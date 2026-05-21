Reisen bedeutet oft Stress für den Körper – besonders bei Flugreisen oder langen Aufenthalten in geschlossenen Verkehrsmitteln. Eine einfache Massnahme zwei Stunden vor dem Abflug soll laut Experten helfen, das Immunsystem zu unterstützen und Infektionen vorzubeugen.

Reise-Trick: Mit Zink und Vitamin C gegen Viren

Reise-Trick: Mit Zink und Vitamin C gegen Viren

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Arzt empfiehlt Zink und Vitamin C vor Reisen für Immunsystemschutz

Einnahme ideal zwei Stunden vor Reisebeginn für optimale Wirkung

Empfohlene Dosierung: 15–25 mg Zink, 500–1000 mg Vitamin C täglich

Blick Lifestyle

Flugzeuge, Züge oder Busse sind typische Umgebungen, in denen viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen. Die Luft wird recycelt, der Körper ist Stress, Zeitverschiebungen oder Schlafmangel ausgesetzt.

Mediziner sprechen deshalb von einer Art «perfekter Kombination» aus Faktoren, die das Immunsystem kurzfristig schwächen können.

Die Empfehlung eines Arztes

Der US-Arzt Dr. Steve Burgess aus Wyoming empfiehlt eine einfache Präventionsmassnahme: rund zwei Stunden vor dem Betreten von Flughäfen oder anderen stark frequentierten Verkehrsknotenpunkten bestimmte Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen. Konkret geht es um Zink und Vitamin C.

So sollen Zink und Vitamin C wirken

Zink wird eine unterstützende Wirkung auf die Abwehrkräfte zugeschrieben. Es kann die Vermehrung von Viren hemmen und spielt eine Rolle bei Entzündungsprozessen im Körper.

Vitamin C wiederum unterstützt verschiedene Funktionen der Immunzellen und trägt zur normalen Funktion des Immunsystems bei.

Der Arzt beschreibt die Einnahme vor der Reise als eine Art «kurzzeitigen Schutzschirm», der den Körper in der kritischen Phase rund um die Reise unterstützen soll.

Zeitpunkt ist entscheidend

Wichtig ist laut Empfehlung nicht nur was, sondern auch wann eingenommen wird. Die Wirkung sei zeitlich begrenzt, weshalb der richtige Moment entscheidend sei – idealerweise etwa zwei Stunden vor der Reise.

Bei längeren Reisen mit mehreren Etappen könne eine erneute Einnahme vor weiteren Flügen sinnvoll sein, allerdings in moderater Dosierung.

Dosierung und Vorsicht

Empfohlen werden laut Arzt etwa 15 bis 25 mg Zink und 500 bis 1000 mg Vitamin C pro Tag. Dabei wird vor einer dauerhaften hoch dosierten Einnahme gewarnt, da diese unter anderem Verdauungsprobleme verursachen kann.

Ergänzend wichtig: Basis-Hygiene

Trotz möglicher Unterstützung durch Supplemente bleibt laut Experten die Grundlage entscheidend:

Regelmässiges Händewaschen

Ausreichendes Trinken

Allgemeine Hygienemassnahmen im Reisealltag

Kleine Vorbereitung, möglicher Effekt

Die Idee ist simpel: Der Körper wird nicht erst während der Reise unterstützt, sondern bereits kurz davor vorbereitet. Ob als sinnvolle Ergänzung oder als umstrittene Routine – die Empfehlung zeigt, wie stark das Thema Gesundheit inzwischen auch den Reisealltag prägt.

Dieser Artikel erschien erstmals auf Onet Kobieta, die Frauen- und Lifestyle-Rubrik des polnischen Nachrichtenportals Onet, welches zu Ringier Medien gehört.