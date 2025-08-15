Lebensmittelmotten im Vorratsschrank sind ein echtes Problem, das gerade in den warmen Monaten auftritt. Die Insekten sind allerdings kein Zeichen mangelnder Hygiene. Viel mehr gelangen sie über Vorräte und offene Fenster in die Küche.

Oft werden Lebensmittelmotten erst bemerkt, wenn sie bereits Schaden verursacht haben. Die kleinen Insekten können Verunreinigungen durch Kot und andere Rückstände zur Folge haben. Zudem können sie Milben, Pilze und andere Krankheitserreger einschleppen. Mehlmotten verderben zudem Lebensmittel und beschädigen Textilien, Kartons und andere Gegenstände im Haushalt. Darum gilt es, zügig gegen die Schädlinge vorzugehen.

Tipps gegen Lebensmittelmotten

Bevor mit der eigentlichen Bekämpfung begonnen wird, müssen die befallenen Lebensmittel entsorgt werden. Allerdings nicht im Abfalleimer im Haus, sondern luftdicht verpackt in einer Mülltonne ausserhalb der Wohnung. Übrige Vorräte werden anschliessend in fest verschliessbaren Behältnissen verstaut.

Da die kleinen Tierchen oft durch eingekaufte Produkte ins Haus gelangen, sollten die Einkäufe sorgfältig kontrolliert werden. Auch die Vorräte müssen im Anschluss regelmässig kontrolliert werden. Verunreinigungen wie Krümel oder ähnliches gilt es zu entfernen – andernfalls locken die Rückstände Fliegen und andere unerwünschte Schädlinge an. Betroffene Stellen sollten sorgfältig abgetrocknet werden, da Feuchtigkeit die Entwicklung von Larven begünstigt.

Wirksame Mittel gegen Lebensmittelmotten

Pheromonfalle: Lebensmittelmotten lassen sich mit einer Pheromonfalle bekämpfen. Die kleinen Pappstreifen werden im Bereich der Nester platziert und locken die Tierchen mit einem Sexuallockstoff an. Tappen diese erst einmal in die Falle, können sie sich nicht mehr von selbst befreien und können entsorgt werden. Drogerien und Fachgeschäfte bieten weitere Mottenfallen, mit denen sich ein Befall effektiv eindämmen lässt.

Alternativ lassen sich Lebensmittelmotten mit Schlupfwespen beseitigen. Dabei handelt es sich um kleine Tierchen, welche die Lebensmittelmotten verzehren und anschliessend von alleine wieder verschwinden. Sie sind in jeder grösseren Drogerie und im Baumarkt erhältlich.

Auch Duftstoffe wie Lavendel oder Sandelholz können Lebensmittelmotten fernhalten. Die ätherischen Öle gibt es in jedem Drogeriemarkt. Sie werden auf Fensterbänken und im Vorratsschrank platziert. Fliegennetze an Fenstern und Terrassentüren verhindern von vornherein, dass Motten und andere Insekten ins Haus gelangen. Chemische Mittel: Bei einem Befall kann ausserdem auf verschiedene chemische Mittel zurückgegriffen werden. Beim Einsatz künstlicher Produkte muss sichergestellt werden, dass diese unschädlich für die Anwohner und die Natur sind. Die bekannten Hersteller haben inzwischen auch nachhaltige Insektenmittel im Sortiment.

Die meisten Mittel enthalten Wirkstoffe, welche die Tiere töten. Diese müssen dann nur noch aufgekehrt und entsorgt werden. Um einen erneuten Befall zu vermeiden, sollten verschiedene Vorbeugungsmassnahmen ergriffen werden.

Lebensmittelmotten vorbeugen

Mit den genannten Tipps verschwinden Lebensmittelmotten aus dem Vorratsschrank. Um das Problem langfristig zu beseitigen, muss jedoch die Ursache bekämpft werden. Küche und Speisekammer müssen dafür desinfiziert und sorgfältig gereinigt werden. Hierbei gilt es, auch die kleinen Ritzen und Ecken nicht zu vergessen, da sich die Larven gerne in dunklen Winkeln verstecken. Betroffene Flächen werden im Anschluss mit Essig oder anderen Hausmitteln gereinigt.

Mit diesen Tipps werden Lebensmittelmotten wirksam beseitigt. Sollte der Befall trotz allem nicht zu bremsen sein, muss ein Kammerjäger konsultiert werden.

