DE
FR
Abonnieren

Vor dem Flug
Reise-Trick: Mit Zink und Vitamin C gegen Viren

Reisen bedeutet oft Stress für den Körper – besonders bei Flugreisen oder langen Aufenthalten in geschlossenen Verkehrsmitteln. Eine einfache Massnahme zwei Stunden vor dem Abflug soll laut Experten helfen, das Immunsystem zu unterstützen und Infektionen vorzubeugen.
Publiziert: 13:41 Uhr
|
Aktualisiert: 19.05.2026 um 13:41 Uhr
Kommentieren
Der Arzt beschreibt die Einnahme als eine Art «kurzzeitigen Schutzschirm», der den Körper in der kritischen Phase rund um die Reise unterstützen soll.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Arzt empfiehlt Zink und Vitamin C vor Reisen für Immunsystemschutz
  • Einnahme ideal zwei Stunden vor Reisebeginn für optimale Wirkung
  • Empfohlene Dosierung: 15–25 mg Zink, 500–1000 mg Vitamin C täglich
Blick_APP_DE_WeissRot_XXXHDPI-1024x1024_RGB.png
Blick Lifestyle

Flugzeuge, Züge oder Busse sind typische Umgebungen, in denen viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen. Die Luft wird recycelt, der Körper ist Stress, Zeitverschiebungen oder Schlafmangel ausgesetzt.

Mediziner sprechen deshalb von einer Art «perfekter Kombination» aus Faktoren, die das Immunsystem kurzfristig schwächen können.

Die Empfehlung eines Arztes

Der US-Arzt Dr. Steve Burgess aus Wyoming empfiehlt eine einfache Präventionsmassnahme: rund zwei Stunden vor dem Betreten von Flughäfen oder anderen stark frequentierten Verkehrsknotenpunkten bestimmte Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen. Konkret geht es um Zink und Vitamin C.

So sollen Zink und Vitamin C wirken

Zink wird eine unterstützende Wirkung auf die Abwehrkräfte zugeschrieben. Es kann die Vermehrung von Viren hemmen und spielt eine Rolle bei Entzündungsprozessen im Körper.

Vitamin C wiederum unterstützt verschiedene Funktionen der Immunzellen und trägt zur normalen Funktion des Immunsystems bei.

Der Arzt beschreibt die Einnahme vor der Reise als eine Art «kurzzeitigen Schutzschirm», der den Körper in der kritischen Phase rund um die Reise unterstützen soll.

Zeitpunkt ist entscheidend

Wichtig ist laut Empfehlung nicht nur was, sondern auch wann eingenommen wird. Die Wirkung sei zeitlich begrenzt, weshalb der richtige Moment entscheidend sei – idealerweise etwa zwei Stunden vor der Reise.

Bei längeren Reisen mit mehreren Etappen könne eine erneute Einnahme vor weiteren Flügen sinnvoll sein, allerdings in moderater Dosierung.

Dosierung und Vorsicht

Empfohlen werden laut Arzt etwa 15 bis 25 mg Zink und 500 bis 1000 mg Vitamin C pro Tag. Dabei wird vor einer dauerhaften hoch dosierten Einnahme gewarnt, da diese unter anderem Verdauungsprobleme verursachen kann.

Mehr zum Thema Gesundheit
Unispital Zürich bestätigt schwere Fehler in der Herzchirurgie
Mit Video
Unispital Zürich bestätigt
Bis zu 74 Todesfälle – schwere Fehler in Herzchirurgie
Frauen erleiden nach Verbrennungen doppelt so häufig Blutvergiftungen
Überraschendes Ergebnis
Frauen erleiden nach Verbrennungen doppelt so häufig Blutvergiftungen
Unispital Lausanne bietet Penis-Prothese an
Hilfe bei Erektionsstörungen
Unispital Lausanne bietet Penis-Prothese an – Krankenkasse zahlt
Hat sich ein Arzt am USZ zu Tode gearbeitet?
17 Jahre ohne Ferien
Hat sich ein Arzt am USZ zu Tode gearbeitet?

Ergänzend wichtig: Basis-Hygiene

Trotz möglicher Unterstützung durch Supplemente bleibt laut Experten die Grundlage entscheidend:

  • Regelmässiges Händewaschen
  • Ausreichendes Trinken
  • Allgemeine Hygienemassnahmen im Reisealltag

Kleine Vorbereitung, möglicher Effekt

Die Idee ist simpel: Der Körper wird nicht erst während der Reise unterstützt, sondern bereits kurz davor vorbereitet. Ob als sinnvolle Ergänzung oder als umstrittene Routine – die Empfehlung zeigt, wie stark das Thema Gesundheit inzwischen auch den Reisealltag prägt.

Dieser Artikel erschien erstmals auf Onet Kobieta, die Frauen- und Lifestyle-Rubrik des polnischen Nachrichtenportals Onet, welches zu Ringier Medien gehört.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen