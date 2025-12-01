Hat es früher tatsächlich häufiger an Weihnachten geschneit? Eine neue Wetterstatistik sagt: Nein. Einige Schweizer Städte haben heute sogar bessere Chancen auf Schnee an den Feiertagen als vor 50 Jahren.

Mattia Jutzeler Redaktor News

An den Feiertagen schwelgen die Menschen gerne in schönen Erinnerungen an vergangene Weihnachtsfeste. Für viele in der Schweiz ist Schnee dabei ein wichtiger Bestandteil dieser nostalgischen Festtage. Dieses selektive Erinnern an die vermeintlichen guten, alten Zeiten trägt zur allgemeinen Überzeugung bei, dass es früher viel häufiger weisse Weihnachten gab.

Eine neue Wetterstatistik stellt diese Annahme auf die Probe. Das Reiseportal Omio hat die historischen Wetterdaten von 20 verschiedenen Schweizer Städten ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen: Im Grossen und Ganzen liegt die Chance auf weisse Weihnachten in der Schweiz etwa bei 67 Prozent – und das schon seit 50 Jahren.

Bessere Chancen in Zürich und Schaffhausen

In den meisten der untersuchten Schweizer Städten ist die Wahrscheinlichkeit auf weisse Weihnachten seit 1975 fast gleich geblieben. In Luzern sind die Chancen auf Schnee an den Festtagen dabei am meisten geschrumpft. In Zürich und Schaffhausen sind weisse Weihnachten heute statistisch gesehen sogar realistischer als vor 50 Jahren.

Zermatt Top, Basel Flop

Von den 20 untersuchten Gemeinden haben dabei Zermatt, Chur, Davos und St. Moritz die grössten Chancen auf Schnee an den Festtagen. In den letzten 50 Jahren gab es dort jedes Jahr weisse Weihnachten. Die schlechtesten Aussichten hat die Stadt Basel. Dort schneit es laut der Statistik nur alle vier Jahre über die Feiertage.

Weisse Weihnachten 2025?

Und wie sieht es in diesem Jahr mit weissen Weihnachten aus? Ob es in einer Stadt an den Festtagen schneit, hängt unter anderen von ihrer geografischen Lage sowie den aktuellen Wetterbedingungen ab. Zuverlässige Wetteraussichten können Meteorologen erst wenige Tage vor dem Fest treffen.

Aktuelle Einschätzungen des europäischen Wetterzentrums (ECMWF) lassen allerdings nicht auf einen weissen Weihnachtsmorgen hoffen. Laut den Langzeitprognosen ist das Wetter in der Schweiz über die Festtage eher wärmer und trockener als üblich. Für genaue Wettervorhersagen ist es aber, wie gesagt, noch zu früh.