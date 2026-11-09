Warum wir jetzt wieder Cargohosen tragen

Einst als funktionale Arbeiterhose gedacht, heute ein fester Bestandteil der Modewelt: Die Cargohose hat sich längst vom praktischen Utility-Piece zum begehrten Stylingliebling entwickelt.

Darum gehts Die Cargohose ist vom Utility-Piece zum Modefavoriten geworden

Sie reicht heute von Army-Looks bis zu Seide und Satin

Blazer, Pumps, Sneaker oder Sandtöne zeigen ihre Vielseitigkeit

Vanessa Knecht

Die Mode liebt Gegensätze. Kaum ein Kleidungsstück verkörpert das derzeit so gut wie die Cargohose. Was einst für maximale Funktionalität stand, erobert heute die Laufstege und Kleiderschränke gleichermassen. Die markanten aufgesetzten Seitentaschen, der weite Schnitt und die unaufgeregte Attitüde machen sie unverkennbar. Ihr Erfolgsgeheimnis: Sie verleiht selbst minimalistischen Looks sofortige Coolness. Und das ohne Styling-Stress.

Wandel

Dabei hat die Cargohose eine bemerkenswerte modische Evolution hinter sich. In den Neunziger- und frühen Nullerjahren prägte sie die Pop- und Streetwear-Kultur: Tief auf der Hüfte sitzend, weit geschnitten und bevorzugt in Khaki oder Camouflage, galt sie als Inbegriff des unangestrengten Grunge- und R&B-Chics. Heute zeigt sie sich deutlich facettenreicher. Neben Utility-Klassikern im Army-Look dominieren elegante Entwürfe aus fliessender Seide, schmalere Silhouetten und feminine Details. Die einstige Funktionshose hat ihr Image aufpoliert, ohne ihre unverwechselbare DNA einzubüssen.

Styling

Ihre modische Höchstform erreicht die Cargohose im Spiel mit Kontrasten. Ein schlichtes weisses T-Shirt, feiner Kaschmirstrick oder ein figurbetontes Top nehmen der voluminösen Silhouette die Schwere und sorgen für harmonische Proportionen. Wer Eleganz beweisen will, bricht den Look mit einem taillierten Blazer und spitzen Pumps oder filigranen Riemchensandaletten. Für den lässigen Alltag genügen cleane Sneaker, maskuline Loafer oder spitze Ballerinas.

Details

Auch farblich lohnt sich der Blick über den Khaki-Tellerrand: Creme, Sand, Anthrazit und sattes Dunkelbraun verleihen der Hose eine edle, minimalistische Note. Varianten in Satin-Optik oder aus leicht fallendem Cupro beweisen zudem, dass Workwear-Elemente und feminine Eleganz kein Widerspruch sind. Wer es markant mag, greift zu Statement-Schnitten mit extragrossen Pattentaschen und hält das restliche Outfit bewusst schlicht.

Was die Cargohose zur unverzichtbaren Investition macht, ist ihre selbstverständliche Vielseitigkeit. Sie braucht keine exzentrischen Accessoires, um Präsenz zu zeigen. Genau darin liegt ihre Klasse: Sie schenkt jedem Look eine Prise modische Nonchalance.