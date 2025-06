Haushalttipps gegen Ungeziefer Was hilft gegen eklige Maden in der Mülltonne?

Du schaust in eine Mülltonne, in der sich Hunderte von weissen Maden tummeln. Dieser Anblick hat schon für so manchen rebellierenden Magen gesorgt. Doch es gibt einige Mittel gegen Maden, die wahre Wunder wirken.

Publiziert: 10:45 Uhr | Aktualisiert: vor 30 Minuten