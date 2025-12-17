DE
Erste Modelle sind da
Besteht noch ein Hoffnungsschimmer auf weisse Weihnachten?

Erste Experten wagen bereits Prognosen zu Schnee-Aussichten über die Feiertage. Die Meteorologen erklären zudem, welche grobe Faustregel für Schnee in tiefen Lagen gilt.
Publiziert: 13:26 Uhr
Darum gehts

  • Weisse Weihnachten im Flachland ist selten, Experten skeptisch für 2025
  • Schnee möglich bei Temperaturen unter –5 Grad auf 1500 Metern
  • Nur 2024 und 2010 gab es verbreitet verschneites Fest in tieferen Lagen
Janine EnderliRedaktorin News

Verschneite Landschaften, gemütliche Atmosphäre und Schlittelspass auch im Flachland: Viele sehnen sich jedes Jahr nach einer weissen Weihnacht. Gerade im Flachland wirkt sie jedoch oft wie ein fernes Märchen. Laut Zahlen von Meteo News gab es seit 2010 nur 2010 und 2024 etwas verbreiteter ein verschneites Fest in tieferen Lagen. 

Doch wie sieht es in diesem Jahr aus? Roger Perret, Meteorologe bei Meteo News erklärt im aktuellen Blog, wann man überhaupt von weissen Weihnachten spricht: «Von weissen Weihnachten sprechen wir dann, wenn entweder am 24., 25. oder 26. Dezember bei der jeweiligen offiziellen Schneemessung um 7 Uhr von Meteo Schweiz mindestens ein Zentimeter Schnee liegt.» Es reiche nicht aus, wenn der Schnee tagsüber kurz ansetzt, zum Zeitpunkt der Messung aber wieder verschwunden ist. 

Eine Auswahl an Orten und die Anzahl weisser Weihnachten von 2001 bis 2024.

Experte aus Deutschland legt sich fest

Für Weihnachten 2025 haben sich erste Experten aus dem deutschsprachigen Raum schon festgelegt. Der Tenor: Grün statt weiss. «Das Wetter bleibt so. Wir haben aktuell die winterfeindlichste Wetterlage, die man sich vorstellen kann. Ein stabiles Hoch hängt über Mitteleuropa. Dazu kommt milde Luft aus Südwesteuropa zu uns», schätzt der Diplom-Meteorologe Dominik Jung gegenüber «Bild» die Lage für Deutschland ein. 

Und in der Schweiz? Laut Roger Perret von Meteo News ist der Zeithorizont noch zu weit, zuverlässige Trends für weisse Weihnachten im Flachland anzugeben. Dennoch wagt er einen kurzen Blick auf die Wetterentwicklung.

Es gibt einen Funken Hoffnung

Die sogenannten Ensemble-Prognosen des europäischen Wettermodells ECMWF liefern erste Hinweise auf die Situation bis kurz vor Weihnachten. Sie berücksichtigen 50 unterschiedliche Szenarien (Members), die auf leicht variierenden Anfangsbedingungen basieren, und geben eine Vorstellung von der Wahrscheinlichkeit verschiedener Wetter-Entwicklungen. 

Für Schnee in tiefen Lagen gilt als grobe Faustregel: Bei Temperaturen unter -5 Grad auf rund 1500 Metern ist Schnee auch im Flachland möglich. Bis zum 20. Dezember bleiben allerdings alle Szenarien über diesem Wert – erst kurz vor Weihnachten gibt es einige wenige «Members», die Schneefall in tieferen Lagen erlauben würden. Ob sich daraus tatsächlich eine weisse Decke bildet, ist noch völlig offen.

Die Ensemble-Prognosen für den Raum Zürich: Einige der 50 Szenarien zeigen kurz vor und an Weihnachten Temperaturen um –5 Grad auf 850 Hektopascal oder darunter.

Die ersten Trends sind also laut Perret nicht besonders vielversprechend – doch ein Funken Hoffnung bleibt: «Letztes Jahr sah es lange Zeit schlecht aus, bis kurz vor Weihnachten doch noch Schnee fiel.» 

Schneeprognose für den 24. Dezember: Momentan sind vor allem die Bergregionen stark eingefärbt.
