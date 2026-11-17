Zwischen Lärchen und Höhenluft wird der Herbst zur Fotokulisse der Saison, vorausgesetzt, man ist auch richtig ausgerüstet. Wir haben beim Schweizer Outdoor-Spezialisten Transa nachgefragt.

Valeska Jansen

Wie finden Funktion und Stil zusammen? Das alltagstaugliche Styling von Wanderschuhen, Fleece und technischen Jacken ist inzwischen im Mainstream angekommen. Mittendrin: Transa, seit fast 50 Jahren Anlaufstelle für alle, die zwischen Gipfel und Boulevard keinen Gegensatz mehr sehen. Gegründet 1977 aus der Idee dreier Abenteurer, die mit einem Landrover durch die Sahara reisten, eröffnet 1980 der erste Laden in Zürich. Heute zählt Transa zu den führenden Outdoor-Anbietern der Deutschschweiz.

Wichtig ist das Material

Das Einkaufsteam betont bei der Beratung etwa die Wichtigkeit des Materials beim Wanderschuh: «Eine wasserdichte Membran ist bei wechselhaftem Wetter sinnvoll.» Auch beim Layering zählt die richtige Kombination mehr als die Anzahl der Schichten: «Wir kombinieren ein Funktions- oder Merinoshirt, eine atmungsaktive Isolationsjacke und eine leichte Regenjacke. Zusätzlich gehört eine kompakte Daunenjacke in den Rucksack, als Wärmereserve.» Am Rucksack zählt nicht primär das Volumen, sondern «Tragekomfort, gute Zugriffsmöglichkeiten und die Gewichtsverteilung».

Powerbank nicht vergessen

Zur oft unterschätzten Grundausstattung gehören mehr als Karte und Kompass. «Heute ist eine Powerbank wohl das wichtigste Sicherheitsequipment», so die Outdoor-Profis, ergänzt durch Stirnlampe, First-Aid-Kit und Gamaschen als Zeckenschutz. In Sachen Nachhaltigkeit bleibt man bei Transa nüchtern: «Entscheidend ist, dass ein Produkt passt, bestens verarbeitet ist und lange genutzt werden kann.» Neben Beratung setzt das Unternehmen dafür auf eine eigene Reparaturwerkstatt. Wenn das hochwertige Sortiment nicht schon Beweis genug wäre: Die Partnerschaft mit der Berg- und Kletterschule Höhenfieber ist ein weiterer Beleg dafür, dass der Look bei Transa nicht nur auf Social Media, sondern auch auf der Hochtour hält, was er verspricht.