei sind die Zeiten, wo man das Getränk in der Kälte stehend zu sich nehmen musste. In diversen Toprestaurants wird das Heissgetränk mit viel Stil und in gemütlicher Atmosphäre serviert. So zum Beispiel im Restaurant «Glüh-Vue» auf der Dachterrasse des Loebs in Thun. Wer sich nicht auf eine Location festlegen will, oder nicht alleine trinken mag, kann sich in einigen Schweizer Städten auch einer Glühweinwanderung anschliessen. An diesen Veranstaltungen sind meist Verköstigungen und spannende Informationen über die Ortschaften inkludiert – und der heisse Wein natürlich auch.

3 Winterspaziergänge

Winterwanderungen sind eine Wohltat für Körper und Seele. Besonders schön sind Abendspaziergänge entlang der diversen Laternenwege, die es mittlerweile an verschiedenen Orten in der Schweiz gibt. Sie laden zur Stille, Eintracht und Demut ein. Der Laternenweg Aegeri ist ruhig und winterlich, die Sprüche und Karikaturen in den inzwischen 310 Laternen lassen den Weg zu einem Erlebnis werden. Spektakulär angelegt ist auch der Laternenweg in der Region Sattel-Hochstuckli SZ: Der zwei Kilometer lange Rundweg über die spektakuläre Hängebrücke wird jeweils am Samstagabend stimmungsvoll mit 50 Laternen beleuchtet.

4 Eislaufen

Hollywood macht es uns vor: kaum ein Weihnachtsfilm ohne eine romantische Eislaufszene. Und ja, Eislaufen macht Spass, alleine, zu zweit oder in der Gruppe. Talent braucht es dafür nicht allzu viel und in Kürze kommt man in den Flow des Rundendrehens. In den Städten sind es traditionelle Kunsteisbahnen, die zu diesem Erlebnis einladen, wie in Zürich die Dolder Kunsteisbahn. Doch besonders schön sind die Schweizer Natureisbahnen, wobei sicherlich der Oeschinensee im Berner Oberland und die Eisbahn Alp Raguta in Feldis GR zu den Toplocations gehören. Aber auch der Lac Joux im Waadtländer Jura ist in gefrorener Form traumhaft schön. Ein ganz besonderes Erlebnis bietet der Eisweg Engadin. Der drei Kilometer lange Rundweg führt durch die märchenhaften Wälder des Unterengadins GR und dem Ufer des Inns entlang.

5 Eisiges Badevergnügen

Etwas verrückt muss man sein, wenn man sich bei eisigen Wassertemperaturen ins kühle Nass getraut. Genau dies machen aber jedes Jahr die Teilnehmer der diversen vorweihnachtlichen Schwimmwettbewerbe. So findet am 7. Dezember in Zürich das Samichlausschwimmen und am 20. sowie 21. Dezember in Genf das Weihnachtsschwimmen, der sogenannte Coupe de Noël, statt. Beide Anlässe erfreuen sich immer grösserer Beliebtheit und sind daher auch schon seit längerem ausverkauft. Trotzdem lohnt es sich, den Events als Zuschauer beizuwohnen, denn längst sind ausgefallen Kostüme ein wichtiger Teil dieser eisigen Badeevents. Ein witziges Vergnügen! Wer das Eisschwimmen in gemütlicher Atmosphäre ausprobieren möchte, der sollte der Eisbadi Arosa GR am Untersee einen Besuch abstatten. Gleich daneben steht der Saunawagen bereit für das Aufwärmen nach dem eisig kalten Bad.

6 Zauberwälder und Lichtspektakel

Eines der beeindruckendsten Lichtspektakel bietet der Zauberwald Lenzerheide GR. Vom 12. bis zum 30. Dezember 2025 werden den Besuchern Lichtkunst, Livekonzerte und Kulinarik geboten. Auch Rheinfelden AG verwandelt sich vom 28. November bis 6. Januar in einen Funkelnwald. Der Stadtpark West, das Inseli, der Idi-Furrer-Platz und der Storchennest-/Obertorturm werden mit Illuminationen gekonnt in Szene gesetzt. Ein städtisches Lichtspektakel bietet sich in der Vorweihnachtszeit auch am Illuminarium im Innenhof des Landemuseum Zürich: Der verwandelt sich in eine zauberhafte Lichterkulisse mit viel Kitsch und Kulinarik. Wie empfehlen, auch das aufwändig inszenierte, weihnachtliche 3D-Lichtspektakel im hinteren Teil ansehen (kostenpflichtig), denn das lässt nicht nur Kinderaugen strahlen.

7 Über einen Weihnachtsmarkt schlendern

Und vielleicht das schönste, das man in der Vorweihnachtszeit unternehmen kann, ist der Besuch auf einem Weihnachtsmarkt. Wenn es dann vielleicht sogar schneit: Kann es etwas Romantischeres geben? Die Schweiz ist traditionell kein Weihnachtsmarkt-Land – die ältesten und berühmtesten europäischen Weihnachtsmärkte findet man bei unseren Nachbarn Deutschland und Frankreich. Weihnachtsmärkte verwandeln ganz Europa in ein funkelndes Wintermärchen – von historischen Altstädten bis zu verschneiten Dorfplätzen Manche der dortigen Märkte haben ihre Wurzeln im Mittelalter. Die Schweizer Pendants sind alle erst einige Jahrzehnte alt – sind aber nicht minder malerisch und charmant. H

Diese fünf Weihnachtsmärkte sind unsere Geheimtipps und Highlights:

Sternenmarkt Bern mit 80 Holzhütten auf der Europapromenade neben dem Bundeshaus.

Weihnachtsmarkt Montreux VD entlang der Seepromenade. Wer hinauf zum Gipfel der Rochers-de-Naye fährt, kann sogar den Samichlaus persönlich in seiner Hütte treffen.

Weihnachtsmarkt St. Gallen mit seinen 700 Sternen, die die Altstadt erleuchten.



Zürcher Wienachtsdorf am Bellevue mit 120 Hütten, Kulinarik aus der ganzen Welt und vielen Künstleracts.

Weihnachtsmarkt Schaffhausen um das schöne Kloster Allerheiligen. Achtung: nur am 13. und 14. Dezember.