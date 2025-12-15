DE
Grosse Blick-Umfrage
Mach mit: Wo strahlt und funkelt es in der Schweiz zur Weihnachtszeit am schönsten?

Die Schweiz glitzert in allen Varianten: Es leuchten die Lichterketten, die Fenster, Vorgärten und Krippen sind festlich geschmückt und ganze Dörfer verwandeln sich in bezaubernde Wintermärchen. Doch wo genau ist das hübscheste Weihnachtsfleckchen? Sagt ihr es uns!
Publiziert: 14:32 Uhr
Schickt uns eure Bilder: Wo ist es in der Schweiz zur Weihnachtszeit am allerschönsten?
Darum gehts

  • Blick sucht den schönsten weihnachtlich geschmückten Ort der Schweiz
  • Leser können Fotos und Begründungen für ihren Favoriten einreichen
  • Teilnahme in 3 Schritten: Foto machen, Begründung schreiben, Bild hochladen
Gunda Bossel

Wenn die Tage kurz sind und der Duft von Zimt, Glühwein und Bienenkerzen durch die Schweiz zieht, verwandeln sich ganze Dörfer in leuchtende kleine Weihnachtsbühnen. Überall wird gehämmert, gebastelt und geschmückt – mal dezent, oder auch mal völlig übertrieben: Zur Weihnachtszeit ist alles erlaubt, was die dunklen Tage und damit auch unsere Seelen erhellt. Und genau dieses winterliche Leuchten wollen wir feiern: Euren Einsatz, die Kreativität und die Liebe zum Detail, mit der ihr eure liebsten Orte in kleine Weihnachtswunderländer verwandelt.

Wir suchen den am schönsten, herzigsten, kreativsten oder liebevollsten geschmückten Ort der Schweiz – und du entscheidest mit!

Wo ist der herzigste Ort zur Weihnachtszeit? Wir wollen es wissen!
Ob ein kleines Bergdorf mit warmem Lichterglanz, eine Strasse voller Weihnachtsfiguren, die hübschesten Eingänge und Türen, Gärten, Krippen oder Häuser, oder gar bei dir zuhause? Zeig uns, wo es am festlichsten aussieht, wo nicht nur die Kinderaugen strahlen und du die Glöckchen ganz hell im Herzen läuten hörst.

So machst du mit:

1. Mach ein Foto vom Weihnachtsschmuck in deinem Dorf – egal ob vom Dorfplatz, vom Quartier oder einer ganz besonderen Ecke.
2. Schreib uns, warum genau dieses Dorf/Städtchen/Haus das Schönste ist.
3. Lade dein Bild über das Formular hoch:

Wir stellen die schönsten Einsendungen noch vor dem grossen Weihnachtsfest auf Blick.ch vor – und natürlich küren wir am Ende den zauberhaftesten Weihnachtsort. Also los: Schnapp dir dein Telefon, mach ein tolles Foto und zeig es uns, und mit etwas Glück sogar der ganzen Schweiz!

