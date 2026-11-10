Die grössten Fehler beim Stiefel einlaufen

Es ist die komplizierteste Liaison der Saison: Wir sehen sie im Schaufenster, verlieben uns in die Silhouette und zahlen am ersten Tag mit Blasenpflastern am Fesselknochen. Neue Stiefel sind wie eigensinnige Protagonisten, die erst gezähmt werden wollen, bevor sie treue Begleiter werden.

Darum gehts Neue Lederstiefel zuerst 20 bis 30 Minuten zu Hause tragen und die Tragezeit langsam steigern

Etwas dickere, weiche Socken mindern Reibung, dürfen aber keinen zusätzlichen Druck erzeugen

Lederpflege hilft, extremes Erhitzen oder Nässe schadet, bei Druckstellen hilft der Schuster

Vanessa Knecht

Es gibt diese kleinen modischen Vorfreuden, die den Winter gleich ein bisschen schöner machen: ein neuer Mantel, ein kuscheliger Kaschmirpullover oder ein Paar Stiefel, auf das wir vielleicht schon seit Wochen ein Auge geworfen haben. Endlich stehen sie im Schuhschrank und warten auf ihren ersten grossen Auftritt. Doch so schön das neue Paar auch sein mag, beim ersten Tragen zeigt sich manchmal eine weniger glamouröse Seite: Die Ferse reibt, der Schaft fühlt sich ungewohnt steif an und die Zehen wünschen sich etwas mehr Bewegungsfreiheit. Gerade hochwertige Winterstiefel aus Leder brauchen oft etwas Zeit, bis sie sich der individuellen Fussform angepasst haben. Die gute Nachricht: Mit der richtigen Vorbereitung lässt sich dieser Prozess angenehmer gestalten.

Langsam, aber stetig

So verlockend es auch ist, die neuen Stiefel direkt für einen ausgedehnten Stadtbummel oder einen ganzen Arbeitstag anzuziehen: Besser ist es, ihnen zunächst kleine Auftritte zu gönnen. Wer die Schuhe anfangs für etwa 20 bis 30 Minuten zu Hause trägt, gibt dem Material Gelegenheit, sich langsam an die Fussform anzupassen. Anschliessend kann die Tragezeit schrittweise verlängert werden. So merken wir frühzeitig, an welchen Stellen der Schuh noch drückt, bevor daraus schmerzhafte Blasen entstehen. Besonders bei festen Ledermodellen ist Geduld gefragt. Das Material wird mit der Zeit geschmeidiger, sollte aber nicht gewaltsam in Form gebracht werden.

Die richtigen Socken machen den Unterschied

Ein oft unterschätzter Styling- und Komfortfaktor sind die Socken. Gerade bei Winterstiefeln lohnt es sich, jene Modelle zu tragen, die wir später auch im Alltag dazu kombinieren möchten. Etwas dickere, weiche Socken können helfen, Reibung zu reduzieren und den Fuss angenehm zu polstern. Wichtig ist allerdings, dass dadurch nicht zu viel Druck entsteht. Sitzt der Schuh ohnehin schon eng, können dicke Socken das Problem sogar verstärken. Wer besonders empfindliche Fersen hat, kann zusätzlich auf spezielle Blasenpflaster oder Anti-Reibungs-Sticks zurückgreifen. Sie schützen empfindliche Hautstellen, bevor es überhaupt zu einer wunden Stelle kommt.

Leder braucht Aufmerksamkeit

Bei Winterstiefeln aus echtem Leder spielt auch die Pflege eine Rolle. Ein hochwertiges Lederpflegemittel kann das Material geschmeidig halten und dazu beitragen, dass es mit der Zeit angenehmer wird. Dabei sollten wir stets auf die Pflegeempfehlungen des Herstellers achten und das Produkt zunächst an einer unauffälligen Stelle testen. Von Hausmitteln wie dem Erwärmen mit dem Föhn oder dem Einfrieren mit Wasser gefüllter Beutel ist hingegen abzuraten: Extreme Temperaturen und Feuchtigkeit können das Material beschädigen oder die Passform unkontrolliert verändern. Auch gewaltsames Dehnen ist keine gute Idee. Wenn ein Stiefel an einer bestimmten Stelle stark drückt, kann ein professioneller Schuster helfen, das Leder gezielt und schonend zu weiten.

Wenn der Schuh trotzdem noch drückt

Nicht jedes unangenehme Gefühl verschwindet automatisch nach einigen Tagen. Während sich Leder mit der Zeit etwas anpasst, sollte ein Stiefel niemals dauerhaft schmerzen. Drücken die Zehen, sitzt die Ferse nicht richtig oder fühlt sich der Fuss eingeengt an, kann das auch an der falschen Grösse oder Passform liegen. Ein Besuch bei einer Schusterin oder einem Schuster unseres Vertrauens kann hier Klarheit schaffen. Denn auch der schönste Winterstiefel ist keine gute Investition, wenn wir ihn am liebsten nach wenigen Schritten wieder ausziehen möchten. Passt die Basis und haben wir dem Leder die nötige Zeit gegönnt, folgt die Belohnung: Wir schlüpfen morgens hinein, ziehen die Haustür ins Schloss und verschwenden den ganzen Tag keinen Gedanken mehr an unsere Füsse.