Après-Ski bedeutet gute Musik, gute Drinks und jede Menge Spass. Hier findest du die die paar Empfehlungen der Blick-Leserinnen und -Leser für die besten Schweizer Après-Ski-Bars.

Das sind die besten Après-Ski-Bars der Schweiz

Das sind die besten Après-Ski-Bars der Schweiz

Darum gehts Die Schweiz verfügt über viele Skidestinationen

Auch Après-Ski-Angebote gibt es viele

Die Blick-Community teilt ihre Lieblingsspots Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Fabienne Amez-Droz

1 Cervo Hotel, Zermatt VS

Empfohlen von Blick-Leser Patrick Kofmel

Après-Ski mit Blick auf das berühmte Matterhorn, was möchte man mehr? Am Hotel Cervo in Zermatt VS kommt wortwörtlich niemand vorbei. Das Hotel liegt am Ende der Skipiste. Es gibt zwei Terrassen, auf denen man den Skitag ausklingen lässt. Das Programm der Après-Ski-Terrasse verspricht DJs, die verschiedene Musikrichtungen spielen und Live-Musik Events.

Adresse: Riedweg 156, 3920 Zermatt

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 15 bis 18 Uhr

Mehr Informationen findest du hier

Gewinne coole Preise bei den Blick Winter Awards Welches ist das schönste Skigebiet der Schweiz? Blick sucht in fünf Kategorien die Gewinner. Stimme jetzt auf www.winterawards.ch für deine Favoriten ab und gewinne dabei mit etwas Glück tolle Preise wie Skitagespässe oder Hotelübernachtungen. Mache jetzt bei den Blick Winter Awards mit und versuche dein Glück. Welches ist das schönste Skigebiet der Schweiz? Blick sucht in fünf Kategorien die Gewinner. Stimme jetzt auf www.winterawards.ch für deine Favoriten ab und gewinne dabei mit etwas Glück tolle Preise wie Skitagespässe oder Hotelübernachtungen. Mache jetzt bei den Blick Winter Awards mit und versuche dein Glück. Jetzt voten

2 Jatzhütte, Davos GR

Empfohlen von Blick-Leser Kevin Rötheli

Die Jatzhütte ist eine der bekanntesten Skihütten in Graubünden. Kein Wunder, denn die Hütte im Skigebiet Jakobshorn bietet vieles an: ein Restaurant, eine Terrasse mit Aussenbar und rund 100 mietbare Liegestühle. Die sind über die Website reservierbar. Bei gutem Wetter in der Hochsaison gibt es nachmittags DJ-Auftritte.

Adresse: Jatzhütte Davos, Skistrasse 9a, 7270 Davos Platz

Öffnungszeiten: Von 8 bis 16:30 Uhr geöffnet

Mehr Informationen findest du hier

Welches sind die schönsten Skigebiete? Jetzt voten und Preise gewinnen Blick sucht die schönsten Skigebiete der Schweiz. Wo gibt es die besten Pisten und welches Gebiet bietet abseits der Piste am meisten? Stimme jetzt auf winterawards.ch in fünf Kategorien für deine Favoriten ab und gewinne mit etwas Glück tolle Preise. Schau vorbei und mach jetzt bei den Blick Winter Awards mit. Blick sucht die schönsten Skigebiete der Schweiz. Wo gibt es die besten Pisten und welches Gebiet bietet abseits der Piste am meisten? Stimme jetzt auf winterawards.ch in fünf Kategorien für deine Favoriten ab und gewinne mit etwas Glück tolle Preise. Schau vorbei und mach jetzt bei den Blick Winter Awards mit. Jetzt abstimmen

3 Kuhbar, Arosa GR

Empfohlen von Blick-Leser Patrick Steiner

Der Place to be in Arosa GR ist die Kuhbar bei der Tschuggenhütte. Wintersportler und Wintersportlerinnen fahren direkt mit den Ski hin. Leute, die zu Fuss kommen, nehmen die Gondelbahn Kulm hoch und laufen rund fünf Minuten zur Bar hoch. Auf der Website findet man das Eventprogramm. Die Gäste erwarten Musik-Acts von verschiedenen DJs und Musikern.

