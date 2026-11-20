Von Jeans können wir nie genug haben – und diese Saison erst recht nicht. Denn jetzt tragen wir Denim von Kopf bis Fuss: unangestrengt und am liebsten im perfekt abgestimmten Doppelpack.

Darum gehts All-over-Denim feiert ein Comeback und kombiniert Jeans, Jacken, Hemden oder Zweiteiler neu

Ton-in-Ton-Waschungen wirken modern, unterschiedliche Blautöne setzen gezielt Kontraste im Look

Accessoires wie Slingbacks, Ledergürtel, Taschen und Goldschmuck lassen Denim-Looks gezielt wirken

Vanessa Knecht

Jeans? Lieben wir. Jeansjacken? Hängen ohnehin im Schrank. Jetzt kommt beides zusammen: Der All-over-Denim-Look feiert sein grosses Fashion-Comeback. Was früher an kanadische Holzfäller oder den legendären Auftritt von Britney Spears und Justin Timberlake bei den American Music Awards 2001 erinnerte, zählt heute zu den stilsicheren Modeformeln. Denim im Komplettlook wirkt längst nicht mehr wie ein modischer Fauxpas, sondern wie ein bewusstes Fashion-Statement.

Das Geheimnis liegt weniger im einzelnen Teil als im Zusammenspiel. Jeans und Jeansjacke, Denim-Hemd und passende Hose oder gleich ein Zweiteiler: Erlaubt ist, was gefällt. Besonders modern wirkt das Outfit mit Ton-in-Ton-Waschungen. Ein dunkles Jeanshemd zur gleichfarbigen Wide-Leg-Jeans sorgt für einen eleganten, fast monochromen Effekt. Wer es ungezwungener mag, kombiniert unterschiedliche Blautöne miteinander und spielt gezielt mit Kontrasten.

Stylingtipps

Auch bei den Silhouetten darf experimentiert werden: Zur weiten Jeans passt eine verkürzte, kastige Jacke; ein oversized geschnittenes Hemd verleiht schmalen Hosen eine entspannte Note. Ein eleganter Blickfang: der Jeansmaxirock mit passender Jacke oder eine Denim-Weste zur locker fallenden Bundfaltenhose. Wer den Look weniger klassisch interpretieren möchte, greift zu ungewöhnlichen Schnitten, auffälligen Nähten oder dunklem Raw Denim.

Damit der Look gewollt und nicht zufällig wirkt, geben die Accessoires den Ton an. Ein schmaler Ledergürtel, spitze Pumps, eine strukturierte Tasche oder markanter Goldschmuck verleihen dem robusten Material eine feminine und raffinierte Note. Auch Slingbacks oder filigrane Sandalen setzen einen Kontrapunkt zur derben Struktur des Gewebes. Denim mal zwei? Lieben wir jetzt erst recht!