Die ersten Kantone haben bereits Sportferien. Viele Familien zieht es daher in die Berge. Welche Ausflüge Gross und Klein erfreuen, erfährst du hier.

Darum gehts Die ersten Kantone haben bereits Sportferien

Viele Familien nutzen diese Zeit für Ausflüge in die Berge

6 Ausflugsideen, die sowohl Gross als auch Klein erfreuen

Nikolina Pantic Projektmanagerin

Im Februar ist in den meisten Kantonen Sportferienzeit. Laut dem Schweizerischen Nationalmuseum gibt es Sportferien seit den 1940er-Jahren. Die Kantone wollten so den Menschen Zeit geben, gemeinsam Wintersport zu betreiben. Und bis heute sind die Sportferien für viele Familien in der Schweiz der ideale Zeitpunkt, um gemeinsam unvergessliche Erlebnisse im Schnee zu geniessen. Blick zeigt dir sechs Ausflugsideen in den Bergen für Gross und Klein.

1 Kinderfasnacht in Saas-Fee VS

Der 8. Februar 2026 wird alle Fasnachtsfans freuen – besonders die kleinen. Der Kinderumzug in Saas-Fee VS beginnt um 13.00 Uhr bei der Metzgerei Mischabel und endet um 15.30 Uhr beim Dorfplatz. Junge Gäste können sich das Gesicht schminken lassen und anschliessend das Tanzbein bei der Kinderdisco auf dem Dorfplatz schwingen. Mehr zum Anlass und dem Programm erfährst du hier.

2 Pistenbullyfahren in Brunni-Alpthal SZ

Wem die grossen Pistenbullys schon immer imponiert haben, kann in Brunni-Alpthal SZ live beim Präparieren der Pisten dabei sein. Für eine halbe Stunde ist man Co-Pilot oder Co-Pilotin und beobachtet, wie die Hänge richtig bearbeitet werden. Weitere Informationen zur Voranmeldung, den Preisen und den verfügbaren Daten findest du hier.

3 Nachtschlitteln in Sattel-Hochstuckli SZ

Wer vom Tag auf der Piste noch nicht genug bekommen hat, kann sich beim Nachtschlitteln in Sattel-Hochstuckli SZ austoben. Hier flitzt man mit der Familie bei guten Schneeverhältnissen am Samstagabend durch verschneite Wälder. Aufwärmen kann man sich bei einem warmen Getränk in einem der Bergrestaurants. Weitere Informationen zu den Preisen und Abfahrten findest du hier.

4 Foxtrail in Davos GR

Im bündnerischen Davos geht ein Gerücht um. Der Schriftsteller Thomas Mann soll seinen Roman «Der Zauberberg» in einer geheimen Bibliothek verfasst haben. Führt einer der beiden Foxtrails zum mystischen Ort? Der Foxtrail fordert Jung und Alt heraus, auf spielerische Weise Rätsel zu knacken. Die Beschreibung der beiden Foxtrails findest du hier.

5 Erlebnishof Fronalp in Morschach SZ

Der Erlebnishof Fronalp sollte besonders im Winter Platz auf der Liste der Familienausflüge bekommen. Egal, ob kleine Besucherinnen und Besucher auf den Shetlandponys reiten, oder ihnen Mitarbeitende im Stall die Tierwelt näherbringen: Der Erlebnishof bietet sowohl für Eltern als auch für Kinder ein breites Angebot. Informationen zum Programm sowie weiteren Aktivitäten findest du hier.

6 Snowtubing in Charmey FR

Im Herzen des Greyerzerlandes geben aufblasbare Reifen, die sogenannten Snowtubes, der ganzen Familie einen Adrenalinkick. Mit Höchstgeschwindigkeit geht’s mit der neuartigen Schlittelmethode den Hügel runter. Neben dem Snowtubing lohnt sich ein Besuch im Winterpark Bounè Rodzo, der von Bowling, Mikado und Fischen eine breite Auswahl an Aktivitäten für die Familie anbietet. Nützliches zum Snowtubing findest du hier.