In der Schweiz gibt es viele Skigebiete – nur wenige schliesst man wirklich ins Herz. Blick möchte wissen, welches die besten Wintersportgebiete hierzulande sind und du entscheidest mit. Stimme bis zum 12. Februar 2026 ab und gewinne mit etwas Glück tolle Preise.

Jetzt noch bei den Blick Winter Awards abstimmen!

Darum gehts Blick Winter Awards: Publikum wählt beste Schweizer Skigebiete bis 12. Februar 2026

Fünf Kategorien stehen zur Auswahl

Dass die Schweiz ein Wintersportland ist, ist kein Geheimnis. Allein das Onlineportal skiresort.ch listet über 350 Gebiete auf. Doch wo fahren Herr und Frau Schweizer am liebsten Ski? Das möchte Blick bei den Blick Winter Awards herausfinden. Zum fünften Mal messen sich insgesamt 68 Skigebiete und buhlen um die Gunst des Publikums.

Wintersportfans haben noch bis zum 12. Februar 2026 Zeit, um für ihre Lieblingsdestination zu voten. Mitmachen lohnt sich, denn mit ein wenig Glück gibt es von Hotelübernachtungen bis hin zu Skitagespässen tolle Überraschungen zu gewinnen.

Die teilnehmenden Skigebiete treten in insgesamt fünf Kategorien an, in denen sie ihre besonderen Qualitäten unter Beweis stellen.

Die Kategorien in der Übersicht Die 68 teilnehmenden Skigebiete haben sich selbstständig in einer der fünf Kategorien angemeldet. Die Kategorien in Übersicht: Klein & Fein In dieser Kategorie treten alle Skigebiete ab 20 Pistenkilometern gegeneinander an, die selbst in der Hauptsaison nicht überlaufen sind. Freizeit & Spass Hier wird das Skigebiet mit dem besten Angebot abseits der Piste gesucht. Wo gibt es die besten Bars, Freizeitaktivitäten oder aussergewöhnliche Tätigkeiten? Familie Es gibt Skigebiete, die sowohl Gross als auch Klein überzeugen. Gerade diese werden in der Kategorie «Familie», gesponsert von groupe mutuel, gesucht. Ski & Snowboard In der Kategorie «Ski & Snowboard», gesponsert von SOS 144, wird das beste Skigebiet für Pistenflitzer gesucht. Hier gewinnt, wer die beste Infrastruktur und die besten präparierten Pisten anbietet. Klitzeklein Wo befinden sich die Perlen unter den Skigebieten? In der Kategorie «Klitzeklein» treten Skigebiete mit höchstens 20 Kilometern gegeneinander an.

Spannung bis zur Preisverleihung

Wer es auf das Podest schafft, entscheidet das Publikum. Seit dem 4. Dezember 2025 stimmen Wintersportfans auf winterawards.ch. Das Rennen ist auch dieses Jahr äusserst knapp. Können die Vorjahressieger ihre Titel verteidigen? In der letzten Saison triumphierten Arosa Lenzerheide («Ski & Snowboard»), Stoos («Klein & Fein»), Melchsee-Frutt («Freizeit & Spass») und Flumserberg (Familienfreundlichkeit).

Zum ersten Mal wird die Kategorie «Klitzeklein» ausgezeichnet. Hier treten die Perlen der Skigebiete untereinander an, die über maximal 20 Pistenkilometer verfügen.

Welche Destinationen am Ende einen Award mit nach Hause nehmen, zeigt sich am 11. März 2026 an der Preisverleihung in Zürich. Im Vorjahr wurden die Sieger vor rund 150 Gästen gekürt – mit prominenter Unterstützung von Laudatoren wie Skilegende Bernhard Russi (77) und Eishockeystar Livia Altmann (31). Bis dahin zählt jede Stimme!