Ob Küche, Balkon oder Garten: Ameisen tauchen oft plötzlich auf. Mit diesen Hausmitteln kannst du sie schnell und ohne Gift wieder vertreiben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ameisen im Haus sind schwer loszuwerden

Ameisen meiden Kreide und Kräuter wie Lavendel

Elektrische Geräte können durch Ameisen beschädigt werden War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Vanessa Büchel Redaktorin Lifestyle

Ameisen als Untermieter hat niemand gerne. Haben sich die kleinen Insekten aber erst einmal eingenistet, sind sie nur schwer wieder loszuwerden. Doch woher kommen die Krabbeltiere überhaupt, und was hilft gegen eine Invasion?

Wie Ameisen ins Haus kommen

Die Nester von Ameisen verstecken sich im Garten beispielsweise unter Steinen, Platten oder in Rissen in der Wand. Weil die kleinen Tierchen ständig auf der Suche nach Nahrung sind, schlüpfen sie unter Türen, durch Fenster oder Wandlücken. So gelangen sie in Häuser oder Wohnungen, wobei ihnen ihr Stamm aufgrund Duftstoffmarkierungen folgt und so ganze Ameisenstrassen entstehen können.

1:24 Die Lösung ist so simpel: So wirst du zu Hause Ameisen los

Für den Menschen sind Ameisen ungefährlich

Obwohl sie kleine Plagegeister sind, können sie dem Menschen nicht viel anhaben. Ein Ameisenbiss oder -stich kann zwar Rötungen und ein unangenehmes Jucken auslösen, ist aber völlig ungefährlich. Ausser es handelt sich beim Gebissenen um einen Allergiker.

Schädlich sind sie aber für unsere Lebensmittel. Haben Ameisen ihren Weg erst einmal in unsere Vorratskammer gefunden, ernähren sie sich dort von zucker- und eiweisshaltigen Produkten, wobei sie Schädlinge und Keime übertragen können. Die betroffenen Lebensmittel sollten dann umgehend entsorgt werden.

Betroffen sein können aber auch elektrische Geräte. Klettern Ameisen beispielsweise in den Fernseher, nagen sie dort an Kabeln. Dies kann sogar dazu führen, dass ein Kabelbrand ausgelöst wird.

Was man gegen Ameisen vorbeugend unternehmen kann

Wenn man es gar nicht erst so weit kommen lassen will, dass sich eine Ameisenkolonie daheim einnistet, gibt es folgende Möglichkeiten, diesem Problem vorzubeugen.

Lagert eure Lebensmittel trocken, sauber und dicht verschlossen. So werden Ameisen gar nicht erst angezogen. Verwendet hierfür Gummidichtungen in den Deckeln oder Klippverschlüsse. Achtung: Auch Tiernahrung zieht Ameisen an. Achten Sie daher darauf, dass der Napf Ihres Haustiers immer gut gereinigt ist.

So werden Ameisen gar nicht erst angezogen. Verwendet hierfür Gummidichtungen in den Deckeln oder Klippverschlüsse. Achtung: Auch zieht Ameisen an. Achten Sie daher darauf, dass der Napf Ihres Haustiers immer gut gereinigt ist. Sorgt dafür, dass alle möglichen Zugänge für Ameisen gut abgedichtet werden. Undichte Türen und Fenster oder Mauerritzen könne mit Lehm, Silikon oder Leim versperrt werden. Sucht effektiv nach undichten Stellen!

könne mit Lehm, Silikon oder Leim versperrt werden. Sucht effektiv nach undichten Stellen! Habt ihr im Garten ein Nest entdeckt, aus welchem sich die Ameisen auf das Haus zubewegen, könnt ihr diese Strasse auch einfach umlenken. Hier kann Kreide helfen. Die Plagegeister hassen Kreide und meiden diese. Malt dafür einen dicken Strich auf den Boden, was zu einer unüberwindbaren Barriere für Ameisen wird. Denkt daran, den Strich aufzufrischen.

