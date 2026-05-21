Reise-Trick: Mit Zink und Vitamin C gegen Viren

Darum gehts
- Arzt empfiehlt Zink und Vitamin C vor Reisen für Immunsystemschutz
- Einnahme ideal zwei Stunden vor Reisebeginn für optimale Wirkung
- Empfohlene Dosierung: 15–25 mg Zink, 500–1000 mg Vitamin C täglich
Flugzeuge, Züge oder Busse sind typische Umgebungen, in denen viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen. Die Luft wird recycelt, der Körper ist Stress, Zeitverschiebungen oder Schlafmangel ausgesetzt.
Mediziner sprechen deshalb von einer Art «perfekter Kombination» aus Faktoren, die das Immunsystem kurzfristig schwächen können.
Die Empfehlung eines Arztes
Der US-Arzt Dr. Steve Burgess aus Wyoming empfiehlt eine einfache Präventionsmassnahme: rund zwei Stunden vor dem Betreten von Flughäfen oder anderen stark frequentierten Verkehrsknotenpunkten bestimmte Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen. Konkret geht es um Zink und Vitamin C.
So sollen Zink und Vitamin C wirken
Zink wird eine unterstützende Wirkung auf die Abwehrkräfte zugeschrieben. Es kann die Vermehrung von Viren hemmen und spielt eine Rolle bei Entzündungsprozessen im Körper.
Vitamin C wiederum unterstützt verschiedene Funktionen der Immunzellen und trägt zur normalen Funktion des Immunsystems bei.
Der Arzt beschreibt die Einnahme vor der Reise als eine Art «kurzzeitigen Schutzschirm», der den Körper in der kritischen Phase rund um die Reise unterstützen soll.
Zeitpunkt ist entscheidend
Wichtig ist laut Empfehlung nicht nur was, sondern auch wann eingenommen wird. Die Wirkung sei zeitlich begrenzt, weshalb der richtige Moment entscheidend sei – idealerweise etwa zwei Stunden vor der Reise.
Bei längeren Reisen mit mehreren Etappen könne eine erneute Einnahme vor weiteren Flügen sinnvoll sein, allerdings in moderater Dosierung.
Dosierung und Vorsicht
Empfohlen werden laut Arzt etwa 15 bis 25 mg Zink und 500 bis 1000 mg Vitamin C pro Tag. Dabei wird vor einer dauerhaften hoch dosierten Einnahme gewarnt, da diese unter anderem Verdauungsprobleme verursachen kann.
Ergänzend wichtig: Basis-Hygiene
Trotz möglicher Unterstützung durch Supplemente bleibt laut Experten die Grundlage entscheidend:
- Regelmässiges Händewaschen
- Ausreichendes Trinken
- Allgemeine Hygienemassnahmen im Reisealltag
Kleine Vorbereitung, möglicher Effekt
Die Idee ist simpel: Der Körper wird nicht erst während der Reise unterstützt, sondern bereits kurz davor vorbereitet. Ob als sinnvolle Ergänzung oder als umstrittene Routine – die Empfehlung zeigt, wie stark das Thema Gesundheit inzwischen auch den Reisealltag prägt.
Dieser Artikel erschien erstmals auf Onet Kobieta, die Frauen- und Lifestyle-Rubrik des polnischen Nachrichtenportals Onet, welches zu Ringier Medien gehört.