Wird es 2025 eine weisse Weihnacht geben? Erste Experten lassen sich bereits zu einer eindeutigen Aussage hinreissen. Laut Meteorologe Roger Perret von Meteo News ist es für zuverlässige Vorhersagen noch zu früh, erste Trends zeigen jedoch in eine klare Richtung.

Darum gehts Weisse Weihnachten im Flachland ist selten, Experten skeptisch für 2025

Schnee möglich bei Temperaturen unter –5 Grad auf 1500 Metern

Nur 2024 und 2010 gab es verbreitet verschneites Fest in tieferen Lagen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Janine Enderli Redaktorin News

Verschneite Landschaften, gemütliche Atmosphäre und Schlittelspass auch im Flachland: Viele sehnen sich jedes Jahr nach einer weissen Weihnacht. Gerade im Flachland wirkt sie jedoch oft wie ein fernes Märchen. Laut Zahlen von Meteo News gab es seit 2010 nur 2010 und 2024 etwas verbreiteter ein verschneites Fest in tieferen Lagen.

Doch wie sieht es in diesem Jahr aus? Roger Perret, Meteorologe bei Meteo News erklärt im aktuellen Blog, wann man überhaupt von weissen Weihnachten spricht: «Von weissen Weihnachten sprechen wir dann, wenn entweder am 24., 25. oder 26. Dezember bei der jeweiligen offiziellen Schneemessung um 7 Uhr von Meteo Schweiz mindestens ein Zentimeter Schnee liegt.» Es reiche nicht aus, wenn der Schnee tagsüber kurz ansetzt, zum Zeitpunkt der Messung aber wieder verschwunden ist.

Experte aus Deutschland legt sich fest

Für Weihnachten 2025 haben sich erste Experten aus dem deutschsprachigen Raum schon festgelegt. Der Tenor: Grün statt weiss. «Das Wetter bleibt so. Wir haben aktuell die winterfeindlichste Wetterlage, die man sich vorstellen kann. Ein stabiles Hoch hängt über Mitteleuropa. Dazu kommt milde Luft aus Südwesteuropa zu uns», schätzt der Diplom-Meteorologe Dominik Jung gegenüber «Bild» die Lage für Deutschland ein.

Und in der Schweiz? Laut Roger Perret von Meteo News ist der Zeithorizont noch zu weit, zuverlässige Trends für weisse Weihnachten im Flachland anzugeben. Dennoch wagt er einen kurzen Blick auf die Wetterentwicklung.

Es gibt einen Funken Hoffnung

Die sogenannten Ensemble-Prognosen des europäischen Wettermodells ECMWF liefern erste Hinweise auf die Situation bis kurz vor Weihnachten. Sie berücksichtigen 50 unterschiedliche Szenarien (Members), die auf leicht variierenden Anfangsbedingungen basieren, und geben eine Vorstellung von der Wahrscheinlichkeit verschiedener Wetter-Entwicklungen.

Für Schnee in tiefen Lagen gilt als grobe Faustregel: Bei Temperaturen unter -5 Grad auf rund 1500 Metern ist Schnee auch im Flachland möglich. Bis zum 20. Dezember bleiben allerdings alle Szenarien über diesem Wert – erst kurz vor Weihnachten gibt es einige wenige «Members», die Schneefall in tieferen Lagen erlauben würden. Ob sich daraus tatsächlich eine weisse Decke bildet, ist noch völlig offen.

Die ersten Trends sind also laut Perret nicht besonders vielversprechend – doch ein Funken Hoffnung bleibt: «Letztes Jahr sah es lange Zeit schlecht aus, bis kurz vor Weihnachten doch noch Schnee fiel.»