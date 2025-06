1/14 Sommerausflug! Für den Bundesrat ging es am ersten Tag seiner jährlichen Reise an den Zürichsee. Foto: keystone-sda.ch

Der Bundesrat bereist wie alle Jahre die Schweiz. Auf dem traditionellen «Reisli» vor der Sommerpause geht es dieses Mal zwei Tage in den Kanton St. Gallen, wo Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter (61) herkommt.

Dabei mischt sich die Landesregierung in Rapperswil-Jona und in der Stadt St.Gallen unter die Bevölkerung. Das schien bereits in Rappi anzukommen: Für ein Foto mit einer Bundesrätin oder einem Bundesrat standen am Zürichsee Gross und Klein Schlange, wie Bilder zeigen.

Bereits seit fast 70 Jahren

Nach Rapperswil-Jona reisten die sieben Bundesratsmitglieder gemeinsam mit dem Zug. Dort luden sie auf dem Schlosshügel ab 10 Uhr zum Apéro. Am Freitagmorgen soll dasselbe auch auf dem Klosterplatz St. Gallen geschehen.

Die Landesregierung geht bereits seit 1957 jährlich auf einen Ausflug. Vier Jahre später wurde festgelegt: Die Reise führt in der Regel in den Heimatkanton der amtierenden Bundespräsidentin oder des amtierenden Bundespräsidenten.