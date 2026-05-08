Viele mit Hunden kennen es: Der Vierbeiner legt sich im Schlaf eng an den Körper oder lehnt sich direkt an seinen Menschen. Was wie eine süsse Gewohnheit wirkt, ist in Wahrheit ein starkes Zeichen von Vertrauen, Sicherheit – und tiefer Bindung.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Hunde suchen im Schlaf Nähe aus Instinkt und Sicherheitsbedürfnis

Oxytocin stärkt Bindung zwischen Mensch und Hund, senkt Stress

Nicht jeder Hund zeigt Nähe gleich – Individualität respektieren

Blick Lifestyle

Wer mit einem Hund zusammenlebt, kennt diese Momente: Kaum wird es ruhig, sucht der Hund die Nähe seines Besitzers und kuschelt sich an ihn. Dieses Verhalten wirkt oft einfach nur niedlich – hat aber eine klare emotionale Bedeutung.

Nähe im Schlaf ist kein Zufall

Denn Schlaf ist für Tiere eine Phase der Verletzlichkeit. In diesem Zustand suchen Hunde instinktiv Schutz und Sicherheit. Und genau die finden sie beim Menschen.

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Instinkt aus der Wolfszeit

Das Verhalten hat tiefe biologische Wurzeln. Hunde stammen von Wölfen ab, die im Rudel schliefen, um sich gegenseitig zu wärmen und zu schützen. Dieses alte Instinktprogramm ist bis heute erhalten geblieben. Der Körperkontakt zum Menschen signalisiert dem Hund: Ich bin nicht allein, ich bin sicher. Gleichzeitig stärkt diese Nähe auch die Bindung zwischen Mensch und Tier – auf beiden Seiten.

Oxytocin: Das Bindungshormon wirkt mit

Fachleute erklären, dass körperliche Nähe zwischen Hund und Mensch die Ausschüttung von Oxytocin fördert. Dieses Hormon ist auch als «Kuschelhormon» bekannt und spielt eine wichtige Rolle bei Vertrauen und emotionaler Bindung. Die Folge: Sowohl Hund als auch Mensch empfinden weniger Stress und mehr Ruhe. Die Beziehung wird enger, stabiler und oft auch harmonischer.

Ein Zeichen von Vertrauen – aber kein Muss

Wenn sich ein Hund im Schlaf an seinen Besitzer lehnt, ist das in der Regel ein starkes Vertrauenssignal. Der Hund fühlt sich sicher und geschützt. Wichtig ist jedoch: Nicht jeder Hund verhält sich gleich. Manche Tiere sind unabhängiger, haben ein höheres Wärmebedürfnis oder bevorzugen einfach mehr Abstand. Das bedeutet nicht, dass sie weniger Bindung empfinden – sondern nur, dass sie ihre Nähe anders zeigen.

Zwang ist fehl am Platz

Experten raten davon ab, Nähe zu erzwingen. Jeder Hund hat eigene Bedürfnisse, und diese sollten respektiert werden. Ein gemütlicher Schlafplatz, eine ruhige Umgebung und eine stabile Routine helfen dem Tier oft mehr als erzwungene Kuscheleinheiten.

So stärkst du die Bindung zu deinem Hund

Eine enge Beziehung entsteht nicht nur im Schlaf. Entscheidend sind gemeinsame Momente im Alltag: Spaziergänge, Spielen, klare Rituale und liebevolle Konsequenz. Je mehr Vertrauen im Alltag aufgebaut wird, desto eher sucht der Hund auch freiwillig körperliche Nähe – ganz ohne Druck.

Kleine Geste, grosse Bedeutung

Wenn dein Hund sich nachts oder im Schlaf an dich lehnt, ist das mehr als nur Gewohnheit. Es ist ein stilles Zeichen von Vertrauen und Sicherheit. Und vielleicht genau deshalb so besonders: Weil dein Hund in diesem Moment sagt, ohne Worte – bei dir fühle ich mich zu Hause.



Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.