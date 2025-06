Im März suchte die Niederländerin Lizzy Horst noch fieberhaft nach ihrem biologischen Vater in der Schweiz. Nachdem Blick die Geschichte publik gemacht hatte, gab es Hinweise. Und prompt: Nach einem DNA-Test fand Lizzy Horst ihre neue Familie in der Schweiz!

1/11 Das ist Lizzy Horsts (54) leiblicher Vater Jons H. (†82). Foto: zVg

Darum gehts Niederländerin suchte im Blick ihren biologischen Vater aus der Schweiz

Dank DNA-Test wird klar: Sie hat Halbgeschwister, unter anderem in St. Gallen

Bei einem Schweiz-Besuch trifft sie ihre neue Familie Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Sandro Zulian Reporter News

Fast ihr ganzes Leben lang war für Lizzy Horst (54) aus der Niederlande klar, dass der Mann, der sie aufgezogen hatte, ihr Vater ist. Bis ihre Mutter, kurz vor ihrem Tod, eine Bombe platzen liess. «Meine Mutter gestand ein, dass mein verstorbener Vater gar nicht mein richtiger Vater ist.»

Im Kontakt mit Cousins und anderen, weiter entfernten Verwandten wurde auf einmal klar: Es stimmt. Ihr Vater soll Schweizer sein! Die Frau aus Winterswijk NL fällt aus allen Wolken, belagert die Mutter mit Fragen. Doch diese wollte nichts mehr dazu sagen. Bald darauf nahm die Mutter das Geheimnis mit ins Grab. Das war 2024.

«Der Test ist positiv!»

Seitdem hatte Lizzy Horst eine neue Lebensaufgabe: Ihren Papa in der Schweiz finden. Die Geschichte fand ihren Weg zu Blick und dann ging es auf einmal schnell. Nachdem Blick über die Suche der Niederländerin berichtet hatte, gab es wenige, dafür sehr aussichtsreiche Hinweise.

Beim Vater von Lizzy Horst soll es sich um einen «Jons» handeln. Er sei gut mit Pferden und stamme aus der Region Bern, wohnen soll er aber in der Ostschweiz. Blick gibt Lizzy Horst die Hinweise weiter. Eine Familie aus der Ostschweiz erklärte sich daraufhin bereit, einen DNA-Test zu machen.

Und prompt: «Der Test ist positiv!», informierte Lizzy Horst Blick nicht einmal zwei Monate nach dem Artikel. Ihr Vater hiess Jons H.*. Leider verstarb er bereits 2018. Lizzy kann es noch immer nicht ganz glauben: «Es ist unfassbar, dass ich meine neue Familie gefunden habe!» Insgesamt hat sie drei neue Halbschwestern und einen Halbbruder. Gerade erst traf sie sich mit zweien davon, Brigitte J.* (60) und Sandro H.* (43).

«Eigentlich wollte ich für sie St. Galler Bratwurst machen»

«Eigentlich wollte ich für Lizzy St. Galler Bratwurst machen. Doch dann sagt sie, sie sei Vegetarierin!», sagt Brigitte J. lachend zu Blick. Seit über 30 Jahren ist sie Blick-Abonnentin und traute ihren Augen kaum. «Ich habe Lizzy in der Zeitung gesehen und dachte: Die kommt mir bekannt vor.» Es sei ein «wunderbares Gefühl, eine neue Schwester zu haben».

Zusammen mit dem neuen Halbbruder Sandro und sogar der Mutter von Brigitte J., Edith H. (88), geht Lizzy Horst am Bodensee Zmittag essen. Die neu gefundenen Geschwister besuchen die Kathedrale und die Stiftsbibliothek in St. Gallen. «Es ist unfassbar, dass ich sie treffen konnte», sagt Lizzy Horst. «Dank Blick habe ich eine neue Familie!»

Lizzy Horsts Aufruf im Blick 0:40 Lizzy sucht ihren Vater «Sein Spitzname könnte Joens oder Joefs lauten»

Die Geschwister hätten einander regelrecht inspiziert, sagt Lizzy Horst mit einem grossen Lächeln im Gesicht: «Wir schauten unsere Haut an, unsere Zähne, unsere Nasen, unsere Hände und versuchten Ähnlichkeiten und Abweichungen zu finden!»

«Die Witwe meines Vaters hat mich in die Arme geschlossen»

Dass Lizzy ihre Familie gefunden hat, ist eine wunderbare Erfahrung im Leben der 54-Jährigen. Und es bedeutet, endlich mit der Ungewissheit und der Suche nach ihrem Vater abschliessen zu können. Es bedeutet aber auch, dass sich die ganze Familie mit der Vergangenheit des verstorbenen Jons H. (†82) auseinandersetzen muss. Denn Lizzy Horst entstand unehelich.

Jons H. war mehrmals verheiratet, viele seiner Kinder sind ohnehin schon Halbgeschwister. Horsts neue Halbschwester Brigitte sagt dazu nur augenzwinkernd: «Er hatte ein lustiges Leben.» Und Lizzy Horst fügt an: «Die Witwe meines Vaters, Edith H., hat mich gesehen und sofort in die Arme geschlossen.» Die 88-Jährige strahlt auf den Bildern über das ganze Gesicht. «So ist halt einfach das Leben», sagt Lizzy Horst.

Die weiteren Pläne für die neu gefundene Familie: Im Herbst will Brigitte J. Lizzy Horst in der Niederlande besuchen, Lizzy will so bald als möglich wieder in die Schweiz kommen. Es kommt wahrscheinlich nicht völlig unerwartet, wenn Lizzy Horst sagt «Wir verstehen uns prächtig!» und Brigitte J. anfügt: «Wir sind uns sehr ähnlich.»

* Namen bekannt