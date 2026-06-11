Wenn Hunde älter werden, ändern sich ihre Bedürfnisse. Mit der richtigen Ernährung, ausreichend Bewegung und regelmässigen Gesundheitschecks kannst du viel dazu beitragen, dass dein Vierbeiner auch im Seniorenalter glücklich und fit bleibt.

Wird dein Hund älter? Mit diesen 5 Tipps bleibt er länger gesund und glücklich

Wird dein Hund älter? Mit diesen 5 Tipps bleibt er länger gesund und glücklich

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ältere Hunde benötigen angepasste Ernährung, Bewegung und Pflege für Gesundheit

Seniorfutter reduziert Übergewicht, Muskelabbau und altersbedingte Probleme

Halbjährliche Tierarztbesuche helfen Krankheiten früh zu erkennen und behandeln

Blick Lifestyle

Die graue Schnauze wird etwas heller, die Spaziergänge etwas langsamer und die Ruhephasen etwas länger. Wenn Hunde älter werden, verändern sich ihre Bedürfnisse. Mit der richtigen Pflege und Aufmerksamkeit lässt sich jedoch viel dazu beitragen, dass Vierbeiner auch im Seniorenalter gesund, aktiv und zufrieden bleiben.

1 Das Futter anpassen

Tierärzte empfehlen, die Ernährung regelmässig zu überprüfen und bei Bedarf auf spezielles Seniorfutter umzustellen. So lassen sich Übergewicht, Muskelabbau und andere altersbedingte Probleme besser vermeiden.

2 Bewegung bleibt wichtig

Auch ältere Hunde brauchen regelmässige Bewegung. Lange Wanderungen oder wilde Spiele sind zwar nicht mehr für jeden Senior geeignet, auf tägliche Spaziergänge sollte aber nicht verzichtet werden.

Wichtig ist, das Tempo an die körperlichen Möglichkeiten des Hundes anzupassen. Kurze, regelmässige Runden fördern die Beweglichkeit und helfen, Gelenke und Muskeln fit zu halten.

Auch Denkspiele oder Suchaufgaben können ältere Hunde geistig fordern und beschäftigen.

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3 Für Komfort sorgen

Mit dem Alter wächst das Bedürfnis nach Ruhe. Ein weicher, gut gepolsterter Schlafplatz kann dabei einen grossen Unterschied machen.

Der Liegeplatz sollte warm, trocken und vor Zugluft geschützt sein. Besonders bei Hunden mit Gelenkproblemen oder Arthrose hilft ein bequemes Bett, Schmerzen zu reduzieren und die Erholung zu fördern.

4 Regelmässig zum Tierarzt

Viele Krankheiten entwickeln sich bei älteren Hunden schleichend und bleiben zunächst unbemerkt.

Deshalb empfehlen Experten, Seniorenhunde mindestens einmal jährlich, besser sogar halbjährlich untersuchen zu lassen. So können Probleme mit Herz, Nieren, Gelenken oder Zähnen frühzeitig erkannt und behandelt werden.

5 Fell, Krallen und Zähne nicht vergessen

Ältere Hunde benötigen oft mehr Unterstützung bei der Körperpflege. Regelmässiges Bürsten entfernt lose Haare und verhindert Verfilzungen.

Ebenso wichtig sind gepflegte Krallen, saubere Ohren und eine gute Zahnhygiene. Zahnprobleme gehören zu den häufigsten Gesundheitsproblemen bei älteren Hunden und können sich auf den gesamten Organismus auswirken.

Liebe und Aufmerksamkeit zählen besonders

Neben Futter, Bewegung und Gesundheitsvorsorge brauchen ältere Hunde vor allem eines: Zeit mit ihren Menschen.

Gemeinsame Spaziergänge, Streicheleinheiten und feste Routinen geben Sicherheit und stärken die Bindung. Gerade im Alter profitieren Hunde von einem ruhigen Alltag und viel Zuwendung.

Wer auf die veränderten Bedürfnisse seines Vierbeiners eingeht, kann dazu beitragen, dass die gemeinsamen Jahre nicht nur länger, sondern vor allem schöner werden.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.