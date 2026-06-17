Sommerliche Temperaturen sind nicht nur für Menschen anstrengend. Auch Katzen suchen an heissen Tagen kühlere Plätze, schlafen mehr und verzichten oft auf wilde Jagden. Mit einer selbstgemachten Katzen-Glacé kannst du deinem Büsi eine kleine Erfrischung bieten:

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Katzen-Glacé bietet Sommererfrischung, muss aber mit geeigneten Zutaten zubereitet werden

Zu grosse Portionen und direktes Servieren aus Tiefkühler vermeiden

Anzeichen für Hitze: Hecheln, Appetitlosigkeit, schnelle Atmung, Müdigkeit

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Normale Glacé aus dem Tiefkühler ist für Katzen tabu. Zucker, Schokolade, Süssstoffe oder viele Milchprodukte können zu Verdauungsproblemen führen und haben im Napf nichts verloren. Anders sieht es bei selbst gemachten Varianten aus. Werden geeignete Zutaten verwendet, spricht grundsätzlich nichts gegen einen gefrorenen Snack als gelegentliche Belohnung.

Wichtig ist, dass Katzen-Glacé nur eine Ergänzung bleibt. Frisches Wasser und eine ausgewogene Ernährung sind auch im Sommer das A und O.

Diese Zutaten eignen sich für Katzen-Glacé



Für die meisten Rezepte brauchst du nur wenige Zutaten:

Nassfutter

Katzenmilch

Laktosefreier Naturjoghurt

Thunfisch im eigenen Saft

Ungesalzene Fleischbrühe

Lieblingsleckerlis

Nicht geeignet sind dagegen Schokolade, Zucker, Süssstoffe, Gewürze oder stark gesalzene Lebensmittel.

1 Der Eiswürfel mit Überraschungseffekt

Viele Katzen lieben Herausforderungen – besonders dann, wenn am Ende eine Belohnung wartet.

Zutaten: Katzenleckerli, Wasser oder ungesalzene Fleischbrühe

Zubereitung: Lege jeweils ein Leckerli in die Mulden einer Eiswürfelform. Anschliessend mit Wasser oder Brühe auffüllen und einfrieren. Die Katze muss sich die Belohnung später langsam freischlecken.

2 Cremige Sommer-Glacé

Diese Variante eignet sich für Katzen, die Katzenmilch oder Joghurt mögen und gut vertragen:

Zutaten: Katzenmilch oder laktosefreier Naturjoghurt

Zubereitung: Die Flüssigkeit in kleine Förmchen füllen und einfrieren. Wer möchte, kann etwas Nassfutter untermischen und so für zusätzlichen Geschmack sorgen.

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3 Die Schleckmatten-Glacé

Eine gute Wahl für Katzen, die ihrem Lieblingsfutter treu bleiben wollen.

Zutaten: 1 Portion Nassfutter, etwas Wasser

Zubereitung: Das Nassfutter mit wenig Wasser zu einer cremigen Masse verrühren. Anschliessend auf einer Schleckmatte oder in Eiswürfelformen verteilen und einfrieren.

Der Vorteil: Die Katze beschäftigt sich länger mit dem Snack und schlingt weniger.

4 Die rollende Eis-Kugel

Diese Idee sorgt nicht nur für Abkühlung, sondern auch für Unterhaltung.

Zutaten: ein kleiner Ballon, Wasser oder ungesalzene Fleischbrühe

Zubereitung: Den Ballon mit Flüssigkeit füllen und ins Gefrierfach legen. Sobald alles durchgefroren ist, die Ballonhülle entfernen. Die entstandene Eiskugel in eine flache Schale legen.

Der Vorteil: Viele Katzen stupsen die Kugel neugierig an und beschäftigen sich eine ganze Weile damit.

5 Fisch-Glacé für Feinschmecker

Wenn dein Büsi Fisch liebt, dürfte dieses Rezept besonders gut ankommen.

Zutaten: 1 Portion Thunfisch im eigenen Saft, etwas Wasser

Zubereitung: Den Thunfisch mit wenig Wasser pürieren, bis eine cremige Masse entsteht. Danach portionsweise einfrieren und vor dem Servieren einige Minuten antauen lassen.

Drei Fehler, die Katzenhalter vermeiden sollten

Zu grosse Portionen: Katzen brauchen keine riesigen Mengen. Kleine Portionen reichen völlig aus, um für etwas Abkühlung zu sorgen.

Direkt aus dem Tiefkühler servieren: Eiskalte Snacks können unangenehm sein. Deshalb die Glacé vor dem Servieren einige Minuten stehen lassen.

Wasser vergessen: Auch die beste Katzen-Glacé ersetzt keinen Wassernapf. Stelle an heissen Tagen mehrere Trinkmöglichkeiten bereit und wechsle das Wasser regelmässig.

So erkennst du, dass deiner Katze die Hitze zusetzt

Folgende Anzeichen können darauf hindeuten, dass deinem Büsi die hohen Temperaturen zu schaffen machen:

ungewöhnliche Müdigkeit

Appetitlosigkeit

schnelle Atmung

Rückzug an kühle Orte

Hecheln

Zeigt deine Katze solche Symptome über längere Zeit oder wirkt sie apathisch, solltest du tierärztlichen Rat einholen.

Kein Wundermittel, aber eine willkommene Erfrischung

Eine Katzen-Glacé ist kein Wundermittel gegen Sommerhitze. Als kleine Erfrischung zwischendurch kommt sie bei vielen Stubentigern aber gut an. Das Beste daran: Die meisten Rezepte sind in wenigen Minuten vorbereitet und benötigen nur Zutaten, die viele Katzenhalter ohnehin zu Hause haben.