Valeska Jansen

Zum 85. Geburtstag verpasst sich das Schweizer Traditionshaus ein frisches Update und übersetzt sein altbewährtes Versprechen von Qualität und Verantwortung in den heutigen Zeitgeist, ohne die eigenen Wurzeln zu kappen. Wer an Calida denkt, hat meist sofort eine Marke im Kopf, die gefühlt schon immer da war.

Aber wie viel Wandel verträgt so eine Branchen-Ikone? Genau an diesem Punkt setzt CEO Irem Aydin, 46, an. Die Reibung zwischen Tradition und Innovation ist für sie kein Problem, sondern der eigentliche Antrieb. «Wenn man eine Marke mit einer so langen Geschichte übernimmt, stellt sich zuerst die zentrale Frage: Was darf sich verändern und was muss unbedingt bleiben?», bringt sie es auf den Punkt. Ihr erstes Jahr an der Spitze gleicht einem ambitionierten Balanceakt: Es geht darum, Calida in einem wilden Markt messerscharf zu fokussieren, Ballast abzuwerfen und das ganze Team mit klaren Prioritäten in den Aufbruch zu holen.

Qualität und Nachhaltigkeit?

Das sind für Aydin keine hippen Buzzwords für die nächste Kampagne, sondern die unumstössliche DNA des Unternehmens. Sie fordert, dass diese Werte den Weg aus den Strategie-Folien direkt in die Realität finden – in die Art, wie produziert wird, wie man im Team entscheidet und wie transparent die Marke nach aussen auftritt. «Vertrauen entsteht durch Konsistenz, Ehrlichkeit und Verantwortung», sagt sie. Dabei verlagert sich der Fokus spürbar: weg vom reinen Textil, hin zum echten Lebensgefühl. Calida positioniert sich genau da, wo es persönlich wird. Beim allerersten Kinderpyjama.

In den Nächten, in denen purer Komfort jeden Trend schlägt. In den Momenten, in denen man sich einfach auf etwas verlassen will. «Die stärksten Marken sind Teil von Lebensgeschichten», weiss Aydin. Und aus genau diesem Holz schnitzt sie das Narrativ für die Zukunft.

Markentreue als Statement

Nachhaltigkeit bedeutet bei Calida eben auch: Beziehungen aufbauen, die wirklich halten. Es sind die vielen kleinen, ehrlichen Momente im Alltag, die dafür sorgen, dass man ein Teil nicht einfach nur kauft, sondern bewusst auswählt, liebt und vielleicht sogar an die nächste Generation weitergibt. Die Vision für die kommenden Jahre ist klar formuliert: Calida will weit mehr sein als nur der vertraute Griff in die Wäscheschublade. Die Marke steht künftig für «Produkte, die bleiben, und für ein Gefühl von Verlässlichkeit in einer sehr schnellen Welt». Es ist das Versprechen einer Qualität, die null Erklärungen braucht – weil man sie auf der Haut einfach spürt.