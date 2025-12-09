Der Christbaum gehört zum Fest, doch jede Wahl hat ihren Preis für die Umwelt. Ob heimische Tanne, Nordmann oder Kunststoffbaum: Hinter jedem Modell steckt eine andere ökologische Geschichte. Durchblick schaut mit dem Experten genauer hin.

Sina Albisetti Host & Production Lead Video & Journalistin

Es duftet nach Zimt, die ersten Lichter hängen und irgendwo steht er schon: der Weihnachtsbaum. Doch welcher Baum ist wirklich nachhaltig? Eine heimische Fichte aus dem Wald, der beliebte Nordmann aus der Zucht, ein künstlicher Baum, der seit Jahren im Keller wartet? Oder sogar ein Baum im Topf?

In dieser Folge geht «Durchblick»-Host Sina Albisetti mit Nachhaltigkeitsexperte Nils Jungbluth der Frage auf den Grund, wie umweltfreundlich unser Christbaum wirklich ist. Welche Rolle spielen Transportwege, Pestizide, Dünger und wie gross ist der Unterschied zwischen einer heimischen Fichte und einem Plastikbaum aus China?

