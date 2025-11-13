DE
FR
Abonnieren

Fondue, Kühe – und knallharte Politik
Trumps Botschafterin entdeckt die Schweiz

Die neue US-Botschafterin Callista Gingrich erkundet die Schweiz und trifft wichtige Politiker. Ihre Gespräche mit Bundesräten könnten entscheidend für die Zollfrage zwischen den USA und der Schweiz sein.
Publiziert: vor 43 Minuten
|
Aktualisiert: vor 1 Minute
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/5
Callista Gingrich (r) ist die neue Botschafterin von US-Präsident Trump (im Bild mit Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter).
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Callista Gingrich ist neue US-Botschafterin in Bern trotz Verzögerungen
  • Gingrich trifft Bundesräte und erkundet Schweizer Kultur und Sehenswürdigkeiten
  • Sie besuchte 3 Kantone und das Fürstentum Liechtenstein in kurzer Zeit
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.

Lange musste Callista Gingrich (59) warten, bis sie ihren Job als Botschafterin der USA in Bern antreten durfte. Die Nominierung im amerikanischen Senat verzögerte sich. Doch jetzt wartet eine Menge Arbeit auf sie. Schliesslich hat US-Präsident Donald Trump (79) die Schweiz mit hohen Zöllen belegt.

Mehr zu den Zoll-Verhandlungen
Parmelin kurzfristig nach Washington gereist
Mit Video
Zolldeal in Griffnähe?
Parmelin überraschend nach Washington gereist
Der Coup im Weissen Haus: Das Protokoll
Exklusiv
Rolex und Goldbarren
So lief der Schweizer Besuch im Oval Office ab
«Werden der Schweiz helfen, damit sie weiterkommt»
Mit Video
Trump zu Zoll-Deal
«Werden der Schweiz helfen, damit sie weiterkommt»
Geht im Zolldeal jetzt alles ganz schnell?
Mit Video
Einigung in Griffweite
Zoll-Deal mit USA bereits diese Woche?

In Bern sah man in der neuen Botschafterin offenbar eine mögliche Quelle, um Trump milde zu stimmen. Während sie das Land kennenlernte, ging es auch um knallharte politische Zoll-Fragen. In der kurzen Zeit hat Gingrich schon mehrfach mit Bundesräten gesprochen, wie ein Blick auf ihre Social-Media-Kanäle verraten.

Tour de Suisse

Im Oktober empfing Bundesrätin Karin Keller-Sutter (61) die Ernennungsurkunde. Ein formeller Akt, den alle Botschafterinnen und Botschafter durchlaufen. Die Schweizer Bundespräsidentin nutzte das aber auch gleich für Gespräche.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Daraufhin begann sie, ihr neues Land kennenzulernen. In Bern besichtigte sie das Berner Münster und den Zytglogge-Turm. Auch lokale Gebräuche entdeckt sie: So finden sich auf ihrem Instagram auch Kühe und Fondue.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Rasch folgten aber die nächsten politischen Gespräche. Gingrich lernte Wirtschaftsminister Guy Parmelin (66) kennen und wurde von ihm empfangen.

Vor einer Woche dann das nächste Treffen mit Keller-Sutter. In ihrem Heimatkanton St. Gallen besichtigt sie die renommierte Stiftsbibliothek und die Kathedrale. Weiter ging es nach Liechtenstein. Schliesslich ist sie auch für das Fürstentum verantwortlich. In Vaduz lernte sie den Fürsten Alois kennen.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Was die Bemühungen gebracht haben, könnte sich schon in den nächsten Tagen zeigen. Wirtschaftsminister Parmelin weilt in diesen Stunden in den USA

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen