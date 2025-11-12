Bundesrat Guy Parmelin ist auf dem Weg nach Washington für Zoll-Gespräche. Eine mögliche Einigung über Zollsenkungen auf Schweizer Waren könnte bald erzielt werden, wie anonyme Quellen berichten.

1/4 Wirtschaftsminister Guy Parmelin am späten Mittwoch auf dem Weg in die USA. Foto: Screenshot Flightaware

Darum gehts Wirtschaftsminister Parmelin reist nach Washington für Zoll-Gespräche mit US-Handelsbeauftragten

Mögliche Einigung über Senkung der US-Zölle auf Schweizer Waren

Trump erwägt Reduzierung der Zölle auf 15 Prozent

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Wirtschaftsminister Guy Parmelin (66) befindet sich auf dem Weg nach Washington. Das bestätigt der Sprecher des eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) gegenüber SRF.

Auch der Flugtracking-Dienst Flightaware zeigt, dass ein Jet des Bundesrats in die USA fliegt.

Parmelin ist kurzfristig abgereist und hat alle Termine abgesagt. Am Donnerstag soll er den US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer zu Zoll-Gesprächen treffen. Dies bestätigte Departementssprecher Markus Spörndli am Mittwochabend auch auf Anfrage von Keystone-SDA.

Trump: «Wir arbeiten an einer Lösung»

Wie Reuters berichtet, könnte die Schweiz bereits am Donnerstag oder Freitag eine Einigung mit den USA über eine Senkung der US-Zölle auf Schweizer Waren auf 15 Prozent erzielen.

Laut der anonymen Schweizer Regierungsquelle sei eine Einigung auch Anfang nächster Woche möglich. Eine endgültige Entscheidung gebe es erst nach der Zustimmung von US-Präsident Donald Trump (79). Dass Parmelin und die ihn begleitende Staatsekretärin Helene Budliger Artieda (60) auch Trump treffen, scheint derzeit unklar.

Trump erklärte am Montag, er arbeite an einem Abkommen zur Senkung der Zölle auf Schweizer Waren. «Ich habe noch keine konkrete Zahl festgelegt, aber wir werden an einer Lösung arbeiten, um der Schweiz zu helfen», so der US-Präsident.