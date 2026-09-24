Eine Magendrehung kann für Hunde innerhalb kurzer Zeit lebensbedrohlich werden. Typische Warnzeichen sind ein aufgeblähter Bauch, erfolgloses Würgen und starke Unruhe. Was Hundehalter wissen müssen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Magendrehung bei Hunden ist ein lebensbedrohlicher Notfall, erfordert sofortige Behandlung

Besonders gefährdet: grosse, tiefbrüstige Rassen wie Doggen, Schäferhunde, Rottweiler

Symptome: aufgeblähter Bauch, Unruhe, erfolgloses Würgen, sofort Tierarzt kontaktieren

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Eine Magendrehung gehört zu den gefährlichsten Notfällen beim Hund. Sie kann plötzlich auftreten und sich innerhalb kurzer Zeit zu einem lebensbedrohlichen Zustand entwickeln. Besonders tückisch: Zu Beginn wirken die Beschwerden teilweise unspezifisch und können leicht mit einer Magenverstimmung verwechselt werden.

Wer die typischen Anzeichen kennt, kann im Ernstfall schneller reagieren.

Was passiert bei einer Magendrehung beim Hund?

Bei einer Magendrehung, medizinisch «Gastric Dilatation-Volvulus» (GDV), füllt sich der Magen zunächst häufig mit Gas und bläht sich auf. Anschliessend kann er sich um seine eigene Achse drehen. Dadurch werden der Eingang und der Ausgang des Magens teilweise oder vollständig verschlossen. Gas und Mageninhalt können nicht mehr normal entweichen. Gleichzeitig können Blutgefässe abgedrückt werden.

Die Folge: Die Durchblutung verschiedener Organe wird beeinträchtigt und der Kreislauf kann zusammenbrechen. Auch Herz, Milz und andere Organe können in Mitleidenschaft gezogen werden.

Eine Magendrehung lässt sich nicht zu Hause behandeln. Sie ist ein akuter tiermedizinischer Notfall.

Welche Hunde haben ein erhöhtes Risiko?

Grundsätzlich kann jeder Hund eine Magendrehung bekommen. Besonders häufig tritt sie jedoch bei grossen, tiefbrüstigen Hunderassen auf. Dazu gehören beispielsweise Deutsche Doggen, Deutsche Schäferhunde, Rottweiler, Weimaraner oder Irische Wolfshunde. Auch das Alter und eine familiäre beziehungsweise genetische Veranlagung können eine Rolle spielen. Als mögliche begünstigende Faktoren gelten ausserdem grosse Mahlzeiten, hastiges Fressen, Stress sowie starke körperliche Aktivität rund um die Fütterung.

Allerdings lässt sich eine Magendrehung nicht zuverlässig auf einen einzelnen Auslöser zurückführen. Auch ein Hund ohne bekannte Risikofaktoren kann betroffen sein.

Diese Symptome sprechen für eine Magendrehung

Besonders aufmerksam sollten Halter werden, wenn sich der Hund plötzlich auffällig verhält. Typisch ist starke Unruhe: Das Tier läuft beispielsweise rastlos umher, legt sich hin und steht kurz darauf wieder auf oder findet keine angenehme Position.

Weitere mögliche Warnzeichen sind:

Erfolgloses Würgen, ohne dass Erbrochenes kommt.

Stark aufgeblähter oder gespannter Bauch

Starkes Speicheln

Unruhe und erkennbare Schmerzen

Schnelle oder flache Atmung

Blasse Schleimhäute im Maul

Schwäche und Kreislaufprobleme

Im weiteren Verlauf Teilnahmslosigkeit oder Zusammenbruch

Nicht jedes Tier zeigt alle Symptome. Gerade deshalb sollte eine Kombination aus plötzlicher Unruhe, erfolglosem Würgen und einem aufgeblähten Bauch ernst genommen werden.

Was tun bei Verdacht auf eine Magendrehung?

Nicht abwarten. Bei einem entsprechenden Verdacht sollte der Hund sofort tierärztlich untersucht werden. Am besten solltest du direkt eine Tierklinik oder eine Tierarztpraxis mit Notfalldienst kontaktieren und die Situation ankündigen.

Eine Behandlung zu Hause ist nicht möglich. In der Klinik muss zunächst festgestellt werden, ob tatsächlich eine Magendrehung vorliegt. Je nach Zustand des Hundes wird der aufgeblähte Magen entlastet und anschliessend operativ wieder in die richtige Position gebracht. Häufig wird der Magen zusätzlich an der Bauchwand fixiert, damit er sich nicht erneut drehen kann.

Da sich der Zustand eines betroffenen Hundes schnell verschlechtern kann, sollte bei Verdacht keine Zeit mit Hausmitteln oder Beobachten verloren werden.

Wie stehen die Überlebenschancen?

Die Prognose hängt stark davon ab, wie früh die Magendrehung erkannt und behandelt wird und ob bereits schwere Organschäden oder Kreislaufprobleme eingetreten sind. Trotz moderner intensivmedizinischer Behandlung und Operation bleibt die Erkrankung ernst. Je schneller der Hund in einer geeigneten Tierklinik behandelt wird, desto besser sind grundsätzlich die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Behandlung.

Für Hundehalter bedeutet das vor allem eines: Bei plötzlich stark aufgeblähtem Bauch, erfolglosem Würgen und ausgeprägter Unruhe lieber einmal zu früh in die Tierklinik fahren als einmal zu spät.