Hier kann helfen. Die Plagegeister hassen Kreide und meiden diese. Malt dafür einen dicken Strich auf den Boden, was zu einer unüberwindbaren Barriere für Ameisen wird. Denkt daran, den Strich aufzufrischen. Auch Kräuter mögen Ameisen nicht. Legt also Thymian, Wacholderblätter, Lavendelöl oder -blüten auf der Ameisenstrasse aus. So werden die kleinen Krabbeltiere auf Dauer vertrieben, denn der intensive Geruch stört ihren Orientierungssinn. Auf ihrem Weg zur Nahrung legen Ameisen eine Duftspur aus, wird diese gestört, lassen sie davon ab.

Hausmittel gegen einen Befall von Ameisen

Ist es bereits so weit und die Tiere haben ihren Weg ins traute Heim gefunden, gibt es einfache Hausmittel, die helfen, sie wieder loszuwerden.

Essig: Den Geruch von Essig finden Ameisen unausstehlich. Darum kann eine Schale mit Essig vor die Tür oder das Fenster gestellt werden. Alternativ kann Essig auch in eine Sprayflasche gefüllt und auf die Ameisenstrasse gesprüht werden.

Den Geruch von Essig finden Ameisen unausstehlich. Darum kann eine Schale mit Essig vor die Tür oder das Fenster gestellt werden. Alternativ kann Essig auch in eine Sprayflasche gefüllt und auf die Ameisenstrasse gesprüht werden. Zitrone: Auch den Geruch von saurer Zitrone mögen Ameisen nicht. Hier setzt man am besten auf die Schale der Frucht. Diese einfach in ein Schälchen geben und vor die Wohnung oder das Haus stellen. Oder reibt den Weg der Ameisen mit der Schale ein.

Auch den Geruch von saurer Zitrone mögen Ameisen nicht. Hier setzt man am besten auf die Schale der Frucht. Diese einfach in ein Schälchen geben und vor die Wohnung oder das Haus stellen. Oder reibt den Weg der Ameisen mit der Schale ein. Zimt: Ebenso meiden Ameisen den intensiven Geschmack von Zimt. Verteilt deshalb geriebenen Zimt auf der Ameisenstrasse – und weg sind die Tierchen!

Ebenso meiden Ameisen den intensiven Geschmack von Zimt. Verteilt deshalb geriebenen Zimt auf der Ameisenstrasse – und weg sind die Tierchen! Kräuter: Das Gleiche gilt, wie bereits oben erwähnt, für Kräuter. Sie duften stark – zu stark für Ameisen. Lavendel, Salbei, Minze oder Thymian eignen sich besonders gut. Verteilt die getrockneten Blätter auf dem Weg der Ameisen oder vor dessen Eindringlöcher.

Das Gleiche gilt, wie bereits oben erwähnt, für Kräuter. Sie duften stark – zu stark für Ameisen. Lavendel, Salbei, Minze oder Thymian eignen sich besonders gut. Verteilt die getrockneten Blätter auf dem Weg der Ameisen oder vor dessen Eindringlöcher. Vaseline: Fett in Form von Vaseline macht eine unüberwindbare Barriere für die Krabbeltiere. Macht eine dicke Schicht davon vor die Wohnung oder das Haus und die Schädlinge werden verschwinden.

Tödliche Fallen

Es gibt Mittel, die besonders effektiv sind, aber einen qualvollen Tod für die Ameisen bedeuten. Von diesen Produkten ist daher abzuraten. Dazu zählen beispielsweise Backpulver, Kaffeesatz oder Maismehl. Alle drei von diesen Hausmitteln sorgen dafür, dass der Magen der Tierchen aufquillt, bis die Insekten platzen. Babypuder ist ein weiteres Produkt, das zum leidvollen Tod der Ameisen führt. Dabei verstopft es die Atemwege und Fühler. Lasst lieber die Finger davon und greift auf andere Mittel zurück!

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