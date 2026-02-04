DE
FR
Abonnieren

Beste Schweizer Skigebiete
Jetzt noch bei den Blick Winter Awards abstimmen!

In der Schweiz gibt es viele Skigebiete – nur wenige schliesst man wirklich ins Herz. Blick möchte wissen, welches die besten Wintersportgebiete hierzulande sind und du entscheidest mit. Stimme bis zum 12. Februar 2026 ab und gewinne mit etwas Glück tolle Preise.
Publiziert: vor 17 Minuten
Kommentieren
1/5
Skifahren gehört in der Schweiz zum Traditionssport.
Foto: Pizolbahnen

Darum gehts

  • Blick Winter Awards: Publikum wählt beste Schweizer Skigebiete bis 12. Februar 2026
  • Fünf Kategorien stehen zur Auswahl
  • Gewinner werden am 11. März 2026 in Zürich ausgezeichnet
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_229.JPG
bliki.jpg
Nikolina Pantic und BliKI

Dass die Schweiz ein Wintersportland ist, ist kein Geheimnis. Allein das Onlineportal skiresort.ch listet über 350 Gebiete auf. Doch wo fahren Herr und Frau Schweizer am liebsten Ski? Das möchte Blick bei den Blick Winter Awards herausfinden. Zum fünften Mal messen sich insgesamt 68 Skigebiete und buhlen um die Gunst des Publikums.

Wintersportfans haben noch bis zum 12. Februar 2026 Zeit, um für ihre Lieblingsdestination zu voten. Mitmachen lohnt sich, denn mit ein wenig Glück gibt es von Hotelübernachtungen bis hin zu Skitagespässen tolle Überraschungen zu gewinnen.

Die teilnehmenden Skigebiete treten in insgesamt fünf Kategorien an, in denen sie ihre besonderen Qualitäten unter Beweis stellen. 

Die Kategorien in der Übersicht

Die 68 teilnehmenden Skigebiete haben sich selbstständig in einer der fünf Kategorien angemeldet. Die Kategorien in Übersicht:

Klein & Fein

In dieser Kategorie treten alle Skigebiete ab 20 Pistenkilometern gegeneinander an, die selbst in der Hauptsaison nicht überlaufen sind.

Freizeit & Spass

Hier wird das Skigebiet mit dem besten Angebot abseits der Piste gesucht. Wo gibt es die besten Bars, Freizeitaktivitäten oder aussergewöhnliche Tätigkeiten?

Familie

Es gibt Skigebiete, die sowohl Gross als auch Klein überzeugen. Gerade diese werden in der Kategorie «Familie», gesponsert von groupe mutuel, gesucht.

Ski & Snowboard

In der Kategorie «Ski & Snowboard», gesponsert von SOS 144, wird das beste Skigebiet für Pistenflitzer gesucht. Hier gewinnt, wer die beste Infrastruktur und die besten präparierten Pisten anbietet.

Klitzeklein

Wo befinden sich die Perlen unter den Skigebieten? In der Kategorie «Klitzeklein» treten Skigebiete mit höchstens 20 Kilometern gegeneinander an.

Blick

Die 68 teilnehmenden Skigebiete haben sich selbstständig in einer der fünf Kategorien angemeldet. Die Kategorien in Übersicht:

Klein & Fein

In dieser Kategorie treten alle Skigebiete ab 20 Pistenkilometern gegeneinander an, die selbst in der Hauptsaison nicht überlaufen sind.

Freizeit & Spass

Hier wird das Skigebiet mit dem besten Angebot abseits der Piste gesucht. Wo gibt es die besten Bars, Freizeitaktivitäten oder aussergewöhnliche Tätigkeiten?

Familie

Es gibt Skigebiete, die sowohl Gross als auch Klein überzeugen. Gerade diese werden in der Kategorie «Familie», gesponsert von groupe mutuel, gesucht.

Ski & Snowboard

In der Kategorie «Ski & Snowboard», gesponsert von SOS 144, wird das beste Skigebiet für Pistenflitzer gesucht. Hier gewinnt, wer die beste Infrastruktur und die besten präparierten Pisten anbietet.

Klitzeklein

Wo befinden sich die Perlen unter den Skigebieten? In der Kategorie «Klitzeklein» treten Skigebiete mit höchstens 20 Kilometern gegeneinander an.

Jetzt bei den Blick Winter Awards abstimmen

Spannung bis zur Preisverleihung

Wer es auf das Podest schafft, entscheidet das Publikum. Seit dem 4. Dezember 2025 stimmen Wintersportfans auf winterawards.ch. Das Rennen ist auch dieses Jahr äusserst knapp. Können die Vorjahressieger ihre Titel verteidigen? In der letzten Saison triumphierten Arosa Lenzerheide («Ski & Snowboard»), Stoos («Klein & Fein»), Melchsee-Frutt («Freizeit & Spass») und Flumserberg (Familienfreundlichkeit).

Zum ersten Mal wird die Kategorie «Klitzeklein» ausgezeichnet. Hier treten die Perlen der Skigebiete untereinander an, die über maximal 20 Pistenkilometer verfügen.

Mehr zum Thema Winter in der Schweiz
Mit diesen Tricks kommst du günstiger auf die Skipiste
Pistenspass ohne Preisschock
Mit diesen Tricks kommst du günstiger auf die Skipiste
Wintererlebnisse jenseits der Pisten
Abseits vom Ski-Trubel
Wintererlebnisse jenseits der Pisten
Das sind die besten Après-Ski-Bars der Schweiz
Community
Tipps der Community
Das sind die besten Après-Ski-Bars der Schweiz
Sportferien 2026 – 6 spannende Ausflugsideen für Familien
Spass für Gross und Klein
Sportferien 2026 – 6 spannende Ausflugsideen für Familien
Warum Aufwärmen vor dem Skifahren so wichtig ist
Präsentiert von
Warum Aufwärmen vor dem Skifahren so wichtig ist
Sturzprävention beginnt vor der ersten Abfahrt
Warum Aufwärmen vor dem Skifahren so wichtig ist

Welche Destinationen am Ende einen Award mit nach Hause nehmen, zeigt sich am 11. März 2026 an der Preisverleihung in Zürich. Im Vorjahr wurden die Sieger vor rund 150 Gästen gekürt – mit prominenter Unterstützung von Laudatoren wie Skilegende Bernhard Russi (77) und Eishockeystar Livia Altmann (31). Bis dahin zählt jede Stimme!

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen