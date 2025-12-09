DE
Die Krux mit dem Christbaum
Müssen wir mit schlechtem Gewissen Weihnachten feiern?

Der Christbaum gehört zum Fest, doch jede Wahl hat ihren Preis für die Umwelt. Ob heimische Tanne, Nordmann oder Kunststoffbaum: Hinter jedem Modell steckt eine andere ökologische Geschichte. Durchblick schaut mit dem Experten genauer hin.
Sina AlbisettiHost & Production Lead Video & Journalistin
Sina AlbisettiHost & Production Lead Video & Journalistin
Es duftet nach Zimt, die ersten Lichter hängen und irgendwo steht er schon: der Weihnachtsbaum. Doch welcher Baum ist wirklich nachhaltig? Eine heimische Fichte aus dem Wald, der beliebte Nordmann aus der Zucht, ein künstlicher Baum, der seit Jahren im Keller wartet? Oder sogar ein Baum im Topf?

In dieser Folge geht «Durchblick»-Host Sina Albisetti mit Nachhaltigkeitsexperte Nils Jungbluth der Frage auf den Grund, wie umweltfreundlich unser Christbaum wirklich ist. Welche Rolle spielen Transportwege, Pestizide, Dünger und wie gross ist der Unterschied zwischen einer heimischen Fichte und einem Plastikbaum aus China?

«Durchblick» wird unterstützt durch die Gebert Rüf Stiftung

Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

      Meistgelesen