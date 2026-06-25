Darum gehts
- Tierärzte warnen: Heisser Asphalt gefährlich für Hundepfoten im Sommer
- 5-Sekunden-Regel hilft: Handrücken-Test zeigt sichere Temperaturen für Spaziergänge
- Asphalt kann bis zu 70°C erreichen, Risiko für Verbrennungen hoch
Wenn die Temperaturen steigen, wird der Spaziergang mit dem Hund schnell zur Gefahr. Was für Menschen noch angenehm wirkt, kann für Vierbeiner bereits lebensgefährlich sein. Tierärzte erinnern deshalb an eine einfache, aber wirksame Faustregel: die sogenannte 5-Sekunden-Regel.
Der einfache Test für heisse Tage
Die Regel ist schnell erklärt: Lege den Handrücken auf den Asphalt oder Beton. Kannst du die Fläche nicht mindestens fünf Sekunden lang problemlos halten, ist der Boden zu heiss für deinen Hund.
Der Grund: Oberflächen wie Asphalt heizen sich im Sommer extrem auf – oft deutlich stärker als die Lufttemperatur. Für Hundepfoten kann das zu schmerzhaften Verbrennungen führen.
Warum Hunde besonders gefährdet sind
Hunde können ihre Körpertemperatur nicht wie Menschen über Schweiss regulieren. Sie kühlen sich vor allem über Hecheln ab. Wird es draussen zu heiss, reicht dieser Mechanismus oft nicht mehr aus.
Besonders gefährlich wird es bei:
- Hoher Luftfeuchtigkeit
- Direkter Sonne
- Intensiver Bewegung
- Dunklem Asphalt oder Beton
Dann droht im schlimmsten Fall ein Hitzschlag – ein medizinischer Notfall, der innert kurzer Zeit lebensbedrohlich werden kann.
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Warnsignale: So erkennst du eine Überhitzung
Tierärzte raten, auf diese Symptome zu achten:
- Starkes Hecheln
- Starker Speichelfluss
- Teilnahmslosigkeit oder Schwäche
- Erbrechen
- Unsicherer Gang oder sogar Zusammenbruch
Wer solche Anzeichen bemerkt, sollte sofort handeln: Hund in den Schatten bringen, kühlen und umgehend eine Tierarztpraxis aufsuchen.
So schützt du deinen Hund richtig
Experten empfehlen im Sommer:
- Spaziergänge früh morgens oder spät abends
- Möglichst Schatten- und Graswege wählen
- Genügend Wasser mitnehmen
- Pausen im Schatten einlegen
- Bei Hitze auf intensives Training verzichten
Menschenverstand einsetzen, bitte!
Die 5-Sekunden-Regel ist kein Ersatz für gesunden Menschenverstand – aber ein einfacher Schnelltest, der im Sommer Leben retten kann. Wer kurz den Boden prüft, schützt seinen Hund vor schmerzhaften Verbrennungen und reduziert das Risiko eines Hitzschlags deutlich.
Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.