Alle Jahre wieder kramen wir aus der untersten Schublade unsere Weihnachtspullover. Am 19. Dezember ist wieder «Tag der Ugly Christmas Sweater». Doch welcher Pulli ist der Schönste?

Darum gehts National Ugly Christmas Sweater Day ist am 19. Dezember 2025

Weihnachtspullover gibt es in bunten, klassischen oder luxuriösen Designs

Viele Luxushäuser bieten elegante Modelle mit Sternen oder traditionellen Mustern

Vanessa Büchel Redaktorin Lifestyle

In Grossbritannien und den USA sind sie schon lange Trend, doch auch bei uns werden sie immer beliebter: die Weihnachtspullover. Und am 19. Dezember 2025 ist der Tag der hässlichen Weihnachtspullover. Den gibt es wirklich: National Ugly Christmas Sweater Day. Während die einen kopfschüttelnd den Trend verweigern, können es die anderen kaum abwarten, ihr Exemplar pünktlich zur Weihnachtszeit aus dem Schrank zu holen.

Für jeden Weihnachtsfan gibt es ein passendes Modell. Ganz klassisch aus Wolle, nur mit ein paar dezenten Schneeflöckchen, auffällig bunt und mit riesigem Rentier oder mit Weihnachtsmann bestickt, am liebsten noch leuchtend und blinkend – den Varianten sind kaum Grenzen gesetzt.

Übrigens: Weihnachtspullis sind eine Investition fürs Leben. Denn nächstes Jahr haben sowieso alle vergessen, was wir dieses Weihnachten so angezogen haben.

Schicke Designer-Weihnachtspullis

Es gibt sie durchaus: Die eleganten, luxuriösen Pullover-Modelle, die am Weihnachtsabend getragen werden können. Zur schicken Anzughose, zum glänzenden Rock oder einfach zur Trainerhose kombiniert – die Blicke ziehen sie immer auf sich.

Viele Luxushäuser bieten weihnachtlich kreierte Modelle an. Die sind aber nicht immer in grellen Farben gehalten und mit Rudolf oder Tannenbäumen plakatiert. Das muss auch nicht sein. Sterne, Rot oder traditionelle Muster tun ihren Job zu Weihnachten ebenfalls.

Je schlichter die Pullis sind, desto einfacher lassen sie sich kombinieren. Aber manchmal gilt auf Jahresende hin: Einfach mal machen! Wild durcheinander gewürfelte Outfits dürfen darum natürlich auch sein. Und etwas Glitzer schadet auch nie. Wie die luxuriösen Christmas Sweater am Ende gestylt werden, bleibt jedem selbst überlassen.