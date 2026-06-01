Kaum ein Thema sorgt unter Hundehaltern für so viele Diskussionen wie der richtige Schlafplatz. Gehört der Hund nachts ins Haus, ins Körbchen im Schlafzimmer – oder lieber in den Garten?

Wo soll der Hund schlafen – drinnen oder draussen?

Wo soll der Hund schlafen – drinnen oder draussen?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Hunde brauchen sicheren Schlafplatz, idealerweise im Haus, sagen Tierärzte

Extreme Temperaturen gefährden Hunde draussen, besonders Welpen und Kurzhaar-Rassen

Schlafplatz hängt ab von Alter, Grösse, Gesundheit und Wohnsituation

Blick Lifestyle

Gleich zu Anfang klar gesagt: Tierärzte haben dazu eine klare Meinung: Für die meisten Hunde ist ein geschützter Platz im Haus die sicherste Lösung.

Hunde brauchen Nähe und Sicherheit

Hunde stammen zwar ursprünglich vom Wolf ab, haben sich über Jahrtausende aber stark an den Menschen angepasst. Experten betonen, dass Hunde soziale Tiere sind, die enge emotionale Bindungen zu ihren Besitzern aufbauen. Genau deshalb spielt auch der Schlafplatz eine wichtige Rolle für ihr Wohlbefinden.

Wo ein Hund schläft, beeinflusst laut Tierärzten sein Sicherheitsgefühl, seinen Stresslevel und teilweise sogar sein Verhalten.

Draussen schlafen, kann gefährlich werden

Viele Halter denken, Hunde seien robust genug, um problemlos draussen zu schlafen. Doch genau davor warnen Fachleute. Vor allem extreme Temperaturen können schnell gefährlich werden.

Bei grosser Hitze drohen Dehydrierung, Kreislaufprobleme oder sogar ein Hitzschlag.

Bei Kälte steigt dagegen das Risiko für Unterkühlung, Gelenkprobleme und Atemwegserkrankungen. Besonders gefährdet sind Welpen, ältere Hunde sowie kleine oder kurzhaarige Rassen.

Tierärzte empfehlen ganz klar einen Schlafplatz im Haus

Aus veterinärmedizinischer Sicht gilt ein geschützter Platz im Haus deshalb als die sicherste Variante. Der Hund muss dabei nicht zwingend im selben Bett oder Schlafzimmer wie seine Besitzer schlafen. Entscheidend ist vielmehr, dass er vor Wetter, Feuchtigkeit und starken Temperaturschwankungen geschützt ist.

Gerade bei Familien mit Allergien kann ein eigener Schlafbereich sinnvoll sein.

Die ideale Lösung: drinnen und draussen kombinieren

Am besten ist laut Experten ein ausgewogener Ansatz: Hunde sollten tagsüber genügend Zeit draussen verbringen können – mit Bewegung, frischer Luft und Beschäftigung. Nachts oder bei schlechtem Wetter brauchen sie jedoch einen sicheren Rückzugsort im Haus.

Denn für Hunde zählt nicht nur der Ort selbst, sondern auch die Nähe zu ihren Menschen. Gemeinsame Zeit und soziale Bindung haben grossen Einfluss auf ihre psychische Gesundheit.

Darauf sollten Halter achten

Welcher Schlafplatz ideal ist, hängt auch vom einzelnen Hund ab. Wichtig sind unter anderem:

Alter des Hundes

Grösse und Felltyp

Gesundheitszustand

Wohnsituation

Temperaturen im Sommer und Winter

Tierärzte raten deshalb dazu, den Schlafplatz individuell an die Umstände anzupassen – mit genügend Ruhe, Wärme und Sicherheit.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.