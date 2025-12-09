Es duftet nach Zimt, die ersten Lichter hängen und irgendwo steht er schon: der Weihnachtsbaum. Doch welcher Baum ist wirklich nachhaltig? Eine heimische Fichte aus dem Wald, der beliebte Nordmann aus der Zucht, ein künstlicher Baum, der seit Jahren im Keller wartet? Oder sogar ein Baum im Topf?
In dieser Folge geht «Durchblick»-Host Sina Albisetti mit Nachhaltigkeitsexperte Nils Jungbluth der Frage auf den Grund, wie umweltfreundlich unser Christbaum wirklich ist. Welche Rolle spielen Transportwege, Pestizide, Dünger und wie gross ist der Unterschied zwischen einer heimischen Fichte und einem Plastikbaum aus China?
Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.
