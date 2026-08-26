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Neues Reise-Ranking zeigt
St. Galler Stiftsbibliothek hat den schönsten Innenraum der Welt

Die Stiftsbibliothek St. Gallen wurde im Rahmen eines Rankings zur schönsten Innenraum-Attraktion der Welt gekürt. In der Rangliste liess das St. Galler Wahrzeichen mehrere weltbekannte Innenräume hinter sich.
Publiziert: 14:15 Uhr
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Aktualisiert: 14:17 Uhr
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Die Stiftsbibliothek hat laut einem neuen Ranking das schönste Interieur der Welt.
Foto: Thomas Meier

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Stiftsbibliothek St. Gallen ist der weltweit schönste Innenraum laut Studie von Reiseversicherer Allclear
  • Mit 97 Punkten vor Mysore-Palast (86,1) und Parlamentsgebäude in Budapest (85,7)
  • 170'000 Handschriften, einige über tausend Jahre alt, beeindruckten Studienteilnehmer in Stiftsbibliothek
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Marian NadlerRedaktor News

Eine neue Studie hat die schönsten Innenräume der Welt ermittelt. Auf Platz eins findet sich eine Bibliothek in der Schweiz wieder – noch vor «Konkurrenten» wie dem Opernhaus in Sydney oder der Sultan-Ahmed-Moschee in Istanbul.

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Durchgeführt wurde die Studie vom Reiseversicherer AllClear, der architektonisch bedeutende Innenräume weltweit mit Eye-Tracking-Technologie analysiert hat. Gemessen wurde, wie schnell die Bilder die Aufmerksamkeit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf sich zogen, wie viele von ihnen den jeweiligen Raum überhaupt wahrnahmen und wie lange ihr Blick darauf verweilte.

Diese Innenräume schafften es in die Top Ten

Mit 97 von 100 möglichen Punkten landete die Stiftsbibliothek St. Gallen auf Platz eins, gefolgt vom Mysore-Palast in Indien mit 86,1 Punkten und dem Parlamentsgebäude in Budapest mit 85,7 Punkten. Das Opernhaus in Sydney erreichte den vierten Platz, der Reichstag in Deutschland Platz fünf. Die St. Paul's Kathedrale in London und die Sultan-Ahmed-Moschee in Istanbul belegten Platz sechs und sieben. Ebenfalls in die Top Ten schafften es das Ägyptische Museum in Kairo, die Beinecke-Bibliothek in den USA und das Königlich portugiesische Kabinett der Literatur in Rio de Janeiro. 

Die Stiftsbibliothek gehört zum Unesco-Weltkulturerbe. Die Teilnehmer fixierten den Innenraum des St. Galler Wahrzeichens schneller als jeden anderen Innenraum. Und das nicht ohne Grund: Mit über 170'000 Handschriften, von denen einige über 1000 Jahre alt sind, bieten die kunstvollen Holzregale und bemalten Decken einen wahren Augenschmaus.

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