Adresse: bei der Tschuggenhütte, 7050 Arosa

Öffnungszeiten: Bis zum 11. April 2026 täglich ab 12 Uhr geöffnet

Mehr Informationen findest du hier

4 Lindemann's Overtime Bar, Arosa GR

Empfohlen von Blick-Leser Jean-Pierre Cartier

Feriengäste oder Einheimische, die nicht den Berg hoch wollen, treffen sich im Dorf von Arosa GR. Die Bar am Postplatz bietet eine Lounge, ein Fumoir und eine Terrasse. Die Atmosphäre im Lokal ist familiär, man kennt und grüsst sich. In der Bar stehen Fernseher, auf denen Sportprogramme laufen.

Adresse: Am Postplatz, 7050 Arosa

Öffnungszeiten: Während der Hochsaison täglich von 8.30 Uhr geöffnet

Mehr Informationen findest du hier

5 Roggis Baizli, Savognin GR

Empfohlen von Blick-Leser Daniel Albisser

Roggis Baizli ist ein Bergrestaurant und Après-Ski-Lokal. Man erreicht es, wenn man auf der Piste zwischen Somtgant und Tigignas immer links an der Piste fährt. Um nach dem Feiern wieder ins Tal zurückzukommen, gibt es weisse Vans, die sogenannten Après-Ski-Liner, die einem sicher herunterbringen. Die Fahrt kostet 5 Franken pro Person. Der Liner fährt ab fünf Personen.

Adresse: Pale Soura 2, 7463 Savognin

Öffnungszeiten: Die Bar ist noch bis zum 6. April 2026 geöffnet. In der Wintersaison täglich ab 9 Uhr offen

Mehr Informationen findest du hier

6 Rüti Hütte, Andermatt UR

Empfohlen von Blick-Leser Sando Danioth

Vom Rinderstall zur Pistenbeiz: Bis 2017 war die Rüti Hütte in Andermatt UR noch ein Stall für Rinder, Ziegen und Schafe. Dann wurde sie zu einem Bergrestaurant umgebaut. Ein Teil der alten Mauern sind noch erhalten. In den letzten paar Jahren wurde die Beiz untervermietet, doch diese Wintersaison wird das Berglokal von der Eigentümerfamilie geführt. Neben diversen Après-Ski-Getränken und Snacks werden an manchen Abenden auch Raclette- und Fondueplausch angeboten.

Adresse: Rütistrasse 9, 6490 Andermatt

Öffnungszeiten: Täglich geöffnet vom 20. Dezember 2025 bis 29. März 2026 von 11:00 bis 19:00 Uhr. Samstags bis 20:00 Uhr

Mehr Informationen findest du hier

7 Schneebar Figeler, Wengen BE

Empfohlen von Blick-Leserin Nicole Dieziger

Seit schon 26 Jahren gibt es die Schneebar Figeler in Wengen BE. Ursprünglich war es tatsächlich eine Bar aus Schnee. Heute treffen sich hier Feriengäste, Einheimische und Ski-Fans ab 15 Uhr für Après-Ski. Im Zelt gibt es Feuerschalen und Fackeln, die für Wärme sorgen. Auch bei grossen Ereignissen ist die Schneebar sehr gefragt. Im Januar findet in Wengen BE das bekannte Lauberhornrennen statt. Nach dem Sportspektakel feiern die Fans auf der Terrasse der Schneebar.

Adresse: Hinterer Wengiboden, 3823 Lauterbrunnen

Öffnungszeiten: Ab dem 20. Dezember 2025 bis Ende März 2026 täglich offen von 10 bis 19 Uhr

Mehr Informationen findest du hier

8 Schmuggler-Alm, Samnaun GR

Empfohlen von Blick-Leser Stefan Hochreutener

Urchig, rustikal und gemütlich. So beschreibt sich das Restaurant Schmuggler-Alm. Das Restaurant verdankt seinen Namen den Tiroler Schmugglern, die in Nachkriegszeit in Samnaun unterwegs waren. Der Geschichte nach haben die Bergbauern heimlich Spezialwaren aus der Schweiz ins Tirol transportiert.

Es lohnt sich auf jeden Fall, das geschichtsreiche Berglokal zu besuchen. Ab 15 Uhr beginnt dort die Après-Ski-Party. Für gute Stimmung und laute Musik sorgen DJs. Besonders bekannt ist das hausgemachte Schmugglerbier oder der Schmugglerschnaps.

Adresse: Dorfstrasse 55, 7563 Samnaun

Öffnungszeiten: In der Wintersaison täglich von 9 Uhr bis Mitternacht geöffnet

Mehr Informationen findest du hier