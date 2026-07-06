Wer seinen Hund krault, kriegt oft eine Pfote auf den Arm gelegt. Will der Vierbeiner damit sagen: «Hör auf»? Im Gegenteil!

Was dir dein Hund beim Kuscheln wirklich sagen will

Was dir dein Hund beim Kuscheln wirklich sagen will

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Hunde legen Pfoten auf Besitzer während Streicheln als Zeichen von Zuneigung

Tiktok-Video erklärt: Geste zeigt Liebe und Vertrauen des Hundes

Pfotenreiben ist angeboren, beginnt im Welpenalter zur Kommunikation

Blick Newsdesk

Warum legen manche Hunde ihre Pfoten auf ihre Besitzer, wenn sie gestreichelt werden? So viel vorweg: Es hat nichts damit zu tun, dass sie wollen, dass man aufhört.

Da Hunde und Menschen nicht dieselbe Sprache sprechen, basiert die gemeinsame Kommunikation hauptsächlich auf Körpersprache und Tonfall. Das bedeutet jedoch nicht, dass wir immer richtig verstehen, was der Hund uns mitteilen möchte.

Selbst diejenigen, die das Verhalten von Hunden gut kennen, sind von bestimmten Gesten überrascht. Einige Verhaltensweisen, wie Schwanzwedeln oder Ohrenbewegungen, sind wohlbekannt. Andere können auf Emotionen, Bedürfnisse oder sogar gesundheitliche Probleme hinweisen.

Plötzlich hebt er seine Pfote

Auf dem Tiktok-Profil @smuckersthepitbull teilt die Besitzerin eines Pitbulls nicht nur niedliche Videos, sondern erklärt auch die Bedeutung bestimmter Verhaltensweisen. In einem der Videos ist zu sehen, wie die Besitzerin den Hund unter dem Kinn streichelt. Während der Hund die Streicheleinheiten geniesst, hebt er eine Pfote und legt sie sanft auf die Hand der Besitzerin.

«Wusstest du, dass ein Hund, wenn er seine Pfote auf dich legt, während du ihn streichelst, dich im Gegenzug streichelt?», sagt sie. «Wenn er seine Pfote auf deine Hand legt, zeigt er damit, dass er dich liebt und dir vertraut.»

Das bedeutet der Pfoten-Move

Laut dem Fachportal «PetMD» ist das sogenannte Pfotenreiben angeboren und beginnt bereits im Welpenalter. Welpen berühren ihre Mutter mit ihren Pfoten, um an Milch zu gelangen.

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Mit zunehmendem Alter erkennen Hunde, dass dies eine effektive Art der Kommunikation mit Menschen ist. Wenn sie Futter, einen Spaziergang oder etwas erreichen wollen, benutzen sie oft ihre Pfote, um die Aufmerksamkeit ihres Besitzers zu erregen.

In vielen Fällen ist die Antwort jedoch viel einfacher: Der Hund legt seine Pfote auf dich, um Zuneigung zu zeigen. Genau wie Menschen ihre Liebsten berühren, drücken Hunde auf diese Weise Liebe, Vertrauen und Nähe aus, insbesondere wenn sie es geniessen, gestreichelt zu werden.

Dieser Artikel ist zuerst auf «blic.rs» erschienen. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.